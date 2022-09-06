核电与德国：一段爱恨交织的历史

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从备受追捧的新技术到令德国人谈“核”变色，从坚定退核即将大功告成到走回头路考虑重拾核电。核能在德国走过了跌宕起伏的道路。
位于慕尼黑附近Garching的德国第一座核反应堆于1957年10月投入使用。由于这座属于慕尼黑大学的核反应堆外形酷似鸡蛋，它被昵称为 "原子蛋"。这是德国核能研究的一个里程碑，也是二战后德国重新崛起的象征。这一用于科研目的的核反应堆一直运行到2000年。
1960年，位于巴伐利亚州美因河畔的卡尔市建成第一座用于民用目的的核能发电厂，随后反应堆功率更强大的核能发电厂在德国各地相继投入使用（图为1966年并网的Gundremmingen核电站）。那时，原子能普遍被视为既安全又可靠。1973年的石油危机更进一步推动了核能在德国的迅速发展。
由于一直无法找到万无一失的方法储存核废料，反对者开始对核能是否真是洁净能源提出质疑。1976年开始，在石荷州布罗克多夫（Brokdorf）核电站修建过程中，示威者多次同警方爆发冲突（摄于1981年）。
核电带来的危险也很快成为现实。1979年3月28日，位于美国宾夕法尼亚州的三里岛核电站发生了严重事故。1986年4月26日，位于苏联乌克兰境内的切尔诺贝利核电站（图）的一个反应堆发生爆炸，造成有史以来最严重的核灾难。辐射云扩散至整个欧洲。这次事故对德国境内有关核能技术的讨论也带来了转折。
上世纪八十年代，一个新的政党-绿党在西德应运而生，其成员主要来自左翼人士、和平主义者、环保人士以及反核力量。1983年的大选后，绿党正式进入联邦议院。图为当时绿党的领军人物Gert Bastian、Petra Kelly、Otto Schily、Marieluise Beck-Oberdorf（左起）徒步行进到波恩联邦议院。反核是绿党的重点政治主张。
巴伐利亚州的瓦克斯多夫（Wackersdorf）镇建设核废料处理厂的计划，引发了严重的暴乱。冲突导致多名抗议者和一名警察丧生，数百人受伤。建厂计划最终在1989年被叫停，这也是德国环保运动取得的第一个重大胜利。
德国北部下萨克森州的戈尔莱本（Gorleben）则成为反对核废料储存斗争的象征，该镇被指定暂时存放核废料，直到确定永久储存地点为止。第一批核废料于1995年4月24日运抵该镇。抗议者一再封锁道路、占据铁轨。图为2011年最后一批核废料到达戈尔莱本时，警察试图将活动人士从铁轨移开。
2001年，施罗德总理领导下的社民党绿党中左翼联合政府同大型能源公司就逐步淘汰核能达成协议。德国境内19座核电站都被规定了运行时限，并要求2021年前关闭最后一座核电站。2010年，以默克尔总理为首的中右翼政府又推翻了退核协议。并决定延长核电站运行时限。
2011年3月，地震和海啸灾害造成日本福岛核电站发生泄露事故，该事件对德国产生的影响，甚至超过了日本国内。作为资深物理学家，德国总理默克尔出人意料地改变了她在核能政策领域的一贯立场。默克尔突然宣布，德国的核电时代将在2022年底前被画上句号。2011年7月30日，德国联邦议院投票批准了这一决议。
经过多年的激烈抗争之后，石荷州布罗克多夫核电站（图）在运行35年之后，终于在2021年成为历史。下萨克森州的格洛恩德（Grohnde）核电站也在运营37年后，停止发电。
昔日警察与反核人士大打出手的布洛克多夫核电站周围，现在羊儿吃草，一片祥和的田园景象。但核电在德国或许并未成为历史。
乌克兰战争爆发后，德国急于摆脱对俄罗斯的能源依赖，俄方的“断气”也让德国面临能源缺口。这使得本已铁板钉钉的退核政策重新引起争议。执政联盟中的自民党领导人林德纳（左）主张延长核电站运营时限，以便以核电取代来自俄罗斯的天然气。绿党经济部长哈贝克（右）已同意暂时保留德国南部两座核电站作为紧急储备至2023年春季。
联邦经济部长哈贝克对冬季可能面临能源危机做出反应。他在接受媒体采访时明确表示："我们必须预期出现最坏情况"，因此，考虑改变原定终止核电时间表，暂时保留德国南部两座核电站。
由于能源价格上涨以及能源安全受到威胁，日本政府正在制定重返核能的计划，内容包括延长现役核反应堆的使用期限以及建造采用新型技术的核电站。
德国曾以核能发电技术引以为傲，但与此同时这项技术也一直备受争议，以至于最终决定退出核能发电。然而随着俄乌战争造成的能源危机不断加剧，核能发电很有可能被重新提上议事日程。
韩国总统尹锡悦着意大力推进韩国核能工业发展，这与前任文在寅时期推行的“去核电”政策背道而驰。不过这一政策转变在韩国国内并非只遭遇批评之声。
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