栗战书即将访问俄罗斯等四国 参加东方经济论坛

（德国之声中文网）据中国官媒新华社报道，栗战书应俄罗斯国家杜马主席沃洛金、蒙古国国家大呼拉尔主席赞丹沙塔尔、尼泊尔众议院议长萨普科塔、韩国国会议长金振杓的邀请，访问这四国。此外，栗战书也将在俄罗斯出席第七届东方经济论坛全会。
第七届东方经济论坛将在9月5日至8日在符拉迪沃斯托克的远东联邦大学 (FEFU) 校园内举行。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统普京已于本周日（9月4日）开启赴远东之行，将参加东方经济论坛等活动。
近年来，北京和莫斯科的关系愈加密切，成为“全面战略协作伙伴”，两国在今年北京冬奥会之际表示，中俄的友好与合作“没有止境，没有上限”。这对美国的全球主导地位起了制衡作用。
在俄罗斯入侵乌克兰后，中国官方表示，在俄乌战争中持中间立场。同时，北京拒绝谴责莫斯科对乌克兰的入侵，并反复抨击西方的对俄制裁和对乌供武。
栗战书此次访问俄罗斯，将成为莫斯科入侵乌克兰以来中国访俄的最高级别官员。栗战书是中国全国人大常委会委员长、政治局常委，被外界普遍看作是排在习近平、李克强之后的中国政界第三号人物。
8月中旬，美媒《华尔街日报》曾援引知情人士称，习近平有计划9月中旬前往中亚出席上合组织峰会。峰会期间他或与俄罗斯总统普京见面。不过，该消息至今没有得到证实。自2020年初的新冠疫情开始，习近平没有进行过外访。
今秋的中共二十大将于10月16日举行。现年72岁的栗战书很可能会从政治局常委的位置上退下来。普遍认为，中国党和国家领导人习近平将在二十大上获得第三个任期。
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（综合报道）
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中共十九大的七位常委
新政治局常委亮相
外界非常关注的政治局常委人选问题如今水落石出。本周三，新一届中央政治局常委亮相，他们是：习近平、李克强、栗战书、韩正、汪洋、赵乐际及王沪宁。《华尔街日报》指出，名单中含有习近平的亲密盟友，但不包括一位潜在接班人，这将确保习近平能够主导未来五年甚至更长时间的决策。
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中共十九大的七位常委
栗战书
《南华早报》7月中旬爆料称，中共中央书记处书记、中央办公厅主任、有习近平"大内总管"之称的栗战书的家人在香港拥有巨额资产。但是这份马云控股的报纸很快将该文删除并登出“澄清”说明。此次爆料和收回被外界解读为涉中共19大前夕高层内斗。67岁的栗战书是中共高层内最有权势的人之一。
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中共十九大的七位常委
韩正
出生在上海的韩正现年63岁。2003年，时年49岁的韩正便担任上海市长，创下历史纪录。但此后除了曾短暂代理因违纪而被惩处的陈良宇出任市委书记，一直担任上海“二把手”（市长），直到2012年才“转正”成为上海市委书记，并同年进入中共政治局。
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中共十九大的七位常委
汪洋
2017年7月19日，中国副总理汪洋在美国分别与美国财长姆钦（Steven Mnuchin）和商务部长罗斯（Wilbur Ross）谈判。一直以来，1955年出生的汪洋是各界眼中的十九大入“常”热门人选，有分析人士猜测，汪洋似乎获得中南海的力挺。有意思的是，他也曾担任重庆市委书记，而其继任者就是后来被判无期的薄熙来。
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中共十九大的七位常委
赵乐际
与习近平一样，赵乐际的老家也是陕西。十九届一中全会选举他为中纪委书记。他在西部省份长期工作，习近平成为中共总书记之前，两人从未共事过。之前有媒体将他与另外一名入“常”热门陈敏尔作比较，港媒“01”在十九大召开前夕曾指出，赵乐际作为现任政治局委员入常，比中央委员陈敏尔“跳级”入常更具说服力。事实正是：陈敏尔落空。图为赵乐际（右）与新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤。
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中共十九大的七位常委
王沪宁
与汪洋同岁的王沪宁（62岁）本为一名国际政治学者，原来在复旦大学教书，九十年代中期进入中央政策研究室，现在已经成为主任。王沪宁历经江泽民、胡锦涛、习近平三代中共领袖，堪称“三朝智囊”。《纽约时报》指出，他或将主管党的宣传和意识形态工作。
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中共十九大的七位常委
胡春华无缘常委
54岁的广东省委书记胡春华是中共中央政治局25名委员中最年轻的两人之一，另一位就是“落马”的孙政才。十九大之前，据多个接近中共领导层的消息来源透露，胡春华也是进入中央政治局7人常委会的候选人之一。
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中共十九大的七位常委
陈敏尔出局
现年57岁的陈敏尔同习近平关系密切，是一名迅速崛起的政坛新秀。孙政才落马后，陈敏尔远赴重庆担任市委书记。有观察家之前曾猜测，陈敏尔在十九大上可能跳过政治局委员，直接连升两级成为常委。图为去年四月，陈敏尔（左）访问韩国时与韩国外长尹炳世会面。
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中共十九大的七位常委
王岐山退任
按照中共内部所谓政治局常委“七上八下”（67岁以下可留任，68岁以上卸任）的不成文规定，现年69岁的王岐山应该无法继续留任。但不少分析家之前分析，作为习近平反腐运动的主要执行者，身兼中纪委书记的王岐山可能打破惯例，在十九大后继续担任常委。香港《苹果日报》指出，现在他的名字不在常委名单之内，但王的政治生涯不会完結，因为他有着丰富的政治经验和影响力，有可能安排他在国家安全委员会工作。
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中共十九大的七位常委
“习李”架构
之前的常委中，有5人卸任离职：他们分别是王岐山、张德江、俞正声、刘云山和张高丽。强势的习近平是否会在两届总书记任期之后寻求连任，突破常规，5年之后就会知晓答案。