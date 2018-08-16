 栗战书将作为习近平特使出访朝鲜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

栗战书将作为习近平特使出访朝鲜

中共总书记、国家主席习近平将派遣栗战书参加朝鲜建国70周年庆祝活动。此前曾有消息猜测习近平本人将利用这一机会对朝鲜进行首次访问。

Russland Li Zhanshu (picture-alliance/Sputnik/S. Guneev)

资料照片：中共中央政治局常委、全国人大委员长栗战书

（德国之声中文网）新华社报道，中共政治局常委栗战书接受了朝鲜政府的邀请。朝鲜中央通讯社的消息称，栗战书率领的代表团将从本周六（9月8日）开始访问该国。据悉，朝鲜国庆庆典于周日正式开始。

DW.COM

金正恩三访习近平。一改过去低调报导，中朝官媒这次大做文章，互相吹捧。金正恩掌权六年后，从残暴独裁者摇身一变成为国际外交宠儿和中国礼敬的座上宾。 (21.06.2018)

金正恩三个月内何以三次访问中国？中朝关系将如何发展？朝鲜弃核是否动真格？中国吉林大学的朝鲜问题专家王生教授对德国之声谈了他的看法。 (20.06.2018)

新加坡英文报纸《海峡时报》报道，习近平将应金正恩邀请，在下个月参加朝鲜国庆庆典。这将是习近平在2012年上台后首次访问朝鲜。 (18.08.2018)

自2012年上台以来，习近平还没有访问过朝鲜，在此期间，中朝关系因朝鲜试射导弹以及核武试验而紧张，在中国支持联合国安理会制裁朝鲜决议后，两国关系进一步恶化。

2005年，时任中共总书记、国家主席的胡锦涛对平壤进行了访问；2009年温家宝总理也访问过朝鲜。

最近数月来，两国关系开始改善，金正恩三度访华。今年4月，中国外长王毅也成为自2007年以来第一位到访朝鲜的中国外长。

习亲自出马时机似未成熟

新加坡《海峡时报》上月报道习近平可能出席朝鲜建国庆祝仪式。法新社认为，栗战书替代习近平访朝，可能是北京希望金正恩在消除国际紧张关系上付出更大努力，而之后才能谈及中方最高领导人访朝事宜。

China Xi Jinping und Li Zhanshu (Getty Images/F. Li)

习近平决定不亲自出席朝鲜建国70年庆典，而是派出特使栗战书（左）参加

     

今年6月会晤美国总统特朗普时，金正恩曾许诺将继续致力于朝鲜半岛无核化。

然而，朝鲜的努力几周来有所松弛，特朗普总统取消了蓬佩奥国务卿8月访朝的计划。

特朗普指出，北京将朝鲜作为制衡中美贸易战的砝码，并鼓励平壤在去核问题上保持强硬立场。

北京不仅是平壤最主要的盟友，也是运往朝鲜物资的主要中转国。特朗普今年8月曾说过，"中国让我们跟朝鲜的关系变得更麻烦"。中国则对此回应道，这是"歪曲事实、不负责任的荒唐逻辑"。

李鱼/凝炼（法新社）

观看视频 02:01
直播
02:01 分钟

抽烟、看戏 在中国的金正恩

相关音频视频

抽烟、看戏 在中国的金正恩  

相关内容

Bildkombo Kim Jong-un Xi Jinping Donald Trump

特朗普怨中国影响不良 北京批华盛顿神逻辑 30.08.2018

总统特朗普表示目前不考虑恢复美韩军演，并批评中国没有在去核问题上发挥积极影响。北京则反驳华盛顿的“神逻辑”。

Chinese President Xi Jinping shakes hands with North Korean leader Kim Jong Un in Beijing

媒体：朝鲜下月国庆  习近平将现身庆典活动 18.08.2018

新加坡英文报纸《海峡时报》报道，习近平将应金正恩邀请，在下个月参加朝鲜国庆庆典。这将是习近平在2012年上台后首次访问朝鲜。

Mike Pompeo

贸易战正酣 特朗普取消蓬佩奥访朝行程 25.08.2018

特朗普宣布，由于半岛无核化缺乏进展，加上中美贸易关系尚未理顺，美国务卿访问朝鲜的计划暂时取消。不过他也表示期待与金正恩再次见面。

广告

媒体看中国

China-Afrika-Gipfel in Peking (DW/S. Mwanamilongo)

德语媒体：出口非洲的中国模式

在中非合作论坛峰会上，北京许诺加大对非洲的投资。德语报刊纷纷刊文分析中国的动机，并表达了些许担忧。 