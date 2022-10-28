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核能通常指原子核的能量，可以透过核聚变、核裂变或放射性核衰变释放出来。
目前核能的应用主要体现在核动力、核武器、核医学。核动力发电是最为普遍的应用方式之一。
俄罗斯外交部发布了几张照片，声称照片显示乌克兰正在制造“脏弹”。然而实际上，这些照片显示的情况完全不同，无法为俄方的说法提供任何依据。
德国总理肖尔茨在10月17日致函政府首长们，明确表示目前尚未关闭的三座核电站都可以继续运行到2023年4月中旬。联合政府中的自民党对此表示支持，但绿党则认为没有延长第三座核电站期限的必要性。
在俄罗斯宣布将扎波罗热核电站"收归国有"之际，国际原子能机构负责人前往基辅和莫斯科访问。与此同时乌克兰在赫尔松地区继续反攻，并宣布参与2030年足球世界杯申办。
乌克兰军队在该国东部的反击攻势显然取得了意想不到的进展，已收复哈尔科夫地区的数十个村镇。俄罗斯外长周日表示不排除谈判选项。
从备受追捧的新技术到令德国人谈“核”变色，从坚定退核即将大功告成到走回头路考虑重拾核电。核能在德国走过了跌宕起伏的道路。
德国缺天然气，法国缺电。德国总理肖尔茨和法国总统马克龙在视频通话中相互承诺提供对方亟需的能源，并在短期内完成相关的配套基础设施建设。
乌克兰总理丹尼斯·什米加尔周日表示，希望德国能够成为帮助乌克兰建立防空系统的主导力量，同时他也希望柏林提供更多的重型武器，比如豹2型坦克。
由于能源价格上涨以及能源安全受到威胁，日本政府正在制定重返核能的计划，内容包括延长现役核反应堆的使用期限以及建造采用新型技术的核电站。
联合国国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西表示，扎波罗热核电站的“物理完整性”已多次遭到破坏，他的团队还需要做大量的工作来完成技术方面的分析。
乌克兰总统泽连斯基在其例行视频讲话中，再度强调了乌克兰对赢得战争胜利充满信心。泽连斯基表示，乌克兰将夺回全部被占领土。俄罗斯方面则称，他们击退了乌军的反攻行动，并使乌军蒙受惨重损失。
经过数周争论，国际核专家得以前往视察被俄军控制的乌克兰扎波罗热核电站。乌军称，能击退俄军在乌东地区的攻势。
乌克兰表示，侵略战争开始以来，除了数千士兵生命之外，俄罗斯军队还损失了近2000辆坦克、1000门火炮和数百架无人机。俄罗斯表示，即使基辅放弃加入北约的愿望，战争也将继续。
持续近一个月的联合国核不扩散条约审议大会于周五以谈判失败告终。俄罗斯阻止就其最终文件达成协议，但表示它并非唯一持保留意见的国家。
聯合國秘書長古特雷斯、烏克蘭總統澤連斯基與土耳其總統埃爾多安，週四展開三方會談，希望尋求俄烏戰爭的解決之道，但似乎進展有限。埃爾多安警告，遭俄軍佔領的烏克蘭札波羅熱核電站，有重演切諾爾貝利核事故的風險。
热浪席卷法国，高温已持续数月。法国电力的70%来自核能，而目前核电厂正承受着巨大压力，环保与发电很难两全。
俄罗斯总统普京在出席一次军事展会时称，俄罗斯愿意向盟友提供各类武器。与此同时，英国方面称，俄罗斯有可能正在筹划在顿涅茨克地区举行关于让该地加入俄罗斯的"公投"活动。
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