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核能通常指原子核的能量，可以透过核聚变、核裂变或放射性核衰变释放出来。
目前核能的应用主要体现在核动力、核武器、核医学。核动力发电是最为普遍的应用方式之一。
在格拉斯哥气候峰会召开的同时，多个欧洲国家敦促欧盟委员会承认核电为"可持续"能源。这一问题让欧盟内部产生分歧。
英媒《金融时报》再披露中国今年夏天进行了两次高超音速武器试验。虽然美国军方至今未证实相关信息，但当局已多次发出警告，中国毁灭性武器发展可能失控。
日本新首相岸田文雄表示，尽管当地居民存在顾虑，但福岛核电站废水排放计划不能推迟。中国和韩国则表示，反对日本推进排放核废水的计划。
据路透社报道，美国政府不久前签发了一项新的禁令，暂停向一家中国大型国有核电公司提供核电厂运转所需关键材料，反映了华盛顿对中国生产积累核武器的担忧。
9月29日下午，日本前外相岸田文雄当选自民党新总裁。按惯例，他将于10月4日通过首相提名选举，当选为日本第100任首相。岸田文支持加强美日同盟以抗中，支持台湾加入CPTPP。
英国媒体报道称，英国政府接近达成协议，计划将中广核排除在一个价值200亿英镑的核电站建设项目外。
专家们认为，有一种更清洁、更安全、更好的方式获取核能。而中国有可能成为第一个实现这一目标的国家。
朝鲜上周末成功测试一枚远程巡航导弹，金正恩并未到场观摩。分析称，这可能是朝鲜第一种具有核能力的武器，背後代表什麽意义？
北约担忧，中国无限制发展核武会带来毁灭性的可能。但北京却说，国际社会真正应该感到关切的是北约的「核共享政策」。
中国广核集团宣布，广东台山核电厂1号机组运行过程中出现“少量燃料破损”，经中法双方技术人员沟通，决定停机检修。此前，美媒有关该核电厂核泄漏的报导引发外界高度关注。
英国《金融时报》25日报导，英国政府正在计划如何将中国的国有核能公司从英国未来所有的核电项目中剔除，而消息人士认为，此举有助於吸引北美投资者加入英国的核电项目。
台山核电厂的燃料棒有破损情况，该厂技术负责方法国电力认为，这种情况发生在法国的话，会叫停工厂运营。
中国核安全局承认台山核电厂少量核燃棒涂层出现问题，造成冷却剂的放射性活度升高。但为解决这个问题，为什么法马通致函美国政府救援呢？
台山核电厂的技术责任方法国电力承认曾主动排放气体，但没有核污染。情形究竟如何，距离台山核电厂很近的港澳地区正在密切关注。
位于中国广东省的台山核电站是一家中法合资公司。美媒报导，法国合作伙伴法马通公司因台山“紧急的放射性威胁”，向美国求救，分享技术援助。
熟知国防预算的人士指出，为了威慑中国，拜登将改变传统预算的分配方式，替核武现代化挹注资金。
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