核物理学家被杀后 伊朗威胁报复

（德国之声中文网）在强烈谴责以色列之后，伊朗指责美国也应为核物理学家穆赫森·法赫里扎德（Mohsen Fachrisadeh）的遇害事件负一部分责任。伊朗政府必须“调查犯罪事实，将幕后黑手绳之以法”，伊朗精神和政治最高领袖哈梅内伊（Ajatollah Ali Chamenei）在推特上发文表示。他还指出，法赫里扎德生前所从事的科研工作将在各个领域继续推进。



伊朗总统鲁哈尼在一次电视直播的内阁会议中表示，德黑兰会在“适当时机”采取报复行动。他指责以色列意图通过这一谋杀事件来“制造混乱”。他还补充道，美国和以色列一样，都要为法赫里扎德的死负责。



伊朗媒体公布的袭击现场照片



法赫里扎德本周五在德黑兰东郊的阿布萨尔德镇（Ab-Sard）遭到枪击后，由于伤势过重抢救无效死亡。59岁的他是一位核物理学家，也是伊朗革命卫队的成员。他生前是伊朗国防部研究和技术创新部门的负责人。



伊朗原子能组织主席萨利希（Ali-Akbar Salehi）表示，在法赫里扎德遇害之后，伊朗发展民用核设施的计划不会停滞，也不会受到影响。“法赫里扎德所投身的事业，我们将会付出更大的力量继续推进”，他承诺道。2008年开始，美国对伊朗的导弹专家实施制裁。2018年，美国退出了国际各方就伊朗核问题达成的协议，即禁止伊朗制造核武器，但是允许其将核能用于民用目的。在退出协议之后，华盛顿对德黑兰实施了更加严苛的制裁措施。许多西方国家都怀疑伊朗在秘密研发核武器，但是德黑兰官方则宣称，相关核武计划在2003年就已经中止。

德国外长呼吁克制

德国外交部长马斯（Heiko Maas）“紧急敦促”各方，“切勿采取可能导致局势进一步升级的行动”。他在接受德国媒体采访时说，虽然对于周五的袭击事件真相尚不清楚，但是可以确定的一点是，“法赫里扎德的遇害导致地区局势再次激化”。

“以色列曾多次暗杀核专家”

不管是美国还是以色列方面目前都尚未对伊朗的指控予以回应。德国科学与政治基金会（SWP）的伊斯兰问题专家施泰因贝格（Guido Steinberg）指出：“以色列很长一段时间来都有过杀害伊朗核专家的纪录，尤其是在2010年到2012年之间。”他分析认为，种种迹象表明，以色列这次应该是利用了最后的机会，刺杀了法赫里扎德，而且有可能是在美国的协助之下，因为特朗普政府任期即将结束。“以色列方面和特朗普政府显然是希望尽可能地给华盛顿新政府制造困难，以阻挠他们和伊朗重启核谈判。”



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