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核能

核能通常指原子核的能量，可以透过核聚变、核裂变或放射性核衰变释放出来。

目前核能的应用主要体现在核动力、核武器、核医学。核动力发电是最为普遍的应用方式之一。

13.09.2021 *** Nuclear power plant Dukovany, view from National Nature Reserve Mohelenska serpentine steppe, Mohelno, Trebic district, Vysocina region, Czech Republic

欧盟的难题：核电是绿色能源吗？ 07.11.2021

在格拉斯哥气候峰会召开的同时，多个欧洲国家敦促欧盟委员会承认核电为"可持续"能源。这一问题让欧盟内部产生分歧。
President Joe Biden delivers remarks on COVID-19 during an event in the South Court Auditorium on the White House campus, Monday, Sept. 27, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

英媒再爆中国新武器试验细节 拜登表示忧心 21.10.2021

英媒《金融时报》再披露中国今年夏天进行了两次高超音速武器试验。虽然美国军方至今未证实相关信息，但当局已多次发出警告，中国毁灭性武器发展可能失控。
Photo taken from a Kyodo News helicopter on Feb. 13, 2021, shows tanks at the crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant storing treated radioactive water from the plant. The Japanese government decided on April 13, 2021, to release the water into the sea despite the worries of local fishermen. (Kyodo)

日本首相称不推迟福岛核废水排放计划 18.10.2021

日本新首相岸田文雄表示，尽管当地居民存在顾虑，但福岛核电站废水排放计划不能推迟。中国和韩国则表示，反对日本推进排放核废水的计划。
CGN to build floating reactor CGN’s ACPR50S Project Approved by NDRC *** NUR BERICHTERSTATTUNG CGN floating reactor ***

华盛顿签发新禁令 给中国核电厂断供 06.10.2021

据路透社报道，美国政府不久前签发了一项新的禁令，暂停向一家中国大型国有核电公司提供核电厂运转所需关键材料，反映了华盛顿对中国生产积累核武器的担忧。
Former Japanese Foreign Minister Fumio Kishida speaks after being announced the winner of the Liberal Democrat Party leadership election in Tokyo, Japan September 29, 2021. Carl Court/Pool via REUTERS

自民党新总裁岸田文雄有哪些内政外交主张？ 29.09.2021

9月29日下午，日本前外相岸田文雄当选自民党新总裁。按惯例，他将于10月4日通过首相提名选举，当选为日本第100任首相。岸田文支持加强美日同盟以抗中，支持台湾加入CPTPP。
July 28, 2016*** Hinkley Point nuclear power station plans. Excavators move earth near to the proposed site of Hinkley Point C Nuclear power station Picture date: Thursday July 28, 2016. See PA story ENERGY Nuclear. Photo credit should read: Andrew Matthews/PA Wire URN:28179418 | picture alliance/empics/A. Matthews

英媒：英国欲将中广核踢出核电项目 26.09.2021

英国媒体报道称，英国政府接近达成协议，计划将中广核排除在一个价值200亿英镑的核电站建设项目外。

中国是否刚刚迎来了核能新未来？ 24.09.2021

专家们认为，有一种更清洁、更安全、更好的方式获取核能。而中国有可能成为第一个实现这一目标的国家。

N. Korea's long-range cruise missile test This combined photo, released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on Sept. 13, 2021, shows a long-range cruise missile being fired from a launcher and flying in the sky, as Pyongyang test-fired new long-range cruise missiles on Sept. 11 and 12. The missiles traveled for 7,580 seconds along an oval and pattern-8 flight orbits in the air above the territorial land and waters in North Korea and hit targets 1,500 km away, according to the KCNA. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-09-13 07:33:17/

朝鲜官媒：试射远程巡航导弹 精准命中目标 13.09.2021

朝鲜上周末成功测试一枚远程巡航导弹，金正恩并未到场观摩。分析称，这可能是朝鲜第一种具有核能力的武器，背後代表什麽意义？
22.07.2020, China, Peking: Wang Wenbin, Chinas Außenamtssprecher, gestikuliert im Außenministerium vor der Presse. Nachdem die USA die Schließung des chinesischen Konsulat in der texanischen Stadt Houston angeordnet haben, spricht er von einem «ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Schritt». «Wir fordern die USA auf, ihre falsche Entscheidung sofort zurückzuziehen», sagte er weiter. «Anderenfalls wird China eine legitime und notwendige Reaktion geben.» Nach Angaben in Staatsmedien wurde den Diplomaten nur 72 Stunden gegeben, die USA zu verlassen. Foto: Liu Zheng/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

