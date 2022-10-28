利用核反应所释放的能量产生电能的热力发电厂。由于控制核聚变的技术障碍，目前商业运转中的核能发电站都是利用核裂变反应而发电。核电站属于高效率的能源建设，对于温室气体、二氧化碳排放几乎是零。在控制良好且周边紧急应对系统完善的情况下，核电站其实是相当安全的设施。欧日美等先进国虽对于核电站已具有一定的管理经验，亦曾发生数次核泄漏事故，造成全球对于核安的疑虑。

核电站在台湾称做“核能发电厂”或简称“核电厂”，在中国大陆称作“核电站”。