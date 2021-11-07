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核电站

利用核反应所释放的能量产生电能的热力发电厂。由于控制核聚变的技术障碍，目前商业运转中的核能发电站都是利用核裂变反应而发电。核电站属于高效率的能源建设，对于温室气体、二氧化碳排放几乎是零。在控制良好且周边紧急应对系统完善的情况下，核电站其实是相当安全的设施。欧日美等先进国虽对于核电站已具有一定的管理经验，亦曾发生数次核泄漏事故，造成全球对于核安的疑虑。

核电站在台湾称做“核能发电厂”或简称“核电厂”，在中国大陆称作“核电站”。

13.09.2021 *** Nuclear power plant Dukovany, view from National Nature Reserve Mohelenska serpentine steppe, Mohelno, Trebic district, Vysocina region, Czech Republic

欧盟的难题：核电是绿色能源吗？ 07.11.2021

在格拉斯哥气候峰会召开的同时，多个欧洲国家敦促欧盟委员会承认核电为"可持续"能源。这一问题让欧盟内部产生分歧。
Photo taken from a Kyodo News helicopter on Feb. 13, 2021, shows tanks at the crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant storing treated radioactive water from the plant. The Japanese government decided on April 13, 2021, to release the water into the sea despite the worries of local fishermen. (Kyodo)

日本首相称不推迟福岛核废水排放计划 18.10.2021

日本新首相岸田文雄表示，尽管当地居民存在顾虑，但福岛核电站废水排放计划不能推迟。中国和韩国则表示，反对日本推进排放核废水的计划。
CGN to build floating reactor CGN’s ACPR50S Project Approved by NDRC *** NUR BERICHTERSTATTUNG CGN floating reactor ***

华盛顿签发新禁令 给中国核电厂断供 06.10.2021

据路透社报道，美国政府不久前签发了一项新的禁令，暂停向一家中国大型国有核电公司提供核电厂运转所需关键材料，反映了华盛顿对中国生产积累核武器的担忧。
July 28, 2016*** Hinkley Point nuclear power station plans. Excavators move earth near to the proposed site of Hinkley Point C Nuclear power station Picture date: Thursday July 28, 2016. See PA story ENERGY Nuclear. Photo credit should read: Andrew Matthews/PA Wire URN:28179418 | picture alliance/empics/A. Matthews

英媒：英国欲将中广核踢出核电项目 26.09.2021

英国媒体报道称，英国政府接近达成协议，计划将中广核排除在一个价值200亿英镑的核电站建设项目外。

中国是否刚刚迎来了核能新未来？ 24.09.2021

专家们认为，有一种更清洁、更安全、更好的方式获取核能。而中国有可能成为第一个实现这一目标的国家。

(190112) -- BEIJING, Jan. 12, 2019 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2018 shows the first phase project of Taishan Nuclear Power Plant in Taishan, south China's Guangdong Province. (Xinhua/Deng Hua)

中广核：台山核电站1号机组燃料破损 停机检修 31.07.2021

中国广核集团宣布，广东台山核电厂1号机组运行过程中出现“少量燃料破损”，经中法双方技术人员沟通，决定停机检修。此前，美媒有关该核电厂核泄漏的报导引发外界高度关注。
BRIDGWATER, ENGLAND - NOVEMBER 01: A tower cranes operates in front of the Hinkley A buildings at the construction site of the Hinkley Point C nuclear power station being constructed near Bridgwater on November 1, 2017 in Somerset, England. Since the go-ahead to construct the Hinkley Point C nuclear power station by EDF Energy, was given in October 2016 it has become one of the largest construction sites in Europe with around 2,000 workers on site every day. The two new reactors, Britain's first power plant in 20 years and being built adjacent to the existing Hinkley Point A and B nuclear power stations next to the Bristol channel, are planned to be switched on in the middle of the next decade and is hoped will provide 7percent of the UK's electricity. In July, EDF announced its total cost was likely to rise by £1.5bn to £19.6bn and could be delayed by up to 15 months. (Photo by Matt Cardy/Getty Images)

英媒：英国讨论如何将中广核从核电项目中移除 26.07.2021

英国《金融时报》25日报导，英国政府正在计划如何将中国的国有核能公司从英国未来所有的核电项目中剔除，而消息人士认为，此举有助於吸引北美投资者加入英国的核电项目。
(190112) -- BEIJING, Jan. 12, 2019 () -- Photo taken on Dec. 20, 2018 shows the main control room of Taishan Unit 1 of Taishan Nuclear Power Plant in Taishan, south China's Guangdong Province. (/Deng Hua)

法国电力：如果发生在法国，台山核电会叫停 23.07.2021

台山核电厂的燃料棒有破损情况，该厂技术负责方法国电力认为，这种情况发生在法国的话，会叫停工厂运营。
(190112) -- BEIJING, Jan. 12, 2019 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2018 shows the first phase project of Taishan Nuclear Power Plant in Taishan, south China's Guangdong Province. (Xinhua/Deng Hua)

