 栗战书代习近平访朝 美韩通电谋去核对策 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.09.2018

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时政风云

栗战书代习近平访朝 美韩通电谋去核对策

9月是朝核问题去向的多事之秋。作为最亲密盟友，习近平没有选择亲自到贺朝鲜国庆，而是派遣栗战书作替身。而文在寅很可能有本月亲晤美朝首脑，希望为进展缓慢的去核工作注入动力。

SKOREA-NKOREA-CHINA-US-POLITICS (Getty Images/AFP/K. Sue-Han)

（德国之声中文网）9月9月是朝鲜70周年国庆。新华社週二（9/4）报道，中共政治局常委栗战书接受了朝鲜政府的邀请。朝鲜中央通讯社的消息称，栗战书率领的代表团将从本周六（9/8）开始访问该国。据悉，朝鲜国庆庆典于周日正式开始。

自2012年上台以来，习近平还没有访问过朝鲜，在此期间，中朝关系因朝鲜试射导弹以及核武试验而紧张，在中国支持联合国安理会制裁朝鲜决议后，两国关系进一步恶化。

2005年，时任中共总书记、国家主席的胡锦涛对平壤进行了访问；2009年温家宝总理也访问过朝鲜。

最近数月来，两国关系开始改善，金正恩三度访华。今年4月，中国外长王毅也成为自2007年以来第一位到访朝鲜的中国外长。

Russland Li Zhanshu (picture-alliance/Sputnik/S. Guneev)

资料照片：中共中央政治局常委、全国人大委员长栗战书

美韩首脑同日通电

在这个消息公布的同一天，美韩元首特朗普和文在寅通电话讨论朝鲜局势。

两人将于本月到纽约出席联合国大会，青瓦台表示，正探讨让双方届时会面「深入磋商半岛议题的策略和合作方案」。在50分钟的谈话当中，他们也讨论了两韩首脑本月举行的峰会。

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新加坡英文报纸《海峡时报》报道，习近平将应金正恩邀请，在下个月参加朝鲜国庆庆典。这将是习近平在2012年上台后首次访问朝鲜。 (18.08.2018)

文在寅在电话中强调，目前是半岛和平非常重要的时刻，各方面应该同时推进半岛和平和全面去核。特朗普则表示，希望本月的两韩首脑峰会成功，这将会有利落实新加坡峰会的共识，以及促进美朝未来的对话进程。

「文金会」会有突破吗？

韩国国家安保室长郑义溶周三（9/5）率领特使团启程前往平壤，为文在寅和金正恩的第三次峰会铺路，预计会讨论峰会的具体日期和议程。他出发前表示，会传递一封由文在寅写给金正恩的信。他希望与平壤高层商讨如何落实《板门店宣言》，重申韩国会与美国一同推动在今年内达成两韩停战协议。

自从6月新加坡峰会之后，朝鲜的去核进度没有明显寸进。早前，特朗普取消了美国国务卿蓬佩奥8月的访朝之旅，令人更关注美朝关系是否恶化，以致影响朝鲜的去核进程。

China Xi Jinping und Li Zhanshu (Getty Images/F. Li)

习近平决定不亲自出席朝鲜建国70年庆典，而是派出特使栗战书（左）参加

习出马时机似未成熟

新加坡《海峡时报》上月报道，习近平可能出席朝鲜建国庆祝仪式。法新社认为，栗战书替代习近平访朝，可能是北京希望金正恩在消除国际紧张关系上付出更大努力，而之后才能谈及中方最高领导人访朝事宜。     

金正恩曾于6月许诺，将继续致力于朝鲜半岛无核化。近期特朗普多次把矛头指向中国，指北京将朝鲜作为制衡中美贸易战的砝码，并鼓励平壤在去核问题上保持强硬立场。

北京不仅是平壤最主要的盟友，也是运往朝鲜物资的主要中转国。特朗普今年8月曾说过﹕「中国让我们跟朝鲜的关系变得更麻烦。」中国则对此回应道，这是「歪曲事实、不负责任的荒唐逻辑」。

李芊/夏立民/李鱼/凝炼（法新社、路透社）

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