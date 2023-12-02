核能增倍才能实现净零排放？环保组织：危险性不能小觑

（德国之声中文网）在迪拜举行的第28届联合国气候变化大会COP28上，包括美国在内的20多个国家提出呼吁，希望将核能容量增至现在的三倍，以减少排放。 迪拜的雾霾天凸显了全球面临的环境挑战，预计会议上还将会做出其他承诺，包括加紧扩大可再生能源和减少甲烷排放。

使用核能作为化石燃料的替代能源存在争议，有环保组织担心核能的安全和核废料的处理问题。但美国、日本、加纳和一些欧洲国家在内的 20 几个国家在一份宣言中表示，核能在本世纪中叶实现碳中和的全球目标中发挥着 “关键作用”。他们提出的目标是，到了2050年，把全球核能容量增加至2020年水平的三倍。美国气候特使克里（John Kerry）在COP28会议上说："我们不是要说核能绝对会成为所有其他能源的全面替代品……但我们知道，科学和事实以及证据告诉我们，如果没有核电，就无法实现2050年净零排放的目标。”

欧洲委员会主席冯德莱恩在COP28峰会上表示：“我呼吁我们与会者将这个目标纳入最终的COP决议当中。”

核电能否充当气候救星？

路透社指出，政府和企业是否愿意投入所需的巨额资金以实现这一目标目前还是未知。尽管太阳能和风能等可再生能源项目来在全球各地迅猛增长，但近几个月来，不断上升的成本以及供应链问题迫使多个项目推迟或者取消，导致一些大型开发商损失数十亿美元。

法新社报道，签署这份声明的还包括英国、法国、韩国、乌克兰和阿联酋，但核能大国俄罗斯和中国没有签署。环保组织350.org表示，2011年日本福岛核灾难凸显了核能危险。该组织北美区负责人奥道尔（Jeff Ordower）说：“虽然我们赞赏拜登政府正在寻求投资替代化石燃料的方案，但我们没有时间浪费在像核能这类危险的干扰上。”

美国总统拜登和中国领导人习近平没有出席这场气候会议。不过有多个国家首脑亲赴迪拜参加会议并发表了讲话。德国总理肖尔茨在讲话中说：“我们希望让能源转型成为一个全球性的成功故事。现在是时候了，我们都必须表现出同样的决心，逐步淘汰化石燃料，从煤炭开始。”

预计COP28会议上，与会者还将制定一个新目标，到2030年将可再生能源增加两倍，并将能源效率提高一倍。

关于可再生能源的新目标是否能够成功制定要看艰难的谈判是否最终能够达成一致，COP28能否会让各国承诺逐步淘汰所有化石燃料。

美国和中国这两个世界上最大的温室气体排放国，以及阿联酋在周六晚些时候举办关于甲烷排放的会议。甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体，甲烷排放将占温室气体排放总量的16%。在上个月与美国达成的协议中，中国首次同意将所有温室气体纳入其 2035 年国家自主贡献的减排行动目标。但中国政府并未加入美国主导的全球甲烷承诺，有150 多个国家签署了这项承诺，这份文件旨在到2030年让甲烷排放量比2020年水平少30%。美国气候特使克里指出，甲烷“是最具破坏性的气体”。

中国是否刚刚迎来了核能新未来？

根据联合国官网，本届气候大会开幕前夕，世界气象组织发布报告指出， 2023年打破了多项气候记录，极端天气频发，给地球造成了极大的破坏。《联合国气候变化框架公约》执行秘书斯蒂尔（Simon Stiell）在会议上对与会代表们说：“我们迈出的步伐太小、太慢，无法制定出最佳对策来应对我们所面临的复杂气候影响，导致在应对可怕的全球气候危机方面进展缓慢。现在，我们需要立即采取大胆行动。”

（路透社，法新社，德新社等）



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