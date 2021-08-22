 核工程师夫妇出售机密 FBI特工卧底取货 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.10.2021

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时政风云

核工程师夫妇出售机密 FBI特工卧底取货

美国一对能接触到核潜艇设计最高机密的核工程师夫妇，曾将机密信息储存卡放进半块花生酱三明治或者一个口香糖包装盒，偷偷放到秘密交易地点。他们没想到，取货的人是FBI卧底特工。

美国一对涉嫌出售机密信息的核工程师夫妇曾参与海军核推进计划（资料图片）

美国一对涉嫌出售机密信息的核工程师夫妇曾参与海军核推进计划（资料图片）

（德国之声中文网）美国执法部门逮捕一对核工程师夫妇，指控他们试图向他国出售和传递有关核潜艇设计的机密信息。

这对夫妇姓托比（Toebbe），名叫乔纳森（Jonathan）和戴安娜（Diana），在一次联合执法行动中被捕。据称，在一年的时间里，这对夫妇多次向一名装扮为外国政府代表的FBI卧底特工出售机密信息。

可以接触到最高机密的核工程师

在美国司法部的一份声明中，司法部长加兰（Merrick Garland）说，"该投诉指控了一个向外国传输与我们的核潜艇设计有关的信息的阴谋"。

加兰接着说，"联邦调查局、司法部检察官、海军刑事调查局和能源部的合作对挫败这一阴谋至关重要。"

根据司法部的声明，乔纳森是海军部的一名雇员，他曾在海军核推进计划中担任核工程师。他拥有最高机密的安全许可，可以接触到严格受限的信息。

卧底特工收到半块花生酱三明治

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如果澳大利亚拥有核动力潜艇，那么它不仅成为全球第7个拥有核潜艇的国家，同时让澳大利亚海军巡逻的能力范围最北可至台湾。即便澳大利亚海军不配备核武器，打造核潜艇舰队也可能改变太平洋海军力量的平衡。

美国潜舰碰撞发生在上周六(2日)，但时隔数日才对外公布， 媒体报道称这是为了“康涅狄格号”有时间返回关岛基地。美媒引用海军官员说法称，相信中国并未造成这次碰撞事件。中国外交部则指责美方“故意拖延和隐瞒事故详情”。

日本陆上自卫队、法国陆军和美国海军陆战队于本月11日至17日在日本西南部举行联合军事演习。这是三国陆上部队首次在日本国内实施正式的实际训练。法新社分析认为，举行联合军演是出于对中国在该地区态度不断强硬的担忧。

5年前，海牙常设仲裁法庭做出裁决否定了“九段线”，对此中国采取不承认、不执行的态度。裁决5周年的当日，美国导弹驱逐舰进入中国声称享有主权的南海西沙海域。

司法部的声明称，2020年4月1日，乔纳森向某外国政府寄去一个包裹，里面有机密信息样本和进行更多交易的加密通讯说明。

乔纳森没有想到的是，接收包裹的人，并非他以为暗度陈仓的外国政府代表，而是请君入瓮的FBI卧底特工。

在司法部提到的一笔交易中，乔纳森将机密信息拷进一张储存卡，然后把储存卡塞进半块花生酱三明治里，放到一个指定的秘密交易地点。其间，他的妻子戴安娜全程望风。

托比夫妇在这次交易中收到了加密货币付款，金额为30,000美元。

在另一次交易中，他们把存储卡塞进一个口香糖包装袋里，"获利"70,000美元。

托贝夫妇将于下周二在西弗吉尼亚州马丁斯堡首次出庭受审。

(路透社、美联社)

 

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