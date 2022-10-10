标语与弹窗、维稳与清零：北京为二十大预热

距离二十大仅剩数日，北京除了增派人力站岗之外，也进一步加强了进京的防疫措施，以确保这场五年一度的大会顺利举办。在微博上，部分北京居民抱怨收到了「弹窗」警示，导致日常生活受到影响。
（德国之声中文网）北京将于10月16日举行中共第二十次全国代表大会，事前的准备工作也正紧锣密鼓进行中。这场大会每五年举行一次，本次预计将有2,300名党员出席。
根据采购标书，北京政府雇用了额外的安保人员，从10月6日至23日、每天24小时监视当局所谓的「重点人物」，这个词用来描述被认为是麻烦制造者的个人。数十名额外的安保人员自上周以来沿着北京市中心的长安街定点站岗。
一些复印店被禁止向上访者提供服务，天安门附近一家复印店的员工说，他已经拒绝了十多个想要打印与政府或国企有关的请愿书和法院文件的人。他告诉路透社：「如果我让他们在我的店里打印，我会惹上麻烦的。有人要我们这个月格外小心。」该位员工拒绝透露姓名，因为他未被授权与外国媒体交谈。
在北京主要道路上常能看到红色横幅，上面用粗体字写着不同的标语，其中一幅写道「紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围」。外界普遍预计，习近平将在二十大上打破先例，赢得党总书记的第三个任期，这是中国政界的最高职位，也能确保他作为中国最有权力的领导人地位。
由于当局希望能在大会前避免任何潜在风险，因此首都的某些服务必须暂停运作。大型物流公司顺丰速运的一名送货员上月底告诉路透社：「由于召开党代会，目前无法从北京寄出某些包裹，也无法接收来自其他省份的某些包裹。」
一位不愿透露姓名的金融业人员告诉路透社，在大会召开之前，新的金融产品或业务的申请都会被暂时搁置：「不管是想申请一个新产品或是想在10月份升级新系统，都必须暂停。」他补充：「监管部门会告诉你，新产品涉及风险。然后说：『你就不能再等30天吗？』」。
二十大的准备工作也包括了疫情防控，在最近刚结束的十一假期之后，部分北京居民却遇到难题。一些人在微博上声称他们的手机应用程序「北京健康宝」收到了「弹窗」警示，想消除这些「弹窗」，必须先向社区报备，由相关部门进行风险排查，没有问题后健康宝才会出现显示无异常的「绿码」。
微博关于北京「弹窗」的标签始于10月5日，截至本周二浏览量超过1200万。一位用户表示：「我是一个孕妇，什么也没做。这个弹窗耽误了我在北京的孕期检查，这要人怎么活？」
除此之外，北京当局最近还推出了一系列防疫措施，以确保大会不受疫情影响。这些措施包含了加强机场和火车站的疫情监测，以及增加办公室人员的检测次数等。
自从十一假期以来，中国各地的感染率明显上升，特别是旅游城市和大型城市。金融服务机构野村集团估计，截至10月10日，36个中国城市正在实施不同程度的封锁或控制措施，约1.97亿人受到影响。尽管中国的病例数相对于其他国家来说非常少，严格防疫政策也对其经济造成了不小的损害，但当局仍要求民众遵守相关措施。
中国官媒新华社10月10日刊出的评论写道：「疫情防控绝不能『躺平』。目前来看，绝大多数『躺平』国家都付出了巨大代价，感染新冠病毒仍是一些国家人民的主要死因之一。新冠后遗症还导致医疗成本增加、劳动力减少，对经济发展将产生负面影响。」评论强调：「动态清零是现阶段基于中国当前疫情形势的最佳选择，是综合社会成本最低的抗疫策略。」
《人民日报》也于10月11日发文表示：「『动态清零』可持续且必须坚持」。该篇署名「仲音」的评论写道：「我国是一个有着14亿多人口的大国，加上地区发展不平衡，医疗资源总量不足，放松防控势必令易感人群感染风险加大，一旦形成规模性反弹，疫情蔓延势必会对经济社会发展造成严重冲击，最终付出的代价会更高，损失会更大。」
（路透社、新京报、人民日报、新华社）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。