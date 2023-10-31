对核电极其保守的德国 如何看福岛废水排海?

在全球多国都在扩建核电的背景下，德国却在今年关停了所有核电站。可以说，德国是全世界在核电问题上最为谨慎保守的国家。面对引发巨大争议的福岛核电站事故污水排放大海，德国的专家们又怎么看？