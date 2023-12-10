核电救气候 靠谱不靠谱？

（德国之声中文网）在迪拜举行的本年度联合国气候大会(COP28)上，20个国家几天前签署了承诺书，计划在2050年前将其核电产能扩大到当前的3倍。这些国家主要分布在欧洲和北美。该计划如果推行，核电在全球电力占比将从目前的10%扩大到近三分之一。

签署国家表示，如果不扩建核电，世界就无法实现温室气体净排放归零。世界核能协会也称赞承诺书"意义非常重大"。该组织发言人普列斯顿(Henry Preston)对德国之声说："这是多国领导人首次齐聚气候峰会设立了这样的目标，从而告诉世人核能在净排放归零过程中的重要性。"

几十座新核电站

根据承诺书，这些国家将采取现有核电机组延寿、新建新型反应堆等措施。不过，将核电产能增加到现在的三倍绝非易事。各国政府需要加快审批新核电项目，并做出巨额财政承诺。目前的核电项目往往面临长时间的建设延期，且交付时的耗费远远超过预算。因此，许多分析人士都对最新的承诺表示怀疑。

英国朴茨茅斯大学环境科学教授史密斯(Jim Smith)对德国之声说："这非常具有挑战性，但并非不可能。"史密斯指出，法国曾经在60年代末到80年代实现了核电产能大跃进，"但考虑到现代反应堆似乎需要很长时间才能投入运行，实现目标将非常困难。"不过，相比还有诸多技术困难的绿色氢能以及依然遥遥无期的核聚变发电，核电站扩能依然更具备可行性。

法国Cruas Meysse核电站冷却塔前的风力发电机

核、风、光互补？

核电支持者认为，当阴雨连绵、风平浪静之时，核电就能接替风力发电机、太阳能发电板，在电网中发挥至关重要的作用；随着新能源转型的进一步推进，风光资源的不稳定性就越发对电网安全运行构成挑战。

与此同时，反对核电的环保人士则认为，风电和光伏发电的实际成本要远远低于核电。

环境科学教授史密斯指出，核能反对者的论据并不完整，因为没有考虑到核电在电网中的重要备份角色。他援引经合组织的一份报告指出，电网中间歇性可再生能源所占比重越高，成本也越高昂，"因为你不得不需要部署更多的备用电池以及抽水蓄能设施。"

尽管核废料处置问题依然未解，欧盟去年依然将核电列入了绿色清洁能源。对于核电产业，这是巨大福音。在此次签署核电扩容承诺书的20个国家中，有13个来自欧洲。其中，仅法国就在去年表示新建6座核电机组，还有8座正在考虑中。

德国核电站退役 后续成本有多高？

核废料问题

"核能为气候"(Nuclear for Climate)组织发言人巴尔多尼(Mattia Baldoni)对德国之声表示，近年来，核废料管理已经有了巨大进步和创新。"核废料的总量非常有限。全球第一个深层地下处置库将在今后几年投入运行，这表明所有核废料都能安全储存。"

