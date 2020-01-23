柴油门将让戴姆勒再损失15亿欧元

（德国之声中文网）戴姆勒本周三表示，"柴油门"带来的后果去年还会让该公司损失最高达15亿欧元。

这家位于斯图加特的企业在一份声明中表示， 2019年该企业的税前息前利润估计为56亿欧元。这个数字不包括预期的政府和法院审理费用以及对旗下柴油车采取相关措施的花销。

戴姆勒估计，有关法律纠纷以及大规模车辆召回所产生的费用估计将在11亿到15亿欧元之间。去年，戴姆勒已经拨出16亿欧元作为柴油门事件的法律和政府诉讼费用成本拨备金。

这些额外支出意味着戴姆勒2019年的利润将远低于2018年。2018年戴姆勒的营业利润为111亿欧元。

本周三，以上初步数据导致该公司在达克斯的股指下跌0.5%，跌至46.18欧元。

德国机动车管理局（KBA)要求戴姆勒召回近100万辆车，但戴姆勒坚持其发动机控制装置合法。

为实现到2022年节省14亿欧元的目标，戴姆勒董事会主席康林松（Olla Källenius）正在推行一个节约成本的计划。该公司计划减少1万个工作岗位并限制投资。

德国大众、戴姆勒等汽车巨头被指控触犯环保法规，操纵软件，在官方检测时自动调整相关参数以通过废气排放标准，实际的废气排放则超标。柴油门曝光于2015年9月。当时，大众承认给1100万辆车安装了尾气测试作假软件。

乐然/苗子（法新社、德新社）