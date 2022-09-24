核专家：三种情况可能导致普京动用核武器

（德国之声中文网）自从俄罗斯入侵乌克兰以来，普京已经多次发出使用核武器的威胁。卡内基国际和平基金会核专家阿克顿（James Acton）分析认为，有三种情况会增加俄罗斯使用核武器的可能性。“第一，（俄罗斯在乌克兰）遭遇军事上的灾难性失败；第二，普京失去对权力的掌控；第三，俄罗斯经济濒临全面崩溃”，他在接受德国之声采访时说。

阿克顿表示，目前在这三个方面都不存在迫在眉睫的威胁，但是鉴于俄军在乌克兰的糟糕战绩，“从俄罗斯的角度来看，的确存在一些令人担忧的发展趋势”。

“如果你用一种让普京特别担心的方式来推导上面三种情况的话，那么我认为使用核武器的可能性正在增加。”阿克顿将普京最近发出的核威胁描述为“一位被逼到墙角走投无路的愤怒领导人的反射性举动”。

9月21日，普京发表电视讲话，宣布实施“部分动员令”，他还强调，“当我国的领土完整受到威胁时，我们一定会尽一切可能保护俄罗斯和我们的人民。这不是虚张声势。”分析人士认为，这是莫斯科又一次发出可能使用核武器的威胁。

动用核武器存在各种级别的选项

那么，万一普京真的走出这一步，有可能会发生什么呢？阿克顿分析认为，俄罗斯如果真的动用核武器，存在多种潜在的使用方式，从在水面上空引爆核弹，在避免重大伤亡的同时起到警示作用，到真正地将核弹投放到战场上，造成大规模伤亡，都存在可能。

在水面上空引爆核弹是专家预测的一种杀伤力较低的可能性

但即使只是选择破坏力最低的选项，也将会成为历史性的大事件。阿克顿说：“任何类似在黑海北部上空引爆核弹这样的警示行动，都可以说是史无前例的。我认为，从很多方面来说，它都可以成为二战结束以来最令人震惊的事件。”

这位核物理学家也警告道：“一旦跨越了核武器这道门槛，那就没人能保证（冲突）能在终结人类文明之前停止。我认为这将是一次极度令人震惊的经历，而且我不认为人们能够预测最终的结局会是什么样。”

对于在俄罗斯动用核武器的情况下，以美国为首的西方国家将如何应对，阿克顿认为这可能取决于届时国际社会的反应。如果到时候连中国、伊朗这样的盟友都站出来谴责莫斯科，表示这样的行为越界了，是完全不能接受的，那么也许西方就不需要动用军队，更无需动用核武器反击。如果届时国际社会不能表现出这样的一致性，“那么可能美国就会在是否采取包括核武器在内的全面军事行动这个问题上面临更大压力”。

阿克顿也强调，除了上述各种由低到高级别的动用核武器方式之外，俄罗斯还有更低级别、但也具有极大挑衅性的选项——那就是在俄罗斯进行地下核试验。“我认为这实际上会是一个很难做出回应的事件。美国应该不会想也搞一次地下核试验作为回应，而如果对方不在乌克兰领土，而是在俄罗斯领土进行核试验，那么我们也会更难回应。”

莫斯科重复核威胁

俄罗斯前总统梅德韦杰夫周二在社交平台Telegram上发帖强调，俄罗斯有权使用核武器来进行自卫。“设想一下，假如俄罗斯被迫使用这种最可怕的武器来打击乌克兰政权，因为后者采取的严重侵略行动危及到我们国家的生存，……那么在这种情况下，即使是北约也不会直接介入这场冲突的。”

现任俄罗斯国家安全会议副主席的梅德韦杰夫还强调，俄罗斯拥有在必要情况下使用核武器的权利，“这绝对不是虚张声势”。几天前，总统普京也曾做出过类似的表态。



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