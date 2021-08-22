核工程师夫妇出售机密 FBI特工卧底取货

（德国之声中文网）美国执法部门逮捕一对核工程师夫妇，指控他们试图向他国出售和传递有关核潜艇设计的机密信息。

这对夫妇姓托比（Toebbe），名叫乔纳森（Jonathan）和戴安娜（Diana），在一次联合执法行动中被捕。据称，在一年的时间里，这对夫妇多次向一名装扮为外国政府代表的FBI卧底特工出售机密信息。

可以接触到最高机密的核工程师

在美国司法部的一份声明中，司法部长加兰（Merrick Garland）说，"该投诉指控了一个向外国传输与我们的核潜艇设计有关的信息的阴谋"。

加兰接着说，"联邦调查局、司法部检察官、海军刑事调查局和能源部的合作对挫败这一阴谋至关重要。"

根据司法部的声明，乔纳森是海军部的一名雇员，他曾在海军核推进计划中担任核工程师。他拥有最高机密的安全许可，可以接触到严格受限的信息。

卧底特工收到半块花生酱三明治

司法部的声明称，2020年4月1日，乔纳森向某外国政府寄去一个包裹，里面有机密信息样本和进行更多交易的加密通讯说明。

乔纳森没有想到的是，接收包裹的人，并非他以为暗度陈仓的外国政府代表，而是请君入瓮的FBI卧底特工。

在司法部提到的一笔交易中，乔纳森将机密信息拷进一张储存卡，然后把储存卡塞进半块花生酱三明治里，放到一个指定的秘密交易地点。其间，他的妻子戴安娜全程望风。

托比夫妇在这次交易中收到了加密货币付款，金额为30,000美元。

在另一次交易中，他们把存储卡塞进一个口香糖包装袋里，"获利"70,000美元。

托贝夫妇将于下周二在西弗吉尼亚州马丁斯堡首次出庭受审。

(路透社、美联社)

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