中法齐声“无核泄漏”，何缘找美国求救？ 16.06.2021

中国核安全局承认台山核电厂少量核燃棒涂层出现问题，造成冷却剂的放射性活度升高。但为解决这个问题，为什么法马通致函美国政府救援呢？
(190112) -- BEIJING, Jan. 12, 2019 () -- Photo taken on Dec. 20, 2018 shows the main control room of Taishan Unit 1 of Taishan Nuclear Power Plant in Taishan, south China's Guangdong Province. (/Deng Hua)

法国电力：台山核电曾主动排气，没有核泄漏 15.06.2021

台山核电厂的技术责任方法国电力承认曾主动排放气体，但没有核污染。情形究竟如何，距离台山核电厂很近的港澳地区正在密切关注。
ARCHIV 2013 *** (FILES) This file photo taken on December 8, 2013 shows workers waiting for then-French Prime Minister Jean-Marc Ayrault to arrive at the joint Sino-French Taishan Nuclear Power Station outside the city of Taishan in Guangdong province. - French nuclear firm Framatome said on June 14, 2021 it was working to resolve a performance issue at the plant it part-owns in China's southern Guangdong province following a US media report of a potential leak there. (Photo by PETER PARKS / AFP)

美媒：台山核电厂法国合资伙伴曾致函美国求救 14.06.2021

位于中国广东省的台山核电站是一家中法合资公司。美媒报导，法国合作伙伴法马通公司因台山“紧急的放射性威胁”，向美国求救，分享技术援助。
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 05: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Chinese President Xi Jinping (L) meets Russian President Vladimir Putin (R) in Moscow, Russia on June 05, 2019. Kremlin Press Office / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

中俄领导人出席核电站开工仪式 美媒:联手抗美 19.05.2021

本周三(5月19日)中俄领导人通过视频连线的方式参加两国核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站的开工仪式。美联社分析认为，这一活动反映了两国关系不断靠拢，联手对抗共同的地缘政治对手美国。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** Visitors wait in line to buy snacks and souvenirs at a souvenir shop next to the Dytyatky checkpoint after a tour in the Chernobyl exclusion zone on June 7, 2019. - HBOs hugely popular television series Chernobyl has renewed interest around the world on Ukraines 1986 nuclear disaster with authorities reporting a 30% increase of tourist demands to visit the affected area and tourist operators forecasting that number of tourists visiting the site may double this year up to 150.000 persons (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (Photo credit should read GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 26.04.2021

切尔诺贝利核电站泄漏事故35年后，该地区很多地方仍是“鬼城”。不过，每年也有好奇的游人前来参观。
(210130) -- FUZHOU, Jan. 30, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on Jan. 30, 2021 shows the No. 5 nuclear power unit in the city of Fuqing, southeast China's Fujian Province. China's first nuclear power unit using Hualong One, a domestically-designed third-generation nuclear reactor, has entered commercial operation, said the China National Nuclear Corporation (CNNC) Saturday. The No. 5 unit in Fuqing is generating electricity for sale after a seven-day trial run. (Xinhua/Lin Shanchuan)

美军司令：中国新核能设施恐产生大量制造核武的钚 22.04.2021

美国战略司令部负责人理查德20日在美国国会听证会中表示，有迹象显示中国研发新一代的核电设施可产生大量的钚，而中国可运用这些原料制造核武。
Environmental activists wearing a mask of Japanese Prime Minister Yoshihide Suga and protective suits perform to denounce the Japanese government's decision on Fukushima water, near the Japanese embassy in Seoul, South Korea, Tuesday, April 13, 2021. Japan's government decided Tuesday to start releasing massive amounts of treated radioactive water from the wrecked Fukushima nuclear plant into the Pacific Ocean in two years — an option fiercely opposed by local fishermen and residents. (AP Photo/Lee Jin-man)

福岛核废水倾倒海洋： 渔民说不、 中韩反对、 美国支持 18.04.2021

日本政府决定两年后开始将福岛核电厂处理后的核污水排放入海洋，引起中韩等邻国抗议，日本本国渔民也坚决反对，然而，美国却站队支持。
Photo taken from a Kyodo News helicopter on Feb. 13, 2021, shows tanks at the crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant storing treated radioactive water from the plant. The Japanese government decided on April 13, 2021, to release the water into the sea despite the worries of local fishermen. (Kyodo)

反对排核废水入海 中方召见日本驻华大使 16.04.2021

围绕日本宣布将以海洋排放方式处置福岛核电站事故废水，中国召见日本驻华大使提出严正交涉，要求日方收回决定，在同利益攸关方和国际机构协商一致之前，不得擅自启动核废水排海。
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