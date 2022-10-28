德国总理宣布三座核电站运营期限延至明年四月

德国总理肖尔茨在10月17日致函政府首长们，明确表示目前尚未关闭的三座核电站都可以继续运行到2023年4月中旬。联合政府中的自民党对此表示支持，但绿党则认为没有延长第三座核电站期限的必要性。