格陵兰岛冰川融化速度快于预期

（德国之声中文网）自1992年以来，仅格陵兰冰川融化水就已导致全球海平面上升10.6毫米。这是科学家在《自然》杂志上发表的一项调查报告中得出的结论。自那时以来，格陵兰冰原已经减少了3.8万亿吨冰。未来数十年，冰原融化的速度将进一步加快。

近年来，那里的冰川平均每年融化2380亿吨，是1990年代初的7倍。这个数字还不包括可能创下新高的2019年。

悲观的预期

人类生产产生的大量二氧化碳排放是导致全球气候变暖的主要原因。而气候变暖导致世界海洋的海平面正在危险地上涨。 根据世界气候委员会（IPCC）在2013年做的预测，如果全球气候变暖持续下去，仅在本世纪，海拔就将升高60厘米。生活在沿岸地区的3.6亿居民将受到威胁。

这幅格陵兰岛卫星图像由几个卫星图像组成

这里所选的还只是中间数据。如果按照世界气候委员会的悲观预测，本世纪海拔升高的高度还要再增加7厘米，也就是到2100年总共增加67公分。现在发表的研究报告表明，格陵兰的冰川流失与这种最坏的情况相吻合。仅格陵兰冰川融化的水就将使全球海平面升高二十公分。

该研究报告的作者之一，英国利兹大学的谢泼德说："根据目前的趋势，到本世纪末，仅格陵兰岛冰原融化每年导致的洪灾就将波及1亿人。"可以想象，每增加一厘米的冰雪融化水，受到威胁的人就增加600万。

"到目前为止最详细的图片"

在这项调查研究过程中，有96位科学家和50个国际组织对总共26种不同的卫星信息进行了评估分析。他们比较了冰川的高度，融水的流量和重力。他们自己也认为这是迄今为止格陵兰岛冰面消失的最详细情况，该岛位于北冰洋，在政治上属于丹麦。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 多项世界之最 格陵兰岛拥有一系列世界之最。它是世界第一大岛，人口密度全球最低，也是南极洲以外唯一拥有永久冰盖的地方。格陵兰岛5.6万居民中大多是因纽特人——其祖先13世纪时从现在的加拿大移民到那里。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 内部自治权 1979年，丹麦予以格陵兰岛内部自治权。2008年，格陵兰岛通过公投案，获得更大自主权。在成为丹麦领土前，格陵兰岛曾是挪威王朝的属地，1499年，葡萄牙探险者还一度宣称对格陵兰岛拥有主权。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 圣诞老人邮箱 格陵兰岛三分之一的人住在首府努克。图中是努克的圣诞老人邮箱。每年圣诞节期间，这里都会收到成千上万封写给圣诞老人的信。在邮箱2018年被迫关闭前，一些志愿者还给全球各地的孩子们亲笔回信。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 冰雪融化 格陵兰岛是最早感到气候变化的地方，包括海平面升高以及北极冰雪融化。最新，科学家们发现格陵兰岛出现原本预测2070年前都不会发生的大规模冰雪融化。如果格陵兰岛冰雪全部融化，海平面将升高23英尺，相当于7米。世界上大片临海地区都将被淹没。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 敦实的麝牛 这个路牌警告格陵兰岛上的游客要小心路过的麝牛。麝牛产于格陵兰岛、加拿大北部和阿拉斯加，尤其因雄性散发的麝香味而闻名。数个世纪以来，麝香牛因为过度捕猎数量越来越少。在引入新的禁捕令后，麝牛数量有所上升。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 大量猎捕海豹 格陵兰岛经济主要依靠渔业。其中猎捕海豹非常具有争议。猎捕方式主要是枪杀冰面上逗留的海豹。尽管大多数人都承认大量猎捕会导致海豹灭绝，给生态系统带来灾难，但有些生活在乡下的格陵兰居民完全靠猎捕海豹为生。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 出行工具 格陵兰的一些地区没有道路。当地人去别的村子或者去海边需要坐狗拉雪橇。雪地车对许多村民来说价钱太昂贵。



李京慧 /乐然（法新社、德新社）