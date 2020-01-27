格莱美颁奖 碧梨囊括四项奖

(德国之声中文网)第62届格莱美奖揭晓：碧梨（Billie Eilish）是最耀眼的获胜者！这场在洛杉矶举行的颁奖仪式上，18岁的碧梨以其新专辑"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"获得了"年度最佳流行演唱专辑"的称号。她也是历史上获得这一殊荣的最年轻的歌手。此外，她还是年度制作（Bad Guy"、年度专辑、年度歌曲（"Bad Guy"）、年度新人四项通类大奖的优胜者。

碧梨原名为Billie Eilish Pirate Baird O'Connell。14岁时，在Soundcloud上发行了第一首名为"Ocean Eyes"的歌曲，此后，引起流行音乐界的关注。在粉丝眼里，碧梨低调，与众不同，她的第一部在室内录制的专辑便是"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"，一炮打红。

碧梨的哥哥纷妮雅斯（Finneas O'Connell）是这个专辑的制作人，在本次格莱美大奖赛上，也获得了两个奖项：最佳非古典类工程专辑以及非古典类年度制作人。

他们的家庭祖籍爱尔兰，但这对兄妹在洛杉矶长大，他们的父母也是演员和音乐家，因此有着很好的艺术熏陶。一周前传出消息，碧梨将为新一集的《007》演唱主题歌曲！

兄妹同台

兄妹均多番获奖，第26界格莱美像是一场O'Connell家族的盛会。其实不然。尼尔·纳斯X（Lil Nas X）和比利·希罗斯（Billy Ray Cyrus）获最佳流行对唱/组合奖以及最佳音乐影片奖；女歌手丽措（ Lizzo）曾获得了8项提名，最终摘下3顶桂冠。吉他手克拉克（Gary Clark Jr. ）以一曲"这片土地"（This Land）获得3个奖项。去年3月在洛杉矶于光天化日之下被射杀身亡的说唱歌手胡塞尔（Nipsey Hussle），也荣获两项格莱美奖。

此外，在《一个明星的诞生》影片中饰演角色以及演唱主题曲的Lady Gaga和 Bradley Cooper联手摘得"最佳影视创作歌曲"的奖牌。前总统奥巴马夫人米歇尔·奥巴马为其自传《成为》（Becoming）的有声书获得最佳朗读专辑奖(Best Spoken Word Album)。

李鱼/乐然（德新社、法新社等）