核潛艇協議成澳史上最大國防項目

（德國之聲中文網）路透社報導，一位澳大利亞國防官員週二（3月14日）表示，澳大利亞與美國、英國共同合作的AUKUS核潛艇計劃，將使澳方在未來30年內斥資高達3680億澳元（2450億美元），成為該國史上最高額的單一國防項目。

美國總統拜登（Joe Biden）、澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）13日公佈了向澳大利亞提供核動力攻擊潛艇的計劃細節，這是應對中國在印太地區海軍建設的一個重要步驟。

阿爾巴尼斯表示，在該計劃啟動的首4年，澳方將投資60億澳元（約40億美元）以擴大主要的潛艇基地和該國的潛艇船廠，同時培訓技術人員。此外，澳大利亞還預計提供30億澳元（約20億美元），以擴大美國和英國的造船能力，其中大部分資金將用於加快美國弗吉尼亞級潛艇的生產。

一位國防官員告訴路透社，到2055年，潛艇項目的總成本估計為2680億至3680億澳元，約佔每年國內生產總值的0.15%。

面對聯邦預算考量和財政赤字的壓力，澳大利亞財政部長查默斯（Jim Chalmers）說：「澳大利亞不得不這麼做。」並稱這一決定是「改變遊戲規則的投資」，「當涉及到我們的國家安全和國民經濟時，這將是值得的」。

澳大利亞戰略政策研究所執行主任巴斯（Justin Bassi）也告訴路透社：「這確實是一個令人瞠目結舌的金額，但若非如此，澳大利亞的安全和主權在未來將付出更沉重的代價。」

澳中關係回溫恐受限

國際輿論一致認為，2021年達成的AUKUS英美澳三方協議，其宗旨是為澳洲潛艇配備核動力，以對抗中國不斷增強的軍事實力，制衡北京對台灣施壓。

對此，部分專家認為北京將表達不滿。悉尼智庫洛伊研究所執行董事富里洛夫（Michael Fullilove）告訴《華盛頓郵報》：「AUKUS正在展開，無論內容是什麼都不會受到北京歡迎。」 他也認為，「這將對澳中關係的和解程度造成一些限制」。

報導指，以美中關係來說，拜登毫不掩飾他視中國為美國最大競爭對手的事實，從電腦晶片芯到外交手段，華盛頓基本上延續了前美國總統特朗普時代的鷹派立場，並試圖回擊北京日益增長的全球影響力。

但澳大利亞的情況不同，阿爾巴尼斯在外交政策上走鋼鎖。該報導分析，澳國近期試圖解凍先前逐漸冷淡的澳中關係，卻又同時推進了AUKUS協議、加深自身對美軍的依賴。

中國曾表態反對向澳大利亞轉讓核技術，稱AUKUS是冷戰思維的產物，然而，近期中澳關係出現回溫跡象。

澳大利亞國立大學中國經濟學家葛麗（Jane Golley）告訴《華盛頓郵報》，中國官員是「聰明的戰略家」。 「現在（中國）對澳大利亞變得更加友好，能讓澳大利亞的處境顯得更加尷尬——在AUKUS顯得尷尬，」她說。

然而，澳大利亞國立大學國家安全學院院長梅卡爾夫（Rory Medcalf）則強調，AUKUS早在18個月前就宣布，並訂定出潛艇交易的時間表，因此這一宣布是否會對近期回溫的雙邊關係造成破壞，端看中國的選擇。

（路透社、《華盛頓郵報》）

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