 格迪米纳斯·格尔戈塔斯:《不要忽视宇宙海洋》 | 文化经纬 | DW | 25.02.2019

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格迪米纳斯·格尔戈塔斯:《不要忽视宇宙海洋》

拉脱维亚作曲家格迪米纳斯·格尔戈塔斯的交响乐《不要忽视宇宙海洋》是一部充满时代感和实验主义的短小精悍的作品，受到评论界极高评价。

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格迪米纳斯·格尔戈塔斯:《不要忽视宇宙海洋》

格尔戈塔斯1986年6月12日出生于维尔纽斯的一个音乐家庭，1993年开始学习钢琴、小号，并逐渐开始音乐创作，2011年从立陶宛音乐戏剧学院毕业。

指挥家克里斯蒂安·耶尔维评价说，《不要忽视宇宙海洋》这部作品中融入了摇滚和嘻哈音乐的元素，同时也让人感受到巴尔干北部音乐的风格，找到拉脱维亚、立陶宛摇滚乐之根。

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