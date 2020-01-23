"柴油门"在德国达成和解 大众汽车赔偿8.3亿欧元

（德国之声中文网）德国中部城市不伦瑞克（Braunschweig）的一家法院周五（2月28日）公布，大众汽车集团与德国消费者联合会（VZBV）就该公司2015年尾气排放丑闻案赔偿达成"全面协议"。

受此事件影响的德国消费者大约有26万人，根据所购大众汽车的型号和使用年龄，每个车主将获得1,350至6,257欧元不等的赔偿，大众计划支付的赔偿总额为8.3亿欧元。这远远低于此前美国法官判决该公司支付美国消费者的153亿美元。

消费者可以接受和解，也可以以个案的形式继续诉讼。丑闻案爆发数月后的2015年12月31日之后购车的消费者将不会获得赔偿。

此外，大众汽车将承担全部和解谈判费用以及消费者所花费的法律顾问费。为了解决可能发生的纷争，将会设立一个监察员办公室。

对大众提起集体诉讼的VZBV表示，和解公布之后，这一诉讼也就终止了。

VZBV董事会成员米勒（KlausMüller）表示：" VZBV提出了更多的诉求。但是，经过艰难的谈判，已经取得最大的成果。"

何谓"柴油门"

2015年爆发的大众汽车尾气排放造假丑闻被称为"柴油门"，是历史上最大的汽车丑闻之一，影响了全球汽车产业。

2015年9月，受美国环境保护署指控，德国大众汽车集团承认1100万辆所产车内安装非法软件、故意规避汽车尾气排放规定。几天后，时任大众汽车首席执行官温特科恩（Martin Winterkorn）辞职，尽管他保留了在大众汽车集团的其它职位。

张平/ 凝炼（德新社、路透社）