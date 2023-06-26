 标普降中国经济预测 专家谈如何缓解就业难 | 经济纵横 | DW | 26.06.2023

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经济纵横

标普降中国经济预测 专家谈如何缓解就业难

评级机构标普下调对中国今年经济增长的预测至5.2%。法兰克福金融与管理学院教授略歇尔向德国之声表示，经济复苏不是摁一个按钮就可以实现的。他特别呼吁放松对高科技领域的监管限制，表示这也与青年就业问题相关。

China Evergrande

（德国之声中文网）三大评级机构之一的标普下调了对中国今年经济增长的预测，从5.5%降至5.2%。这是首家全球评级机构下调对中国今年的预测。不过此前，包括高盛在内的主要投行也下调了相关预测，高盛从6%降至5.4%。

中国政府对今年经济增长的目标设定为5%左右。今年第一季度的增长为4.5%。

标普在周日的一份声明中指，消费者以及房地产市场信心低迷，导致经济复苏发力。这是中国经济下行的主要风险。

世界第二大经济体在取消三年严格的清零政策后，经济有所复苏，但近来数月速度减慢。五月，房地产投资再度下跌，工业产出、零售业增长低于预期。官方公布的青年失业率达到创纪录的20.8%。

消费者恢复信心需要时间

法兰克福金融与管理学院略歇尔（Horst Löchel）教授向德国之声表示："一个经济体不是说摁一个按钮就可以复苏的。必须看到，中国政府两年多严格的封控政策让经济陷入很大程度的瘫痪。现在需要恢复人们的信心。比如在消费领域，增长也很缓慢。这是一个明确的信号，显示消费者对中国经济的未来尚未有真正的信心。此外，世界经济对中国出口的扶持作用也不如过往。"

略歇尔教授分析认为，无论是过去封控期间对经济的影响，还是现在青年失业率居高不下的新闻，都使人们的消费信心受到影响，更愿意存钱。而美国与中国的地缘政治紧张，也带来不确定性。

China Peking | Geschäftsfront

专家认为，疫情期间的严格措施及其后果给人们带来的震惊仍需要时间来消逝，人们的消费信心也需要重新建立

高科技领域发展受限也影响青年就业

在失业率问题上，略歇尔教授表示，问题的严峻性表现在，受过三到五年大学教育的年轻人不得不接受远低于自身教育水平的工作岗位。这会带来不满情绪。而出现这一情况的原因除严格的新冠措施对经济的影响外，还与比如高科技领域近些年来受到更进一步的监管限制有关。这一领域因此不得不裁员，或者不能招聘那么多应届毕业生，因为自身的增长不再那么快。这样的结构性问题也扮演着一个角色。比如，阿里巴巴、腾讯等，近些年来无论在数据方面还是反垄断法都受到压力。其市值也大幅缩水。经营业绩不再像过去那样直线上升。

应扶持私有经济、吸引外国投资

标普认为，中国要促进经济，可能的措施包括放松购房限制和首付门槛、扩大贷款和基建融资、在财政上扶持消费。

中国全国政协常委、经济委员会副主任宁吉喆周末呼吁出台促进经济回升的一批政策。"宏观政策力度小了不行"，他说道，"政策能早出的早出、能快出的快出。"

上周，中国下调其贷款基准利率，是10个月来的首次。两周前，央行下调了短期和中期政策利率。

略歇尔教授表示，央行降息有助于促进投资，而由于中国的通胀很低，能够承受这样的措施。此外，估计还会通过财政政策以及基建项目来刺激经济。不过，应对结构问题的措施也很重要，比如加大对私有经济的扶持，进一步吸引外国投资，以及重新放松对高科技领域的限制。

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上周，三大国有证券报纸头版发文，引述经济学者称央行可能继续放宽货币政策。而本周日，半官方环球时报英文版报道称，许多毕业生到寺庙烧香以缓解找工作的焦虑。

据路透社报道，市场广泛预期，7月中共政治局的定期会议预计将公布刺激经济的政策。上海华宝信托经济师聂文（音译）称："政府正允许国家媒体发表更多呼吁，以便在民意上为（即将召开的政治局）会议作准备，提高对更多刺激措施的心理预期。"

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