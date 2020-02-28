柴油门：大众前高管将被引渡德国

（德国之声中文网）美国底特律一所法院周四判决，大众汽车前高管奥利弗·施密特（Oliver Schmidt）将被引渡回德国。

现年51岁的施密特因涉入大众汽车柴油车尾气排放造假案，在美国被判处7年监禁。施密特在底特律的一间法庭上同意被引渡，并获得地方法官斯塔福德（Elizabeth Stafford）批准。

2017年，施密特在美国入狱并被判处40万美元罚款。施密特在审理期间承认企图误导美国监管机构并违反《清洁空气法》，换取检方从轻量刑。

施密特是在度假结束从佛罗里达州返家时在机场被FBI逮捕。其律师一直替他争取返回德国服刑。施密特目前仍需服刑至2022年。根据美方的引渡条件，德国必须负责执行剩余的刑期。

另一名涉案的大众前工程师詹姆斯·罗伯特·梁（James Robert Liang）是第一批因柴油门丑闻被起诉的大众员工。他在2019年被引渡回德国，不久后获释。

目前约有6名因尾气造假案遭美国检方起诉的大众集团员工仍在德国，其中包括大众汽车前首席执行官马丁·温特科恩（Martin Winterkorn）。温特科恩在德国也面临操控股市的指控。

数年前，大众汽车爆出尾气排放造假丑闻。该公司承认使用非法软件规避美国的污染测试，其车辆的实际污染物排放量最高可达法定标准的40倍。大众汽车最终与美国司法部门达成43亿美元的和解协议，并承认诈欺、妨碍司法公正以及做出虚假陈述。

张筠青/苗子（德新社、路透社）

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