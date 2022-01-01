核能列入欧盟绿色能源 德国批“洗绿”

（德国之声中文网）欧盟委员会将把核能和天然气认证为可持续能源。主管金融资本市场的欧盟委员麦克吉尼斯（Mairead McGuinness）周三在布鲁塞尔表示，核能和天然气将被列入"欧盟可持续活动分类表" （EU taxonomy for sustainable activities）。她说对于欧盟在2050年实现气候中和的目标来说，这一决定提供了一个"真正的解决方案"。

欧盟的这一绿色能源分类表旨在引导私有资本撤出排放较高的经济活动，转而投入欧盟列出的较为环保的产业。据欧委会称，为实现碳中和目标，欧盟每年需要3500亿欧元的投资。

但批评者认为，加入了核能和天然气后，分类表失去了可信度，最终将无法被投资者和资本市场认可。

能源消耗70%来自核电的法国说服了欧盟委员会，将核能列入可持续能源分类表。德国政府则始终反对这样做。均属于绿党的德国气候和经济部长哈贝克（Robert Habeck）和环境部长莱姆克（Steffi Lemke）当天共同声明反对欧盟的有关决定。莱姆克称这是一个"巨大的错误"。

两位部长在今年1月有关计划公开后就曾明确表示，如果分类表的重点内容不做出更改，德国应拒绝欧委会的这一方案。"我们没有看到必要的改动"，哈贝克周三说。但对于欧委会同时将天然气也列为可持续能源，两位部长并未明确提出批评。因为，这正是德国想要达到的结果。

德国政府强调天然气应作为从化石能源向可再生能源转型过程中的过渡性技术。德国早已做出退出核电、放弃煤电的决定并付诸实施，政府认为在过渡到完全依靠太阳能、风能等绿色能源之前，仍需要天然气作为补充。在环保人士看来，这一立场也很有问题。

理论上，欧盟成员国及欧洲议会还有可能阻止计划于2023年生效的这一欧委会法规付诸实施。但推翻这一文件的门槛很高：需要至少20个成员国投票反对或欧洲议会中绝对多数的否决。

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奥地利和卢森堡已经宣布，将对欧盟这一分类法规提起诉讼。奥地利环境部长称，将斟酌所有法律步骤，向欧洲法院提告，要求宣布欧委会的这一决议无效，因为这样作无异于为"核能和天然气洗绿"。

欧委会的分类表对 "可持续性"的核能和天然气项目的认证也有一些条件。比如天然气发电每千瓦小时的二氧化碳排放量不得超过270克；或在20年的时间段里的平均排放不超过某一上限--这使得现有天然气电站进行增效减排技术改造成为可能。

对于新建核电站，必须在2045年之前获得建造许可，并且所在国家必须在2050年之前提交有关如何安全处置核废料的方案并落实资金保障。

在对核能的态度上，欧盟成员国分为两个阵营：法国、芬兰、捷克等较为依赖核电的国家支持将核能列为绿色能源；而德国、奥地利、卢森堡、西班牙等国反对将核能，这些国家或是没有核电站，或是正在逐步关停核电。

（德新社、法新社、路透社）

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