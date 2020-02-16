   ″柴油门″：戴姆勒接受15亿美元罚款 | 经济纵横 | DW | 15.09.2020

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经济纵横

  "柴油门"：戴姆勒接受15亿美元罚款

在柴油车安装尾气检测作弊软件的汽车制造业丑闻再现重罚：德国汽车制造商戴姆勒（Daimler）同意向美国政府支付15亿美元罚款。

Milliarden-Vergleich: Daimler legt Diesel-Verfahren in USA bei (picture-alliance/dpa/U. Deck)

戴姆勒低头认错接受美方罚款

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德国老牌汽车厂商戴姆勒-奔驰已经是连续第二年出现利润骤减的状况了。新任董事长康林松将面临艰巨的挑战。

除了为“柴油门”事件的法律和政府诉讼费用成本拨出的16亿欧元外，戴姆勒还需要10亿欧元以上来应对由此产生的后果。法律诉讼和车辆召回让该公司去年的利润出现大滑坡。

在大众汽车尾气排数据放造假事件发生近5年后，德国布伦瑞克地方法院批准了对前大众公司总裁文德恩的欺诈指控。法庭诉讼程序何时开始尚未确定。

陷入柴油门丑闻的大众前高管奥利弗·施密特在美国被判处7年徒刑。施密特将被引渡回德国，在德国继续服刑。

（德国之声中文网）美国监管部门指控，戴姆勒公司在至少25万辆汽车上安装了作弊软件，以欺骗严格的排放测试，绕开环境法的规定。戴姆勒否认上述指控，但表示已就15亿美元赔付达成和解，以避免旷日持久的法律讼战。

该公司表示："通过了结这些流程，戴姆勒避免了冗长的法院诉讼，省掉了这些诉讼带来的法律和财务风险。"作为集体诉讼的一部分，该汽车制造商还将支付作弊车辆车主赔偿费共7亿美元。

戴姆勒的和解协议结束了监管部门长达四年的调查。监管部门表示，这是美国自1970年颁布《清洁空气法》以来第二高的民事罚款。美国司法部副部长罗森(Jeffrey Rosen)表示，他希望这项罚款能够对那些从事类似行为的公司起到威慑作用。

罗森对记者说："我们希望这项处罚还能阻止将要试图尝试违反我们国家环境法律的行为。"戴姆勒就诉讼所涉在美国销售的车型说，"在欧洲没有出售同款配置的车辆"。

这是全球汽车尾气排放作弊丑闻中的最新案情。此前，德国大众和美国克莱斯勒两大汽车制造商都因此遭到巨额罚款。戴姆勒已于2019年9月因柴油门丑闻德国政府支付了8.7亿欧元（10亿美元）的罚款。

因为安装欺骗软件，戴姆勒于2018年在欧洲召回了70多万辆汽车。


张平/达扬    （美联社、法新社）

 

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