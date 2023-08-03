 格鲁吉亚前防长：对华关系升级令人警惕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2023

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格鲁吉亚前防长：对华关系升级令人警惕

格鲁吉亚宣布对华关系升级为"战略伙伴关系"，并承诺加入"一带一路"。德国之声专访该国前国防部长希达谢利，她表示，该国希望获得欧盟候选成员国地位，原应提升与欧美的关系，而中国和俄罗斯一同被欧盟及北约定义为挑战。

Georgien | Proteste in Tiflis gegen Agenten-Gesetz

格鲁吉亚希望今年获得欧盟候选成员国地位

（德国之声中文网）在与中国达成的协议中，格鲁吉亚承诺加入中国"一带一路"倡议，--而意大利刚刚发出信号，计划退出该倡议。北京则承诺中国银行为第比利斯提供优惠贷款，以及一些可能的项目，包括一座新国际机场、一座深水港以及数座水电站。

格鲁吉亚总理加里巴什维利在访华期间与习近平会晤，并签署了相关协议。他是中国举行世界大学生运动会期间唯一一位访华的欧洲领导人。

德国之声电视台专访格鲁吉亚前防长、现任非政府组织Civic IDEA主席的希达谢利（Tina Khidasheli），她表示，这一发展令人警惕。

"2023年格鲁吉亚正在尝试获得欧盟候选成员国地位，应当提升与欧盟和美国的关系。而突然之间，出人意料，格鲁吉亚宣布与一个国家建立战略伙伴关系，而该国与俄罗斯一同被欧盟和北约定义为挑战"，希达谢利说道。

受俄乌战争影响 中国集装箱改道格鲁吉亚

“中国在格鲁吉亚投资已十分显著”

格鲁吉亚想要在第比利斯建设一座新国际机场，在安娜卡利亚修建深水港，以及建设几座水电站。希达谢利表示，中国在格鲁吉亚的投资已经十分显著。"在基础设施方面，所有的主要合同都是中国企业在格鲁吉亚运作的，竞标也是中国公司中标。"她说，格鲁吉亚与中国已经有自贸协定，贸易发展相当不错。"但这次所涉及的是国家安全。"

希达谢利也对孔子学院在该国的进一步发展持质疑态度，表示该国已经有四家孔子学院，认为该机构是中国施展软实力的工具。

“中间走廊”：中转格鲁吉亚通商欧洲

北京希望加强与其称之为"中间走廊"国家之一的格鲁吉亚加强关系，作为中国向欧洲出口的中转路线。该路线绕过俄罗斯。尽管北京和莫斯科关系紧密，但俄乌战争仍使中国总体贸易商务变得复杂。

希达谢利表示："将格鲁吉亚这样的小国纳入其臂膀和影响力之下，显然也符合中国的利益。"她也强调格鲁吉亚的中转地位对许多国家来说具有吸引力。

格鲁吉亚的中资和中文

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