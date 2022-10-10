标语与弹窗、维稳与清零：北京为二十大预热

（德国之声中文网）北京将于10月16日举行中共第二十次全国代表大会，事前的准备工作也正紧锣密鼓进行中。这场大会每五年举行一次，本次预计将有2,300名党员出席。

根据采购标书，北京政府雇用了额外的安保人员，从10月6日至23日、每天24小时监视当局所谓的「重点人物」，这个词用来描述被认为是麻烦制造者的个人。数十名额外的安保人员自上周以来沿着北京市中心的长安街定点站岗。

一些复印店被禁止向上访者提供服务，天安门附近一家复印店的员工说，他已经拒绝了十多个想要打印与政府或国企有关的请愿书和法院文件的人。他告诉路透社：「如果我让他们在我的店里打印，我会惹上麻烦的。有人要我们这个月格外小心。」该位员工拒绝透露姓名，因为他未被授权与外国媒体交谈。

在北京主要道路上常能看到红色横幅，上面用粗体字写着不同的标语，其中一幅写道「紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围」。外界普遍预计，习近平将在二十大上打破先例，赢得党总书记的第三个任期，这是中国政界的最高职位，也能确保他作为中国最有权力的领导人地位。

「你就不能再等30天吗？」

由于当局希望能在大会前避免任何潜在风险，因此首都的某些服务必须暂停运作。大型物流公司顺丰速运的一名送货员上月底告诉路透社：「由于召开党代会，目前无法从北京寄出某些包裹，也无法接收来自其他省份的某些包裹。」

一位不愿透露姓名的金融业人员告诉路透社，在大会召开之前，新的金融产品或业务的申请都会被暂时搁置：「不管是想申请一个新产品或是想在10月份升级新系统，都必须暂停。」他补充：「监管部门会告诉你，新产品涉及风险。然后说：『你就不能再等30天吗？』」。

「弹窗」警示

二十大的准备工作也包括了疫情防控，在最近刚结束的十一假期之后，部分北京居民却遇到难题。一些人在微博上声称他们的手机应用程序「北京健康宝」收到了「弹窗」警示，想消除这些「弹窗」，必须先向社区报备，由相关部门进行风险排查，没有问题后健康宝才会出现显示无异常的「绿码」。

微博关于北京「弹窗」的标签始于10月5日，截至本周二浏览量超过1200万。一位用户表示：「我是一个孕妇，什么也没做。这个弹窗耽误了我在北京的孕期检查，这要人怎么活？」

除此之外，北京当局最近还推出了一系列防疫措施，以确保大会不受疫情影响。这些措施包含了加强机场和火车站的疫情监测，以及增加办公室人员的检测次数等。

「疫情防控绝不能躺平」

自从十一假期以来，中国各地的感染率明显上升，特别是旅游城市和大型城市。金融服务机构野村集团估计，截至10月10日，36个中国城市正在实施不同程度的封锁或控制措施，约1.97亿人受到影响。尽管中国的病例数相对于其他国家来说非常少，严格防疫政策也对其经济造成了不小的损害，但当局仍要求民众遵守相关措施。

中国官媒新华社10月10日刊出的评论写道：「疫情防控绝不能『躺平』。目前来看，绝大多数『躺平』国家都付出了巨大代价，感染新冠病毒仍是一些国家人民的主要死因之一。新冠后遗症还导致医疗成本增加、劳动力减少，对经济发展将产生负面影响。」评论强调：「动态清零是现阶段基于中国当前疫情形势的最佳选择，是综合社会成本最低的抗疫策略。」

《人民日报》也于10月11日发文表示：「『动态清零』可持续且必须坚持」。该篇署名「仲音」的评论写道：「我国是一个有着14亿多人口的大国，加上地区发展不平衡，医疗资源总量不足，放松防控势必令易感人群感染风险加大，一旦形成规模性反弹，疫情蔓延势必会对经济社会发展造成严重冲击，最终付出的代价会更高，损失会更大。」

