 “柴油门”后续：追加配置带来巨额生意 | 经济纵横 | DW | 03.11.2019

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经济纵横

“柴油门”后续：追加配置带来巨额生意

大众“柴油们”丑闻涉及到很多柴油车的追加配置问题，这也带来了不少商机。尽管需求极大，生产商们担保，不会出现供应短缺现象。

Menden - SCR-Katalysator bei Firma HJS zur Nachrüstung für Diesel (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

柴油车改装所需的过滤器

（德国之声中文网）尾气排放标准为Euro 5的柴油车追加配置减排硬件项目加速实施。与装配工场合作的生产商们预期，相关项目的经营额将以亿欧元计。

德国公路上目前行驶有约500万辆尾气排放标准为Euro 5的柴油车。由于氮氧化物排放值超标，此类柴油车有可能在多个大中城市遭禁。围绕柴油车尾气排放丑闻，生产商们在很长时间里仅同意为车辆的相关软件升级。现在，联邦机动车局首次批准对多款、多类车追加配置减排硬件。相关需求应声而至。仅过滤器生产商Twintec Baumot就在短短数周内接到近1.4万个安装其BNox过滤系统的申请。

很长时间里，汽车生产商们坚拒追加配置减排硬件。其实，Twintec Baumot的工程师们两年前即已通过大众帕萨特车证明，配置了他们研发的BNox过滤装置，可使氮氧化物排放量明显低于临界值。德国驾车人俱乐部（ADAC）经由测试行驶证实了这一结论。

ADAC Test Diesel-Nachrüstung (Uwe Rattay)

排放测试：改装后能否持续减排？

DW.COM

为了改善德国各大城市的空气状况，德国大众、宝马和戴姆勒向一个所谓的“柴油基金”总共出资2.5亿欧元。最新报道显示，这笔钱花不完。 (13.10.2018)

经彻夜磋商，大联合执政三党领导人达成应对德国城市柴油车入行禁令一揽子措施。汽车制造商已宣布提供旧车换新车优惠。 德国政府还希望，汽车厂商能够承担硬件升级改造的全部费用。 (02.10.2018)

大众康采恩柴油尾气作假丑闻进入法庭程序已历数年。本周三（10月24日），斯图加特一家法院首次对大众的主要控股方——保时捷控股公司做出判决。 (24.10.2018)

大众汽车前首席执行官马丁·温特科恩因“柴油门”丑闻遭到德国检察官起诉，其中包括一起重大欺诈行为。 (15.04.2019)

德国消费者协会日前向布劳恩施魏格上诉法院递交了长达250页的诉状。这是德国首起所谓“范本性”起诉。数万名柴油车车主希望获得赔偿。 (01.11.2018)

鉴于联邦机动车局此间已批准约60个款类的大众车可装配BNox过滤系统，已有数千柴油车主申请追加配置。鉴于BNox过滤系统已在各州的市内及郊线巴士上有不俗表现，Twintec Baumot公司可进一步扩展其现有经验。Baumot集团董事长豪瑟尔（Marcus Hausser）称，"看到了它的潜力后，我们进一步发展完善了该系统，使其适应小轿车市场。"

费用约3000欧元

豪瑟尔估计，原则上适于追加配置的小轿车约有300万辆。不过，他认为，并非每位车主都愿意加配，因此，他相信，追加配置的比例该在40%左右。尤其是柴油车主们容易作出追加配置决定，因为，大众已声明，愿给每辆车提供最多可达3000欧元的补贴，前提是，车主必须是鲁尔区获莱茵-美因茨地区这样的交通繁忙的都市大区、以及交通特别拥挤的城镇的住民。该系统加上安装，费用约在3300欧元左右。根据豪瑟尔的计算，按不同车型，终端主顾自己还得拿出200至300欧元，不过，这一投资最终有助于提高该车价值。

Baumot集团预计，联邦机动车局不久还会批准所有重要款式的梅赛德斯车追加配置。鉴于居住在交通繁忙地区的梅赛德斯柴油车主们也可获得最高3000欧元补贴费，因此，过滤器生产商们将不愁营生。豪瑟尔称："我们预期，未来3年，我们潜在的经营额约可达1.7亿欧元。"明年，该公司就将致力于实现3000万欧元目标。

除Baumot集团外，还有2到3家有相同份量的企业力争分享相关市场。这些企业为宝马和沃尔沃研发了追加配置系统。

Hannover - Nachrüstung wegen Abgasskandal (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

单纯的软件升级已经无法达到明显减少二氧化硫排放的目的

工具车亦有解

硬件供应商们并不负责安装。豪瑟尔强调指出，追加配置工作需由获鉴定的工场实施，"因为， 我们希望确认，质量是有保障的。"为此，Baumot集团与大众在鲁尔区的一个大型合作伙伴集团签署了首个合作协议。其它获鉴定的工场将在未来数周、数月跟进。不过，豪瑟尔指出，何时才能启动涉事柴油车的追加配置，目前尚无法切实估计，原因是，它既取决于相关工场具备改装能力的速度，也取决于车主多快作出改装的决定。

他相信，无论如何都不会出现供货短缺现象，因为，例如BNox过滤系统便已数量充足。毕竟，柴油车追加配置涉及一笔巨额生意，并因手工企业而得到进一步推动，因为，禁驶将意味着它们的生存危机。目前，过滤器生产商HJS已获批准，可向轻型工具车提供追加装置。Baumot集团也将以现有工具车领域技术知识为基础，为这一市场提供多种样品。

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Müllverbrennungsanlage Erfurt-Ost in Betrieb (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

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