北约警告中国核威胁 北京:双标 08.09.2021

北约担忧，中国无限制发展核武会带来毁灭性的可能。但北京却说，国际社会真正应该感到关切的是北约的「核共享政策」。
(190112) -- BEIJING, Jan. 12, 2019 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2018 shows the first phase project of Taishan Nuclear Power Plant in Taishan, south China's Guangdong Province. (Xinhua/Deng Hua)

中广核：台山核电站1号机组燃料破损 停机检修 31.07.2021

中国广核集团宣布，广东台山核电厂1号机组运行过程中出现“少量燃料破损”，经中法双方技术人员沟通，决定停机检修。此前，美媒有关该核电厂核泄漏的报导引发外界高度关注。
BRIDGWATER, ENGLAND - NOVEMBER 01: A tower cranes operates in front of the Hinkley A buildings at the construction site of the Hinkley Point C nuclear power station being constructed near Bridgwater on November 1, 2017 in Somerset, England. Since the go-ahead to construct the Hinkley Point C nuclear power station by EDF Energy, was given in October 2016 it has become one of the largest construction sites in Europe with around 2,000 workers on site every day. The two new reactors, Britain's first power plant in 20 years and being built adjacent to the existing Hinkley Point A and B nuclear power stations next to the Bristol channel, are planned to be switched on in the middle of the next decade and is hoped will provide 7percent of the UK's electricity. In July, EDF announced its total cost was likely to rise by £1.5bn to £19.6bn and could be delayed by up to 15 months. (Photo by Matt Cardy/Getty Images)

英媒：英国讨论如何将中广核从核电项目中移除 26.07.2021

英国《金融时报》25日报导，英国政府正在计划如何将中国的国有核能公司从英国未来所有的核电项目中剔除，而消息人士认为，此举有助於吸引北美投资者加入英国的核电项目。
(190112) -- BEIJING, Jan. 12, 2019 () -- Photo taken on Dec. 20, 2018 shows the main control room of Taishan Unit 1 of Taishan Nuclear Power Plant in Taishan, south China's Guangdong Province. (/Deng Hua)

法国电力：如果发生在法国，台山核电会叫停 23.07.2021

台山核电厂的燃料棒有破损情况，该厂技术负责方法国电力认为，这种情况发生在法国的话，会叫停工厂运营。
(190112) -- BEIJING, Jan. 12, 2019 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2018 shows the first phase project of Taishan Nuclear Power Plant in Taishan, south China's Guangdong Province. (Xinhua/Deng Hua)

中法齐声“无核泄漏”，何缘找美国求救？ 16.06.2021

中国核安全局承认台山核电厂少量核燃棒涂层出现问题，造成冷却剂的放射性活度升高。但为解决这个问题，为什么法马通致函美国政府救援呢？
(190112) -- BEIJING, Jan. 12, 2019 () -- Photo taken on Dec. 20, 2018 shows the main control room of Taishan Unit 1 of Taishan Nuclear Power Plant in Taishan, south China's Guangdong Province. (/Deng Hua)

法国电力：台山核电曾主动排气，没有核泄漏 15.06.2021

台山核电厂的技术责任方法国电力承认曾主动排放气体，但没有核污染。情形究竟如何，距离台山核电厂很近的港澳地区正在密切关注。
ARCHIV 2013 *** (FILES) This file photo taken on December 8, 2013 shows workers waiting for then-French Prime Minister Jean-Marc Ayrault to arrive at the joint Sino-French Taishan Nuclear Power Station outside the city of Taishan in Guangdong province. - French nuclear firm Framatome said on June 14, 2021 it was working to resolve a performance issue at the plant it part-owns in China's southern Guangdong province following a US media report of a potential leak there. (Photo by PETER PARKS / AFP)

美媒：台山核电厂法国合资伙伴曾致函美国求救 14.06.2021

位于中国广东省的台山核电站是一家中法合资公司。美媒报导，法国合作伙伴法马通公司因台山“紧急的放射性威胁”，向美国求救，分享技术援助。
12.05.2021 President Joe Biden delivers remarks about COVID vaccinations in the South Court Auditorium at the White House, Wednesday, May 12, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

力抗中国 美加强核武现代化 28.05.2021

熟知国防预算的人士指出，为了威慑中国，拜登将改变传统预算的分配方式，替核武现代化挹注资金。
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