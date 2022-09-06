核电与德国：一段爱恨交织的历史

德国第一座核反应堆

位于慕尼黑附近Garching的德国第一座核反应堆于1957年10月投入使用。由于这座属于慕尼黑大学的核反应堆外形酷似鸡蛋，它被昵称为 "原子蛋"。这是德国核能研究的一个里程碑，也是二战后德国重新崛起的象征。这一用于科研目的的核反应堆一直运行到2000年。