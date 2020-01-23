 柴油门将让戴姆勒再损失15亿欧元 | 经济纵横 | DW | 26.01.2020

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经济纵横

柴油门将让戴姆勒再损失15亿欧元

除了为“柴油门”事件的法律和政府诉讼费用成本拨出的16亿欧元外，戴姆勒还需要10亿欧元以上来应对由此产生的后果。法律诉讼和车辆召回让该公司去年的利润出现大滑坡。

BdT | Mercedes-Werk in Düsseldorf (picture-alliance/dpa/H. Ossinger)

（德国之声中文网）戴姆勒本周三表示，"柴油门"带来的后果去年还会让该公司损失最高达15亿欧元。

DW.COM

布伦瑞克检察院已起诉大众汽车的前任和现任高管。他们被控没有及时通知投资者2015年柴油事件的风险。 (24.09.2019)

斯图加特地方法院对针对汽车制造商戴姆勒的诉讼做出裁决。法院的决定有可能对戴姆勒公司产生深远影响。该汽车制造商因其柴油发动机的废气净化装置问题受到起诉。 (19.01.2019)

经彻夜磋商，大联合执政三党领导人达成应对德国城市柴油车入行禁令一揽子措施。汽车制造商已宣布提供旧车换新车优惠。 德国政府还希望，汽车厂商能够承担硬件升级改造的全部费用。 (02.10.2018)

这家位于斯图加特的企业在一份声明中表示， 2019年该企业的税前息前利润估计为56亿欧元。这个数字不包括预期的政府和法院审理费用以及对旗下柴油车采取相关措施的花销。

戴姆勒估计，有关法律纠纷以及大规模车辆召回所产生的费用估计将在11亿到15亿欧元之间。去年，戴姆勒已经拨出16亿欧元作为柴油门事件的法律和政府诉讼费用成本拨备金。

这些额外支出意味着戴姆勒2019年的利润将远低于2018年。2018年戴姆勒的营业利润为111亿欧元。

本周三，以上初步数据导致该公司在达克斯的股指下跌0.5%，跌至46.18欧元。

德国机动车管理局（KBA)要求戴姆勒召回近100万辆车，但戴姆勒坚持其发动机控制装置合法。

Kapitalmarkttag 2019 in London Ola Källenius Daimler cuts costs and sets course for the future (Daimler AG)

戴姆勒董事会主席康林松（Olla Källenius）

为实现到2022年节省14亿欧元的目标，戴姆勒董事会主席康林松（Olla Källenius）正在推行一个节约成本的计划。该公司计划减少1万个工作岗位并限制投资。

德国大众、戴姆勒等汽车巨头被指控触犯环保法规，操纵软件，在官方检测时自动调整相关参数以通过废气排放标准，实际的废气排放则超标。柴油门曝光于2015年9月。当时，大众承认给1100万辆车安装了尾气测试作假软件。

 

乐然/苗子（法新社、德新社）

 

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