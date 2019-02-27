校内用品贴“战犯”标签 韩地方议会提案惹议

（德国之声中文网）首尔近郊的京畿道议会拟通过一项条例，规定小学至高中的各学校，有义务在校区内的日本产品上贴上"日本战犯企业"的标签。这一举措引起了韩国外交部长的干预。

韩国和日本虽同为美国盟友，在面对日益强硬的中国和朝鲜长期核威胁的问题上有着共同立场，但是对待日本侵略历史方面的争议使得两国关系多年来一直冷淡，日本曾在1910-1945年之间对朝鲜半岛实施殖民统治，其间发生过强制劳役和奴役"慰安妇"的暴行。

日前，京畿道议会的27名议员提交了一项提案，建议让该地区所有学校将所有据信曾参与过侵略战争罪行的日本企业生产的用品，比如照相机、打印机等，全都贴上"战犯企业制造"标签。

他们还提供了一份黑名单，列出284家日本企业，其中包括东芝（Toshiba）、三菱（Mitsubishi）和日立（Hitachi）等知名家电公司。

按照这项提案，相关标签上将会标注的说明有："这些日本企业在殖民统治时期曾经给韩国人民造成了严重的伤害"，"（日本侵略者实施的）强制劳役等其它罪行夺走了韩国人民的生命，造成了身体伤害和物质损失"。

京畿道（Gyeonggi）环绕着首都首尔市，是韩国最富庶的省份之一，人口达1200万，几乎占到全国总人口的四分之一。

韩国外长康京和（Kang Kyung-wha）周四在韩国国会表示，必须对相关提案进行"谨慎审核"，并且"必须考虑到外交关系"。

日本坚持认为，1965年标志着日韩实现邦交正常化的《日韩基本条约》签订之后，两国之间就战争历史的赔偿事宜就已经全部解决，这部条约包含了大约8亿美元的战争赔款，支付形式有补助金和低息贷款等。

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韩国保守派议员对这一提议表示批评，反对派小党正确未来党（Bareunmirae party）发表声明称："我们呼吁执政党将过去和现在区别对待，同时也要将外交和情感区分开。"

该党发言人还指责文在寅政府散布反日宣传是为了"掩盖执政无能"。

《韩国先驱报》在周五发表的社论中批评上述贴标签的提议是"过时的民族主义"，并指出距离战争结束已经70多年，而其中的一些企业也已经易主。"你很难说这些企业现在的员工与战争或者战犯有什么关系"，文章补充道。

此前在华盛顿和平壤之间扮演斡旋角色的温和派总统文在寅强调，反抗日本殖民统治的独立抗争，是朝鲜半岛南北之间民族认同的核心，他指责韩国右翼势力是降日叛徒的后代。

本月早些时候，文在寅表示："正确看待历史是一项重要的任务，只有这样我们的子孙后代才能挺直腰板。"

京畿道教育部门已经出面反对这一提案，不过按照议程，议会将在下周就此进行讨论。

雨涵/叶宣（法新社）