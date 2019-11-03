“柴油门”后续：追加配置带来巨额生意

（德国之声中文网）尾气排放标准为Euro 5的柴油车追加配置减排硬件项目加速实施。与装配工场合作的生产商们预期，相关项目的经营额将以亿欧元计。

德国公路上目前行驶有约500万辆尾气排放标准为Euro 5的柴油车。由于氮氧化物排放值超标，此类柴油车有可能在多个大中城市遭禁。围绕柴油车尾气排放丑闻，生产商们在很长时间里仅同意为车辆的相关软件升级。现在，联邦机动车局首次批准对多款、多类车追加配置减排硬件。相关需求应声而至。仅过滤器生产商Twintec Baumot就在短短数周内接到近1.4万个安装其BNox过滤系统的申请。

很长时间里，汽车生产商们坚拒追加配置减排硬件。其实，Twintec Baumot的工程师们两年前即已通过大众帕萨特车证明，配置了他们研发的BNox过滤装置，可使氮氧化物排放量明显低于临界值。德国驾车人俱乐部（ADAC）经由测试行驶证实了这一结论。

鉴于联邦机动车局此间已批准约60个款类的大众车可装配BNox过滤系统，已有数千柴油车主申请追加配置。鉴于BNox过滤系统已在各州的市内及郊线巴士上有不俗表现，Twintec Baumot公司可进一步扩展其现有经验。Baumot集团董事长豪瑟尔（Marcus Hausser）称，"看到了它的潜力后，我们进一步发展完善了该系统，使其适应小轿车市场。"

费用约3000欧元

豪瑟尔估计，原则上适于追加配置的小轿车约有300万辆。不过，他认为，并非每位车主都愿意加配，因此，他相信，追加配置的比例该在40%左右。尤其是柴油车主们容易作出追加配置决定，因为，大众已声明，愿给每辆车提供最多可达3000欧元的补贴，前提是，车主必须是鲁尔区获莱茵-美因茨地区这样的交通繁忙的都市大区、以及交通特别拥挤的城镇的住民。该系统加上安装，费用约在3300欧元左右。根据豪瑟尔的计算，按不同车型，终端主顾自己还得拿出200至300欧元，不过，这一投资最终有助于提高该车价值。

Baumot集团预计，联邦机动车局不久还会批准所有重要款式的梅赛德斯车追加配置。鉴于居住在交通繁忙地区的梅赛德斯柴油车主们也可获得最高3000欧元补贴费，因此，过滤器生产商们将不愁营生。豪瑟尔称："我们预期，未来3年，我们潜在的经营额约可达1.7亿欧元。"明年，该公司就将致力于实现3000万欧元目标。

除Baumot集团外，还有2到3家有相同份量的企业力争分享相关市场。这些企业为宝马和沃尔沃研发了追加配置系统。

单纯的软件升级已经无法达到明显减少二氧化硫排放的目的

工具车亦有解

硬件供应商们并不负责安装。豪瑟尔强调指出，追加配置工作需由获鉴定的工场实施，"因为， 我们希望确认，质量是有保障的。"为此，Baumot集团与大众在鲁尔区的一个大型合作伙伴集团签署了首个合作协议。其它获鉴定的工场将在未来数周、数月跟进。不过，豪瑟尔指出，何时才能启动涉事柴油车的追加配置，目前尚无法切实估计，原因是，它既取决于相关工场具备改装能力的速度，也取决于车主多快作出改装的决定。

他相信，无论如何都不会出现供货短缺现象，因为，例如BNox过滤系统便已数量充足。毕竟，柴油车追加配置涉及一笔巨额生意，并因手工企业而得到进一步推动，因为，禁驶将意味着它们的生存危机。目前，过滤器生产商HJS已获批准，可向轻型工具车提供追加装置。Baumot集团也将以现有工具车领域技术知识为基础，为这一市场提供多种样品。