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利用核反应所释放的能量产生电能的热力发电厂。由于控制核聚变的技术障碍，目前商业运转中的核能发电站都是利用核裂变反应而发电。核电站属于高效率的能源建设，对于温室气体、二氧化碳排放几乎是零。在控制良好且周边紧急应对系统完善的情况下，核电站其实是相当安全的设施。欧日美等先进国虽对于核电站已具有一定的管理经验，亦曾发生数次核泄漏事故，造成全球对于核安的疑虑。
核电站在台湾称做“核能发电厂”或简称“核电厂”，在中国大陆称作“核电站”。
在格拉斯哥气候峰会召开的同时，多个欧洲国家敦促欧盟委员会承认核电为"可持续"能源。这一问题让欧盟内部产生分歧。
日本新首相岸田文雄表示，尽管当地居民存在顾虑，但福岛核电站废水排放计划不能推迟。中国和韩国则表示，反对日本推进排放核废水的计划。
据路透社报道，美国政府不久前签发了一项新的禁令，暂停向一家中国大型国有核电公司提供核电厂运转所需关键材料，反映了华盛顿对中国生产积累核武器的担忧。
英国媒体报道称，英国政府接近达成协议，计划将中广核排除在一个价值200亿英镑的核电站建设项目外。
专家们认为，有一种更清洁、更安全、更好的方式获取核能。而中国有可能成为第一个实现这一目标的国家。
中国广核集团宣布，广东台山核电厂1号机组运行过程中出现“少量燃料破损”，经中法双方技术人员沟通，决定停机检修。此前，美媒有关该核电厂核泄漏的报导引发外界高度关注。
英国《金融时报》25日报导，英国政府正在计划如何将中国的国有核能公司从英国未来所有的核电项目中剔除，而消息人士认为，此举有助於吸引北美投资者加入英国的核电项目。
台山核电厂的燃料棒有破损情况，该厂技术负责方法国电力认为，这种情况发生在法国的话，会叫停工厂运营。
中国核安全局承认台山核电厂少量核燃棒涂层出现问题，造成冷却剂的放射性活度升高。但为解决这个问题，为什么法马通致函美国政府救援呢？
台山核电厂的技术责任方法国电力承认曾主动排放气体，但没有核污染。情形究竟如何，距离台山核电厂很近的港澳地区正在密切关注。
位于中国广东省的台山核电站是一家中法合资公司。美媒报导，法国合作伙伴法马通公司因台山“紧急的放射性威胁”，向美国求救，分享技术援助。
本周三(5月19日)中俄领导人通过视频连线的方式参加两国核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站的开工仪式。美联社分析认为，这一活动反映了两国关系不断靠拢，联手对抗共同的地缘政治对手美国。
切尔诺贝利核电站泄漏事故35年后，该地区很多地方仍是“鬼城”。不过，每年也有好奇的游人前来参观。
美国战略司令部负责人理查德20日在美国国会听证会中表示，有迹象显示中国研发新一代的核电设施可产生大量的钚，而中国可运用这些原料制造核武。
日本政府决定两年后开始将福岛核电厂处理后的核污水排放入海洋，引起中韩等邻国抗议，日本本国渔民也坚决反对，然而，美国却站队支持。
围绕日本宣布将以海洋排放方式处置福岛核电站事故废水，中国召见日本驻华大使提出严正交涉，要求日方收回决定，在同利益攸关方和国际机构协商一致之前，不得擅自启动核废水排海。
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