校服一致发型统一：日本中小学难与传统断舍离

（德国之声中文网）近日，日本一个法庭拒绝一名男子给予他1日元象征性赔偿的要求。这名男子声称，在2017年加入一个学校体育俱乐部时被强迫剃头，理由是这是一种 "传统"，之后他患上了抑郁症并退学。 这名现年20岁的男子说将提出上诉。

同一日，《每日新闻》报道，一名教师曾训斥一名16岁的女生，称她的头发不是神户高中所有学生规定的"黑色"，甚至还"拽 "了她的头发。这名女学生告诉《每日新闻》，由于她经常游泳，头发已经略微褪成了深棕色，而学校当局此前已经确认她不需要遵守关于头发颜色的规定。 后来，该女生被诊断出患了焦虑症，有两周不能来上课。

一直以来，日本的中小学以严格的着装和外观规定而著称，有时，一些规定甚至严格到学生内裤的颜色。

然而近年来，人们对这些规定产生了很大反感，越来越多的人认为这些规定不仅过于琐碎，而且限制性太强。这一背景下，许多学校正在逐渐放松一些管制，但许多旧时代遗留下来的规矩仍然存在。

染发是一种有意识的抗议行为

位于札幌的北海道文教大学媒体和传播学教授渡部淳(Makoto Watanabe)对德国之声表示，"我所在大学的大多数一年级学生都染了头发。我认为，这是他们在整个中小学生涯中受到严格规范后的一种有意识的反抗行为。"

渡部淳接着说，日本"中小学仍然过于保守，在一个已经完全改变了的社会中，他们仍坚持着旧的价值观。" "在政府倡导推动全球化，越来越多的外国人生活在日本的今天，还在坚持每人必须留黑色直发，简直就是发疯。"

渡部淳认为，随着媒体加大对陈规陋习报道的力度，中小学将放宽规定，尤其是那些毫无必要的规定。比如，学校禁止学生染发，但一名学生有着天然的棕色头发，却被勒令染成黑色。

旧规定不会很快消失，至少渡部淳教授这样认为，"我的结论是，日本的中小学是关闭型的，同外面的社会关系不大。它们有着天然的保守倾向，无法对外持开放态度，或者接受'世界正在发生变化'这样的理念。"

东京大学一年级学生Emi Izawa把长发的发梢染成了银灰色，这是目前许多日本年轻人追求的时尚。她说，"当时，我们并没有真正意识到高中的规定特别严格，因为每个人都必须这样做。我上的是一所女子学校，我们必须穿校服，不允许戴耳环或等珠宝妆饰，也不许化妆。"

"没有人质疑这些规定，我也不记得有谁因为违反学校的穿着规定而被训斥，但我很高兴现在有了很多的自由。"Emi Izawa说，"对我而言，那时遵守校规不是问题。但我现在也能理解年轻人更希望表现自己的特性，不愿大家看上去都是一个样子。"

明治维新时代的艺术作品

统一服装起源于军事制度

日本教师工会也就中小学对服装和发型的严格过时规定提出批评。日本国家教师联合会（National Teachers' Federation）的一名发言人告诉德国之声，日本今天的教育制度源于明治维新时代，其实是军事制度的翻版，其中包括穿统一制服、统一书包以及统一学生的法式和颜色。她说，当年日本政府认为，建设民族统一需要全民统一服装，不过那是一百年前的事情，现在的日本完全不一样了！

她也认为，中小学的规定也在变化，"许多学生可以自己决定服装和头发的颜色，尤其是从国外回来的孩子，或者是家长一方为外国人的孩子。"

她承认，社会上的保守势力还很强大，一些保守学校还需要很长时间才会面对这一变化。不过，她将希望寄托在年轻一代教师身上，"我们希望这些人会持开放态度，给学校带来一点轻松的氛围。"

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