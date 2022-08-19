 栗战书即将访问俄罗斯等四国 参加东方经济论坛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.09.2022

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时政风云

栗战书即将访问俄罗斯等四国 参加东方经济论坛

中国官方9月4日披露消息：全国人大常委会委员长栗战书将于9月7日至17日，对俄罗斯、蒙古、尼泊尔和韩国进行正式友好访问，并在俄罗斯出席东方经济论坛。栗战书被看作中国政界第三号人物，将是俄乌战争以来访俄的中国最高级别官员。

中国全国人大常委会委员长栗战书在新冠疫情前曾多次会晤俄罗斯总统普京（资料图片）

中国全国人大常委会委员长栗战书在新冠疫情前曾多次会晤俄罗斯总统普京（资料图片）

（德国之声中文网）据中国官媒新华社报道，栗战书应俄罗斯国家杜马主席沃洛金、蒙古国国家大呼拉尔主席赞丹沙塔尔、尼泊尔众议院议长萨普科塔、韩国国会议长金振杓的邀请，访问这四国。此外，栗战书也将在俄罗斯出席第七届东方经济论坛全会。

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中共中央的“大内总管”栗战书将与重新露面的普京会晤。这也显示了在西方制裁的压力下，俄罗斯和中国的关系越走越近。

中共中央政治局常委栗战书将作为习近平的特别代表，出席朝鲜建国70周年庆祝活动。此前曾有国际媒体猜测，习近平可能会作为国家主席首次访问朝鲜。德国之声就此采访吉林大学朝鲜问题专家王生教授。

9月是朝核问题去向的多事之秋。作为最亲密盟友，习近平没有选择亲自到贺朝鲜国庆，而是派遣栗战书作替身。而文在寅很可能有本月亲晤美朝首脑，希望为进展缓慢的去核工作注入动力。

中共正式宣佈二十大召開日期，海内外對於中國政局發展有各種分析與評論。旅居美國的媒體人何頻認爲，現在中共黨内沒有挑戰習近平權力的派系，未來十年也將是「百家爭寵」的局面。

中共党全国代表大会每五年召开一次，期间将产生新一届中央委员会，总书记习近平预计也将开始其第三任期。

第七届东方经济论坛将在9月5日至8日在符拉迪沃斯托克的远东联邦大学 (FEFU) 校园内举行。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统普京已于本周日（9月4日）开启赴远东之行，将参加东方经济论坛等活动。

近年来，北京和莫斯科的关系愈加密切，成为“全面战略协作伙伴”，两国在今年北京冬奥会之际表示，中俄的友好与合作“没有止境，没有上限”。这对美国的全球主导地位起了制衡作用。

在俄罗斯入侵乌克兰后，中国官方表示，在俄乌战争中持中间立场。同时，北京拒绝谴责莫斯科对乌克兰的入侵，并反复抨击西方的对俄制裁和对乌供武。

栗战书此次访问俄罗斯，将成为莫斯科入侵乌克兰以来中国访俄的最高级别官员。栗战书是中国全国人大常委会委员长、政治局常委，被外界普遍看作是排在习近平、李克强之后的中国政界第三号人物。

8月中旬，美媒《华尔街日报》曾援引知情人士称，习近平有计划9月中旬前往中亚出席上合组织峰会。峰会期间他或与俄罗斯总统普京见面。不过，该消息至今没有得到证实。自2020年初的新冠疫情开始，习近平没有进行过外访。

今秋的中共二十大将于10月16日举行。现年72岁的栗战书很可能会从政治局常委的位置上退下来。普遍认为，中国党和国家领导人习近平将在二十大上获得第三个任期。

更多阅读——客座评论：二十大——“百家争宠”习近平

（综合报道）

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  • China Kongress Kommunistische Partei (Getty Images/W.Zhao)

    中共十九大的七位常委

    新政治局常委亮相

    外界非常关注的政治局常委人选问题如今水落石出。本周三，新一届中央政治局常委亮相，他们是：习近平、李克强、栗战书、韩正、汪洋、赵乐际及王沪宁。《华尔街日报》指出，名单中含有习近平的亲密盟友，但不包括一位潜在接班人，这将确保习近平能够主导未来五年甚至更长时间的决策。

  • Russland Li Zhanshu (picture-alliance/Sputnik/S. Guneev)

