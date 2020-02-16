  "柴油门"：戴姆勒接受15亿美元罚款

（德国之声中文网）美国监管部门指控，戴姆勒公司在至少25万辆汽车上安装了作弊软件，以欺骗严格的排放测试，绕开环境法的规定。戴姆勒否认上述指控，但表示已就15亿美元赔付达成和解，以避免旷日持久的法律讼战。

该公司表示："通过了结这些流程，戴姆勒避免了冗长的法院诉讼，省掉了这些诉讼带来的法律和财务风险。"作为集体诉讼的一部分，该汽车制造商还将支付作弊车辆车主赔偿费共7亿美元。

戴姆勒的和解协议结束了监管部门长达四年的调查。监管部门表示，这是美国自1970年颁布《清洁空气法》以来第二高的民事罚款。美国司法部副部长罗森(Jeffrey Rosen)表示，他希望这项罚款能够对那些从事类似行为的公司起到威慑作用。

罗森对记者说："我们希望这项处罚还能阻止将要试图尝试违反我们国家环境法律的行为。"戴姆勒就诉讼所涉在美国销售的车型说，"在欧洲没有出售同款配置的车辆"。

这是全球汽车尾气排放作弊丑闻中的最新案情。此前，德国大众和美国克莱斯勒两大汽车制造商都因此遭到巨额罚款。戴姆勒已于2019年9月因柴油门丑闻德国政府支付了8.7亿欧元（10亿美元）的罚款。

因为安装欺骗软件，戴姆勒于2018年在欧洲召回了70多万辆汽车。



张平/达扬 （美联社、法新社）

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