该草根组织是由150多个协会共同发起的，旨在推动核能参与绿色转型。该组织认为，核电是最安全的能源之一，且会越来越安全。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 德国第一座核反应堆 位于慕尼黑附近Garching的德国第一座核反应堆于1957年10月投入使用。由于这座属于慕尼黑大学的核反应堆外形酷似鸡蛋，它被昵称为 "原子蛋"。这是德国核能研究的一个里程碑，也是二战后德国重新崛起的象征。这一用于科研目的的核反应堆一直运行到2000年。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 “安全又可靠”的能源 1960年，位于巴伐利亚州美因河畔的卡尔市建成第一座用于民用目的的核能发电厂，随后反应堆功率更强大的核能发电厂在德国各地相继投入使用（图为1966年并网的Gundremmingen核电站）。那时，原子能普遍被视为既安全又可靠。1973年的石油危机更进一步推动了核能在德国的迅速发展。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 反核运动方兴未艾 由于一直无法找到万无一失的方法储存核废料，反对者开始对核能是否真是洁净能源提出质疑。1976年开始，在石荷州布罗克多夫（Brokdorf）核电站修建过程中，示威者多次同警方爆发冲突（摄于1981年）。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 核灾难的阴云 核电带来的危险也很快成为现实。1979年3月28日，位于美国宾夕法尼亚州的三里岛核电站发生了严重事故。1986年4月26日，位于苏联乌克兰境内的切尔诺贝利核电站（图）的一个反应堆发生爆炸，造成有史以来最严重的核灾难。辐射云扩散至整个欧洲。这次事故对德国境内有关核能技术的讨论也带来了转折。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 绿党诞生 上世纪八十年代，一个新的政党-绿党在西德应运而生，其成员主要来自左翼人士、和平主义者、环保人士以及反核力量。1983年的大选后，绿党正式进入联邦议院。图为当时绿党的领军人物Gert Bastian、Petra Kelly、Otto Schily、Marieluise Beck-Oberdorf（左起）徒步行进到波恩联邦议院。反核是绿党的重点政治主张。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 一场悲剧，一个胜利 巴伐利亚州的瓦克斯多夫（Wackersdorf）镇建设核废料处理厂的计划，引发了严重的暴乱。冲突导致多名抗议者和一名警察丧生，数百人受伤。建厂计划最终在1989年被叫停，这也是德国环保运动取得的第一个重大胜利。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 长达数十年的“临时”储存点 德国北部下萨克森州的戈尔莱本（Gorleben）则成为反对核废料储存斗争的象征，该镇被指定暂时存放核废料，直到确定永久储存地点为止。第一批核废料于1995年4月24日运抵该镇。抗议者一再封锁道路、占据铁轨。图为2011年最后一批核废料到达戈尔莱本时，警察试图将活动人士从铁轨移开。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 退出核能的时间表 2001年，施罗德总理领导下的社民党绿党中左翼联合政府同大型能源公司就逐步淘汰核能达成协议。德国境内19座核电站都被规定了运行时限，并要求2021年前关闭最后一座核电站。2010年，以默克尔总理为首的中右翼政府又推翻了退核协议。并决定延长核电站运行时限。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 默克尔的转向 2011年3月，地震和海啸灾害造成日本福岛核电站发生泄露事故，该事件对德国产生的影响，甚至超过了日本国内。作为资深物理学家，德国总理默克尔出人意料地改变了她在核能政策领域的一贯立场。默克尔突然宣布，德国的核电时代将在2022年底前被画上句号。2011年7月30日，德国联邦议院投票批准了这一决议。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 停止运行，告别风险 经过多年的激烈抗争之后，石荷州布罗克多夫核电站（图）在运行35年之后，终于在2021年成为历史。下萨克森州的格洛恩德（Grohnde）核电站也在运营37年后，停止发电。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 田园风光？ 昔日警察与反核人士大打出手的布洛克多夫核电站周围，现在羊儿吃草，一片祥和的田园景象。但核电在德国或许并未成为历史。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 退核又走回头路？ 乌克兰战争爆发后，德国急于摆脱对俄罗斯的能源依赖，俄方的“断气”也让德国面临能源缺口。这使得本已铁板钉钉的退核政策重新引起争议。执政联盟中的自民党领导人林德纳（左）主张延长核电站运营时限，以便以核电取代来自俄罗斯的天然气。绿党经济部长哈贝克（右）已同意暂时保留德国南部两座核电站作为紧急储备至2023年春季。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 退就是退了！ 德国在核能上没有走回头路。原定2022年底关闭最后两座核电站，在推迟数月后，2023年4月15日，位于巴伐利亚的和巴符州的这两座核电厂拉下关闭的闸门。德国真的彻底退出了核能，不过，与此相关的讨论并没有结束。



德国政府的立场

不过，就算一些环保主义者能够相信核电的可行性，德国政府可能依然难以被说服。就在今年春天，德国最后的三座核电机组关闭，实现了多年前的"无核化"承诺。由于俄乌战争导致的能源危机，这一举动如今有着巨大争议。

德国核能运动组织Nuklearia主席克鲁特(Rainer Klute)表示："只要绿党还在德国联邦政府内，它就不会在核能方向上做出丝毫改变。"克鲁特批评德国政府忽视了近年来的经济现状以及科技新发现，同时也认为，德国的反核立场并不会持久。因为到了2028年，德国核能法案将面临修订，而坚定反核立场的绿党届时并不一定还在执政联盟中。

克鲁特指出，由于核电缺位，德国在大张旗鼓向绿色能源转型的同时却不得不增加煤炭发电量。而且，由于电费大幅上涨，德国的能源密集型出口行业已经遭受严重损害。"当企业破产或迁往能源更便宜的国家时，我们就会失去就业岗位、税收和繁荣。"

核聚变——人类正在实现无限能源的梦想吗？

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