 栗战书结束访俄 挺莫斯科称中俄合作潜力巨大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2022

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时政风云

栗战书结束访俄 挺莫斯科称中俄合作潜力巨大

中国全国人大常委会委员长栗战书9月10日结束对俄罗斯访问。中国官媒称，栗战书在访问期间谴责西方对俄的制裁，而俄罗斯则强调「一个中国」原则， 谴责佩洛西访台。

9月7日，栗战书在符拉迪沃斯托克会见俄罗斯总统普京

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（德国之声中文网）在俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平本月前往中亚参加上合组织峰会之前，栗战书与俄罗斯总统普京早一步进行了会谈。习近平出席上合组织会议，将是他自2020年初新冠疫情开始以来首度出访外国。

新华社报导称，栗战书在远东港口城市符拉迪沃斯托克会见了普京，并在莫斯科与国家杜马主席沃洛金、联邦委员会主席马特维延科分别举行会谈，也会见国家杜马五大党团负责人。

栗战书向普京表示：「两国政治互信、战略协作、务实合作都达到了新高度，…，中俄都处在发展振兴的关键历史阶段，合作潜力巨大、前景广阔。中方愿继续同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。」

俄支持一个中国，谴责佩洛西访台

根据报导，俄罗斯也表态支持北京，谴责美国众议院议长佩洛西上个月对台湾的访问，中国长期以来威胁不排除「武力统一」台湾。栗战书则感谢俄方在台湾问题上对中国的坚定支持，并称中国人大和俄罗斯杜马愿「加强治国理政和反干涉、反制裁、反长臂管辖等方面的立法经验交流」。

据报导，俄罗斯国家杜马主席沃洛金和联邦委员会主席马特维延科都「谴责佩洛西窜访中国台湾地区，表示俄坚定奉行一个中国政策，愿在相互尊重、平等互利基础上深化对华合作。」

栗战书被视为中国政界第三号人物，曾多次会晤普京

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栗战书是中国全国人大常委会委员长、政治局常委，被外界普遍看作是排在习近平、李克强之后的中国政界第三号人物，他也是自疫情开始以来出国旅行的最高级别官员。

中俄友谊「没有界限」

作为世界上两个主要的威权国家，中国和俄罗斯的外交政策渐趋一致，与美国和其他自由民主国家持对立的立场。在今年俄罗斯入侵乌克兰的几周前，习近平于2月初在北京接待了普京，期间双方发表了一份联合声明，宣布「两国友谊没有界限，没有合作的『禁区』」。在该声明中，俄罗斯还强调「台湾是中国不可分割的一部分，反对任何形式的台独」。

中国一直坚定保持其态度：拒绝批评俄罗斯对乌克兰的入侵，甚至拒绝提及此事，并指责美国和北约挑起冲突。不过，北京至今没有向莫斯科提供可能引发华盛顿对其采取法律行动的军事或财政支持。俄罗斯上周在其东部地区举行了全面的军事演习，来自中国的部队参加了演习，这是两国关系日益密切的又一次展示。

（美联社、新华社）

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