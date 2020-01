格莱美颁奖 碧梨囊括四项奖

(德国之声中文网)第62届格莱美奖揭晓:碧梨(Billie Eilish)是最耀眼的获胜者!这场在洛杉矶举行的颁奖仪式上,18岁的碧梨以其新专辑"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"获得了"年度最佳流行演唱专辑"的称号。她也是历史上获得这一殊荣的最年轻的歌手。此外,她还是年度制作(Bad Guy"、年度专辑、年度歌曲("Bad Guy")、年度新人四项通类大奖的优胜者。

碧梨原名为Billie Eilish Pirate Baird O'Connell。14岁时,在Soundcloud上发行了第一首名为"Ocean Eyes"的歌曲,此后,引起流行音乐界的关注。在粉丝眼里,碧梨低调,与众不同,她的第一部在室内录制的专辑便是"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?",一炮打红。

碧梨的哥哥纷妮雅斯(Finneas O'Connell)是这个专辑的制作人,在本次格莱美大奖赛上,也获得了两个奖项:最佳非古典类工程专辑以及非古典类年度制作人。

他们的家庭祖籍爱尔兰,但这对兄妹在洛杉矶长大,他们的父母也是演员和音乐家,因此有着很好的艺术熏陶。一周前传出消息,碧梨将为新一集的《007》演唱主题歌曲!

兄妹同台

兄妹均多番获奖,第26界格莱美像是一场O'Connell家族的盛会。其实不然。尼尔·纳斯X(Lil Nas X)和比利·希罗斯(Billy Ray Cyrus)获最佳流行对唱/组合奖以及最佳音乐影片奖;女歌手丽措( Lizzo)曾获得了8项提名,最终摘下3顶桂冠。吉他手克拉克(Gary Clark Jr. )以一曲"这片土地"(This Land)获得3个奖项。去年3月在洛杉矶于光天化日之下被射杀身亡的说唱歌手胡塞尔(Nipsey Hussle),也荣获两项格莱美奖。

此外,在《一个明星的诞生》影片中饰演角色以及演唱主题曲的Lady Gaga和 Bradley Cooper联手摘得"最佳影视创作歌曲"的奖牌。前总统奥巴马夫人米歇尔·奥巴马为其自传《成为》(Becoming)的有声书获得最佳朗读专辑奖(Best Spoken Word Album)。

李鱼/乐然(德新社、法新社等)