    中共十九大的七位常委

    栗战书

    《南华早报》7月中旬爆料称，中共中央书记处书记、中央办公厅主任、有习近平"大内总管"之称的栗战书的家人在香港拥有巨额资产。但是这份马云控股的报纸很快将该文删除并登出“澄清”说明。此次爆料和收回被外界解读为涉中共19大前夕高层内斗。67岁的栗战书是中共高层内最有权势的人之一。

  • Han Zheng (Picture alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun)

    中共十九大的七位常委

    韩正

    出生在上海的韩正现年63岁。2003年，时年49岁的韩正便担任上海市长，创下历史纪录。但此后除了曾短暂代理因违纪而被惩处的陈良宇出任市委书记，一直担任上海“二把手”（市长），直到2012年才“转正”成为上海市委书记，并同年进入中共政治局。

  • USA Washington - Steve Mnuchin, Wilbur Ross und Wang Yang (Reuters/Y. Gripas)

    中共十九大的七位常委

    汪洋

    2017年7月19日，中国副总理汪洋在美国分别与美国财长姆钦（Steven Mnuchin）和商务部长罗斯（Wilbur Ross）谈判。一直以来，1955年出生的汪洋是各界眼中的十九大入“常”热门人选，有分析人士猜测，汪洋似乎获得中南海的力挺。有意思的是，他也曾担任重庆市委书记，而其继任者就是后来被判无期的薄熙来。

  • Singapur Zhao Leji und Teo Chee Hean (picture-alliance/ZUMA Wire/Xinhua/T. C. Wey)

    中共十九大的七位常委

    赵乐际

    与习近平一样，赵乐际的老家也是陕西。十九届一中全会选举他为中纪委书记。他在西部省份长期工作，习近平成为中共总书记之前，两人从未共事过。之前有媒体将他与另外一名入“常”热门陈敏尔作比较，港媒“01”在十九大召开前夕曾指出，赵乐际作为现任政治局委员入常，比中央委员陈敏尔“跳级”入常更具说服力。事实正是：陈敏尔落空。图为赵乐际（右）与新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤。

  • China Peking Wang Huning (picture alliance/AP Photo/A. Wong)

    中共十九大的七位常委

    王沪宁

    与汪洋同岁的王沪宁（62岁）本为一名国际政治学者，原来在复旦大学教书，九十年代中期进入中央政策研究室，现在已经成为主任。王沪宁历经江泽民、胡锦涛、习近平三代中共领袖，堪称“三朝智囊”。《纽约时报》指出，他或将主管党的宣传和意识形态工作。

  • Innere Mongolei Parteichef Kommunistische Partei Hu Chunhua (Getty Images)

    中共十九大的七位常委

    胡春华无缘常委

    54岁的广东省委书记胡春华是中共中央政治局25名委员中最年轻的两人之一，另一位就是“落马”的孙政才。十九大之前，据多个接近中共领导层的消息来源透露，胡春华也是进入中央政治局7人常委会的候选人之一。

  • Yun Byung-se und Chen Miner (Picture alliance/dpa/epa/Yonhap )

    中共十九大的七位常委

    陈敏尔出局

    现年57岁的陈敏尔同习近平关系密切，是一名迅速崛起的政坛新秀。孙政才落马后，陈敏尔远赴重庆担任市委书记。有观察家之前曾猜测，陈敏尔在十九大上可能跳过政治局委员，直接连升两级成为常委。图为去年四月，陈敏尔（左）访问韩国时与韩国外长尹炳世会面。

  • Wang Qishan (Getty Images)

    中共十九大的七位常委

    王岐山退任

    按照中共内部所谓政治局常委“七上八下”（67岁以下可留任，68岁以上卸任）的不成文规定，现年69岁的王岐山应该无法继续留任。但不少分析家之前分析，作为习近平反腐运动的主要执行者，身兼中纪委书记的王岐山可能打破惯例，在十九大后继续担任常委。香港《苹果日报》指出，现在他的名字不在常委名单之内，但王的政治生涯不会完結，因为他有着丰富的政治经验和影响力，有可能安排他在国家安全委员会工作。

  • China Kombo neue Mitglieder vom Politbüro (dapd/DW)

    中共十九大的七位常委

    “习李”架构

    之前的常委中，有5人卸任离职：他们分别是王岐山、张德江、俞正声、刘云山和张高丽。强势的习近平是否会在两届总书记任期之后寻求连任，突破常规，5年之后就会知晓答案。


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