中共二十大的七大看点 习近平的下一个五年？十年？ 习近平主导2018年修宪后，中国的立法机构取消了国家主席任期限制，为扩大共产党的影响范围提供了宪法支持。此次二十大，习近平是否连任，本来已经不是什么问题。各界广泛认为，至少在未来的5年，甚至10年的时间里，习近平作为中共建政以来权力最集中，最强势的领导人之一将继续以他的个人意志领导这个拥有14亿人口的国家。如果不是……

中共二十大的七大看点 互联网上习遭软禁的猜测 ……二十大召开前不久的9月底，网上突然出现了诸多习近平遭软禁的猜测。习近平9月16日午夜结束对乌兹别克斯坦的访问回到北京后，在很长的时间里一直没有公开露面，引发多方猜测和解读。消息的来源是一个拥有1000多万粉丝的印度前部长。在推特上，#whereisxi和#chinacoup的标签大量流传，但同时也有很多针对这个谣言的嘲笑和讽刺。

中共二十大的七大看点 如果习下 李会上吗？ 网上相信有关习被软禁消息的许多人是“习下李上”说法的捍卫者。李克强是个在习近平强势执政期间存在感并不强的总理。在疫情期间确实有几个少数可见的高光时刻。包括他发出的：中国有6亿人口月收入大约在1000元人民币左右的警告，以及中国在实行严格新冠疫情管控期间，他不戴口罩拜访中国各地及大学院校，和大量企业家开座谈会讨论如何面对经济下行的严峻现实——这一系列看上去有点和习近平“唱反调”的做法。但是，李克强本人在2022年的两会期间，已经明确表示将于2023年月任期届满时卸任总理一职。

中共二十大的七大看点 谁会接替李克强？ 绝对是此次中共二十大比“谁会接替习近平”更值得关注，更有悬念的话题。从目前中共完全密不透风的政治高层来看，完全无法看出谁有可能在接下来的5年中接替李克强身上的重担。按照惯例，总理人选一般要有副总理经历，目前符合条件的只有现任全国政协主席汪洋和国务院副总理胡春华，两人也被认为是最热门人选。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤告诉德国之声：“现在在选总理，主要取决于习近平的標准为何，而政治忠诚会是关键”。

中共二十大的七大看点 无视“七上八下”？ 无论二十大以后中国共产党的核心领导层如何组成，对习近平的政治忠诚，绝对是首当其冲的必要条件，包括届时政治局常委的人选。而按照中共内部不成文的高层领导干部“七上八下”的惯例。除去习近平之外，现任常委栗战书（72岁）、韩正（68岁）两人年龄已到；政治局委员也有9人届龄，包含“经济沙皇”的刘鹤（70岁）、外事一把手的杨洁篪（72岁）、国务院第二副总理孙春兰（72岁）等。但从目前的情况来看，习近平的权力已经大到可以无视这个不成文的规定。

中共二十大的七大看点 为台海问题定调 美国国会议长佩洛西在访台后，有关中国政府何时“武统台湾”的问题，再度成为各界关注的焦点。虽然一方面，有中共高层内部的消息人士透露，当局已经把“武统台湾”正式提上议事日程，随时有可能采取军事行动。即可能在二十大召开前，也可能在二十大召开后。关键的是选择一个外界预期最低的时间点。但另一方面，也有分析人士认为，如果向台湾动武，无疑就意味着习近平统治时代的结束，中国会陷入外部经济制裁和内部剧烈动荡的灾难。中共高层也很清楚这一点。所以中共何时、以何种方式“解决台湾问题”，后面仍然是一个巨大的问号。

中共二十大的七大看点 二十大过后 还这么严吗？ 相对与政治和军事上的黑箱操作，全球华人，包括中国本地的老百姓最关心的二十大话题之一肯定包括究竟何时为中国严格的新冠疫情管控措施松绑。从2020年新冠在全球大范围爆发，中国实行全球最严格防疫政策以来，受到严重影响的不仅仅是随时需要面临封城禁足的民众，还包括境外数百万无法回国的海外华人。



（路透社、新京报、人民日报、新华社）

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