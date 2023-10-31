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核能通常指原子核的能量，可以透过核聚变、核裂变或放射性核衰变释放出来。
目前核能的应用主要体现在核动力、核武器、核医学。核动力发电是最为普遍的应用方式之一。
美国驻日本大使馆周二（10月31日）表示，驻日美军基地将向官兵提供当地海鲜， “将有助于对抗中国对日本海鲜出口的武断和不公正的禁运。”
在今年4月关停了德国境内最后三座核电站之后，德国第二季度进口电力总量创下纪录。此外，由于能源价格上涨和经济景气下滑等因素的影响，上半年德国电网提供的电力减少了6.9%。
福岛第一核电站将经过处理的核废水排入大海的决定，使本已紧张的中日关系进一步恶化。中国境内反日情绪高涨，日本境内一些机构和店铺则接到大量来自中国的骚扰电话。
日本东京电力福岛第一核电站从8月24日起开始排放经多核素去除设备（ALPS）系统过滤过的福岛核灾废水。此前国际原子能机构发布报告，认定日本核废水排海计划符合国际安全标准。但是排海作业引发了中国官方和韩国民间的强烈抗议与不满。
日本核廢水排海在中國引發強烈反彈，但有科學家指，中國作為「世界第三大核電國」，其核電廠排放廢水的氚含量，「比福島核電廠排放的氚含量還要高」。中方則認為，核災污水與核電廠正常運行所排放的水有根本區別。
沙特知情官员称，沙特正在考虑让中国承建其核电站项目，借此促使拜登政府在防止核扩散要求上作出妥协。
在全球多国都在扩建核电的背景下，德国却在今年关停了所有核电站。可以说，德国是全世界在核电问题上最为谨慎保守的国家。面对引发巨大争议的福岛核电站事故污水排放大海，德国的专家们又怎么看？
福岛核电站的运营方东电公司8月24日宣布，从今天起的首轮核废水排海将持续17天，合计将排放约7800立方米。尽管国际原子能组织不久前认可了日本这种作法的安全性，但是业内人士以及东亚各邻国依然有着不小的担忧。中国宣布全面暂停日本水产品进口。
日本首相岸田文雄表示，他将于周日访问福岛核电站。日本政府希望在今夏结束前开始将处理过的核废水排放入海的计划。日本当地渔民协会以及一些邻国抱持很大忧虑。
位于乌克兰扎波罗热的核电站遭到俄罗斯占领后从国家电网断开。其他发电站对于乌克兰能源安全变得更为重要。DW取得进入许可进入乌克兰的一座核电站，这里对该国度过寒冬时期至关重要。
瑞典气候与环境部长宣布，瑞典将大力发展核电以满足国内电力需求。她表示，斯德哥尔摩政府正全力以赴，为增建核能发电站的道路扫清障碍。
法国正在寻求小型、自给自足的绿色电力项目来解决其能源困境。倡导者称，此举可使电力生产民主化，同时减少对化石燃料和外国能源的依赖。
福岛废弃核电站冷却水排放的筹备工作已近尾声，尽管国际原子能机构已经批准了相关计划，但对废水排放可能带来的危害仍存在诸多争议和疑虑。有鉴于此，日本政府计划借助海产品监测，打消各方的顾虑。
中國外交部發言人汪文斌11日再次反對日本核廢水排海，並強硬批評，若有人認為福島核污染水安全，日方應供這些人飲用。香港、韓國、新西蘭也對福島核廢水排海及日本食品進口，做出了新的回應。
日本政府正在努力说服本国国民及其邻国，经过处理的福岛第一核电站污水排放进海洋不会危害人类健康或者自然环境。然而，反对的声音仍然此起彼伏。
有官员透露，拜登政府将宣布一项价值约8亿美元的对乌克兰军事援助计划，其中包括备受争议的集束炸弹。
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