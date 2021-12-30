栖息地锐减 斯里兰卡大象上垃圾场觅食

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斯里兰卡大象的野生栖息地越来越少，饥饿的象群在所有可能找到食物的地点觅食，包括垃圾场。等待这些大象的终点有时是死亡。
增加有机食品、减少速食品--这是德国新任联邦农业部长杰姆·厄兹德米尔（ Cem Özdemir）的计划。这位绿党籍农业部长要求抑制廉价食品泛滥，而这可能会使低收入人群生活成本增加。
勐养至普洱是野生亚洲象分布最为集中的区域，约占云南省境内野生亚洲象的2/3，约200头左右，这里也是备受关注的“断鼻家族”野生象群北迁的出发地。从去年开始，共3群42头，超过五分之一世代生活在这里的野生亚洲象选择了离开。西双版纳保护区到底发生了什么？
一家新成立的生物技术公司称，可以利用基因技术使已经灭绝的猛犸象重返大自然，表示这将有助于修复受损生态系统、缓解全球变暖。不过反对者认为，这是在“扮演上帝”，在很多方面都值得质疑。
为阻止新冠病毒进一步传播，一次性的口罩、手套、消毒用品的瓶子得到了大量使用，如今它们遍布大街小巷、自然环境和海洋之中。
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