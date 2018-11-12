校友声援工运被失踪 北大警告在校学生

（德国之声中文网）本周三（11月14日），北京大学警告在校学生不要参加支持劳工维权的示威活动，否则必须为"挑战法律"承担责任。此前多名北大毕业生加入佳士工人声援团，于上周末被警方带走。

学生们通过社交媒体收到校方发布的消息称，如果周围有人散布谣言或"反动言论"，无论是老师同学还是朋友，都要与他们保持距离。在此前一天，北大党委发布通知，宣布成立两个新机构--中共北大巡察办公室、内部控制管理办公室，前者隶属学校的纪检委。这被认为是校方收紧纪律管制的措施。

北大党委还召开了一次会议。据与会人士向路透社介绍，会议向校内工作人员通报，上周末参加支持工人维权活动后失踪的一名北大毕业生与"非法组织"有合作关系。

北京自由学者、历史学家章立凡对路透社表示，有关措施看来是对学生参与社会活动做出的反应，"共产党对校园里任何有组织的运动都十分敏感"。

昔日学运摇篮

北京大学在中国近现代历史上被视为进步思想的发源地。在1919年五四反帝爱国运动和1989年天安门民主运动中，北大学生都扮演了关键角色。但在习近平时代，校园运动其实已被边缘化。今年下半年以来，发源于深圳的佳士员工维权抗争得到包括北大在内的中国多所大学学生的声援，同时受到当局、包括校方的打压，因而得到国际媒体的关注。

上周末，参加声援活动的至少12名大学在校和毕业生分别在北京、上海、广州和武汉失联。其中五名是北京大学的毕业生。佳士工人声援团周末透过推特发文称，北大毕业生张圣业在校园内被多名黑衣人包围殴打，接着被拖上一台黑色轿车带走。

这一事件在校园里激起波澜，一个名为"失踪北大校友关注组"的群体周日在北大一个食堂发布了有关这次绑架以及其他毕业生失踪的信息。

有学生向路透社介绍，接下来的两天，那些曾经对工人维权运动表达过支持的学生接到了老师、家长以及疑似便衣警察的警告，并被召集到一起开会。会上，校方告诉这些学生，他们迄今得到学校的保护，因为他们是受到有关组织的"蛊惑"，但今后如果任何人再借失踪学生的名义参加抗议活动或散发传单，就不会再受到保护。

"他们没有说具体违反了哪条法律，怎么违反了，也没有解释为什么在校园里毫无顾忌地进行绑架"，这名学生说，张圣业是个有社会责任感的人，关心下层和工人的境遇，"这样一个人为什么会受到如此对待？"

叶宣/达扬（路透社等）