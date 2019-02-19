格迪米纳斯·格尔戈塔斯:《不要忽视宇宙海洋》  

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拉脱维亚作曲家格迪米纳斯·格尔戈塔斯的交响乐《不要忽视宇宙海洋》是一部充满时代感和实验主义的短小精悍的作品，受到评论界极高评价。
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格尔戈塔斯1986年6月12日出生于维尔纽斯的一个音乐家庭，1993年开始学习钢琴、小号，并逐渐开始音乐创作，2011年从立陶宛音乐戏剧学院毕业。
指挥家克里斯蒂安·耶尔维评价说，《不要忽视宇宙海洋》这部作品中融入了摇滚和嘻哈音乐的元素，同时也让人感受到巴尔干北部音乐的风格，找到拉脱维亚、立陶宛摇滚乐之根。
芬兰作曲家西贝柳斯(Jean Sibelius)是民族主义音乐和浪漫主义音乐晚期重要代表，被誉为芬兰民族音乐之魂。其著名的代表作有《芬兰颂》，《卡累利亚组曲》等。
莫杰斯特·穆索尔斯基是19世纪俄罗斯本土作曲家典型代表,《荒山之夜》描写了黑暗幽灵的出现、阴间的祭奠和黑暗之神的狂欢。
贝多芬D小调第9交响曲是贝多芬完成的最后一部交响曲，被视为贝多芬登峰造极之作。您将听到的是土耳其比尔肯特青年交响乐团演奏的第二乐章。
拉脱维亚作曲家格迪米纳斯·格尔戈塔斯的交响乐《不要忽视宇宙海洋》是一部充满时代感和实验主义的短小精悍的作品，受到评论界极高评价。
剧情中加入戏剧化转折大有助于获得“最佳影片奖”提名；酗酒情节亦能挣分。
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