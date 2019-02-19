格迪米纳斯·格尔戈塔斯:《不要忽视宇宙海洋》  

格尔戈塔斯1986年6月12日出生于维尔纽斯的一个音乐家庭，1993年开始学习钢琴、小号，并逐渐开始音乐创作，2011年从立陶宛音乐戏剧学院毕业。

指挥家克里斯蒂安·耶尔维评价说，《不要忽视宇宙海洋》这部作品中融入了摇滚和嘻哈音乐的元素，同时也让人感受到巴尔干北部音乐的风格，找到拉脱维亚、立陶宛摇滚乐之根。