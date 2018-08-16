栗战书将作为习近平特使出访朝鲜

（德国之声中文网）新华社报道，中共政治局常委栗战书接受了朝鲜政府的邀请。朝鲜中央通讯社的消息称，栗战书率领的代表团将从本周六（9月8日）开始访问该国。据悉，朝鲜国庆庆典于周日正式开始。

自2012年上台以来，习近平还没有访问过朝鲜，在此期间，中朝关系因朝鲜试射导弹以及核武试验而紧张，在中国支持联合国安理会制裁朝鲜决议后，两国关系进一步恶化。

2005年，时任中共总书记、国家主席的胡锦涛对平壤进行了访问；2009年温家宝总理也访问过朝鲜。

最近数月来，两国关系开始改善，金正恩三度访华。今年4月，中国外长王毅也成为自2007年以来第一位到访朝鲜的中国外长。

习亲自出马时机似未成熟

新加坡《海峡时报》上月报道习近平可能出席朝鲜建国庆祝仪式。法新社认为，栗战书替代习近平访朝，可能是北京希望金正恩在消除国际紧张关系上付出更大努力，而之后才能谈及中方最高领导人访朝事宜。

今年6月会晤美国总统特朗普时，金正恩曾许诺将继续致力于朝鲜半岛无核化。

然而，朝鲜的努力几周来有所松弛，特朗普总统取消了蓬佩奥国务卿8月访朝的计划。

特朗普指出，北京将朝鲜作为制衡中美贸易战的砝码，并鼓励平壤在去核问题上保持强硬立场。

北京不仅是平壤最主要的盟友，也是运往朝鲜物资的主要中转国。特朗普今年8月曾说过，"中国让我们跟朝鲜的关系变得更麻烦"。中国则对此回应道，这是"歪曲事实、不负责任的荒唐逻辑"。

李鱼/凝炼（法新社）