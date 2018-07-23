核协议破局效应 美国伊朗互威胁

(德国之声中文网) 美国总统特朗普週一(7/23)回应伊朗总统鲁哈尼 (Hassan Rouhani)关于对美国的和平与战争的言论。他在推特上用英文大写警告鲁哈尼不要威胁美国。 他说：「永远不要再威胁美国。」还说「否则伊朗将会承受史上少有国家遭遇过的结果。」

週日，鲁哈尼曾警告美国，如果华盛顿继续挑起对立并持续威胁德黑兰，伊朗可以封锁霍尔木兹海峡，停止国际石油运输。

鲁哈尼告诉伊朗外交官：「与伊朗的战争是所有战争之母。」美国国务卿蓬佩奥在週日向加利福尼亚州的伊朗侨民发表讲话时，批评伊朗，并称其领导人是「黑手党」。他指责伊朗政府中的腐败， 还承诺美国支持对政府不满的伊朗人。

伊朗：「要小心！」

特朗普发出威胁性推文几个小时后，伊朗外交部长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）做出回应。他强调，与美国相比，伊朗的历史更悠久，国家也更有韧性。他补充说，伊朗过去曾遭受"更文明的国家"严厉批评。

「(对于特朗普的警告)我们没有什麽感觉......伊朗已经存在了几千年，看过包括伊朗在内，各个帝国兴衰，这些变化比一些国家的历史都来得长。要小心！」

紧张局势提升

美国官员告诉路透社，特朗普政府加大了对伊朗批评的力度，旨在造成骚乱并向伊朗施加压力，要求其结束核计划。

今年5月，特朗普让美国撤出2015年的伊朗核协议，并表示华盛顿当局将在11月完全恢復对德黑兰的经济制裁。原本签订这项国际协议的有6个国家：美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国。协议中同意解除对伊朗的制裁，以换取对伊朗核计划的限制。虽然欧洲和伊朗领导人努力挽救这项协议，但许多公司和银行已经因为担心成为美国制裁目标，停止在伊朗开展业务。

夏立民/罗法（美联社、路透社）