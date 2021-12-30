 栖息地锐减 斯里兰卡大象上垃圾场觅食 | 科技环境 | DW | 26.01.2022

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科技环境

栖息地锐减 斯里兰卡大象上垃圾场觅食

斯里兰卡大象的野生栖息地越来越少，饥饿的象群在所有可能找到食物的地点觅食，包括垃圾场。等待这些大象的终点有时是死亡。

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