 格陵兰岛2024年开采稀土 | 经济纵横 | DW | 30.07.2023

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经济纵横

格陵兰岛2024年开采稀土

据德国《经济周刊》报道，一家矿产企业获得格陵兰政府许可，在该岛开采稀土。该企业所有人称，明年就可以开始生产。

Grönland schmilzende Eisberge

（德国之声中文网）据《经济周刊》报道，矿产企业Tanbreez Mining计划明年在格陵兰岛开采稀土。地质学者、该公司所有人巴恩斯（Greg Barnes）表示："明年我们就可以开始生产。"格陵兰矿产部副部长向该刊证实，已经发放了开采许可证。

巴恩斯说，Tanbreez矿"埋藏着世界上半数以上的稀土资源"，共有1900万吨稀土氧化物。其中30%是极受青睐的重稀土元素。

稀土共包括17种金属元素，各金属属性不同。每一种金属都有独特的工业价值。其中部分是无可替代的。它们用于比如电动汽车或者风力发电机的制造。

去年，德国约三分之二的稀土来自中国。稀土等开采困难，并经常对环境有害，因为稀土通常与铁矿伴生，提炼的化学过程经常需要使用酸性物质。

稀土究竟是什么？

Tanbreez Mining矿产公司所有人巴恩斯向《经济周刊》表示，要开始格陵兰岛的稀土开采，需要有一家工厂，将稀土从异性石中分离出来。目前仅在俄罗斯和中国有这样的工厂。但未来数月就将在美国建设一家这样的工厂。此外也有计划在欧洲建厂。

由于技术进步，将稀土分离出来的设备目前仅需要4000万美元。巴恩斯说，13年前，中国为这一设备支付了17亿美元。

1月，瑞典国有矿产企业LKAB宣布发现了欧洲迄今最大的稀土矿藏。但该企业称，位于瑞典北部基律纳的稀土矿要10-15年才能提供给市场。

预防潜在危机  欧盟制定计划促稀土供应链多元化

（法新社、经济周刊）

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