核谈判：朝美数日内举行工作层磋商

（德国之声中文网）经过数月停滞，朝美将继续有关朝鲜核计划的工作层磋商。朝方称，本周六（10月5日）开始工作层磋商。朝鲜国家电视台周二播出了该国外务省第一副外相崔善姬（Choe Son Hui）的这一表态。朝方称，本周五朝美将首先进行预备性接触。此次磋商的举办地点尚未宣布。韩国总统府对这一消息表示欢迎。

崔善姬表示，希望工作层磋商能加快双边关系的积极发展。此前，平壤曾发出过愿意进行新谈判的信号。但上月，崔善姬曾在一份声明中要求华盛顿提出能让平壤满意的新建议。

美国也证实了与朝鲜会谈的消息。美国国务院发言人奥特格斯（Morgan Ortagus）表示，会谈计划在下周之内进行。

美国总统特朗普与朝鲜当权者金正恩6月底曾在朝韩边界处举行短暂会晤，并约定举行工作层磋商，不过迄今尚未实现。

2月在越南举行的特金会以失败告终。二人在核心问题--平壤去核以及美国的回报措施上未能达成一致。

2018年6月，二人在新加坡举行首次峰会。当时，金正恩宣布愿全面去核，但并没有具体承诺何时解除该国的核武库。

苗子/叶宣（德新社、美联社）