栗战书即将访问俄罗斯等四国 参加东方经济论坛

（德国之声中文网）据中国官媒新华社报道，栗战书应俄罗斯国家杜马主席沃洛金、蒙古国国家大呼拉尔主席赞丹沙塔尔、尼泊尔众议院议长萨普科塔、韩国国会议长金振杓的邀请，访问这四国。此外，栗战书也将在俄罗斯出席第七届东方经济论坛全会。

第七届东方经济论坛将在9月5日至8日在符拉迪沃斯托克的远东联邦大学 (FEFU) 校园内举行。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统普京已于本周日（9月4日）开启赴远东之行，将参加东方经济论坛等活动。

近年来，北京和莫斯科的关系愈加密切，成为“全面战略协作伙伴”，两国在今年北京冬奥会之际表示，中俄的友好与合作“没有止境，没有上限”。这对美国的全球主导地位起了制衡作用。

在俄罗斯入侵乌克兰后，中国官方表示，在俄乌战争中持中间立场。同时，北京拒绝谴责莫斯科对乌克兰的入侵，并反复抨击西方的对俄制裁和对乌供武。

栗战书此次访问俄罗斯，将成为莫斯科入侵乌克兰以来中国访俄的最高级别官员。栗战书是中国全国人大常委会委员长、政治局常委，被外界普遍看作是排在习近平、李克强之后的中国政界第三号人物。

8月中旬，美媒《华尔街日报》曾援引知情人士称，习近平有计划9月中旬前往中亚出席上合组织峰会。峰会期间他或与俄罗斯总统普京见面。不过，该消息至今没有得到证实。自2020年初的新冠疫情开始，习近平没有进行过外访。

今秋的中共二十大将于10月16日举行。现年72岁的栗战书很可能会从政治局常委的位置上退下来。普遍认为，中国党和国家领导人习近平将在二十大上获得第三个任期。

更多阅读——客座评论：二十大——“百家争宠”习近平

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。