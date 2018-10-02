柴油车禁行城市队伍壮大 柏林明年加入

（德国之声中文网）柏林行政法院周二（10月9日）作出裁决，明年起，首都至少11个路段将禁止尾气标准为欧5或更低的柴油小轿车、柴油卡车行驶。按照这一标准，受波及的车辆最高可达20万辆，此外还有通勤车辆和货车。

由此，柏林将成为继斯图加特、亚琛和法兰克福之后，德国第4个对老旧柴油车实施行驶禁令的大城市。在汉堡已在两个路段对特定的柴油卡车实施禁令。同时柏林也已加入了迄今另外14个所谓"柴油车污染严重城市"的行列。大联合政府刚刚推出的解决柴油车危机一揽子措施，即主要针对这些城市。有关措施的核心内容是通过技术升级和车型更新换代减少尾气对空气的污染，这一方案出台后受到广泛的批评。

市政府不想搞限行

在德国的许多地方，空气中有损健康的氮氧化物的浓度超标。但柏林市政府其实不希望实行禁驶令。由社民党、绿党和左翼党组成的市政府迄今提出过一些其他的改善空气质量的措施建议，包括公交车安装尾气过滤装置、到2030年将所有公交车改为电动驱动、为企业用车提供电动车补助、修建更多自行车道和30公里限速区域等。尽管如此，据柏林市政府计算，如果不实施柴油车禁令，到2020年将至少有20条街道无法达到氮氧化物浓度不超过每立方米40微克的空气质量标准。

行政法院指示柏林政府至迟在3月底以前提交一份禁行计划。此外，柏林还须对15公里路段的氮氧化物污染状况进行详细核查。

根据行政法院的裁决，至迟明年6月底，应落实在柏林11个路段的禁行令。不过，将考虑对该路段居民以及手工业技工实施例外条款。

旧车换新车，还是禁行？

行政法院的相关指令是对非政府组织"德国环境援助"（DUH）所提起案件的裁决。该组织批评德国政府在此前有关柴油车的讨论中，没有邀请公民社会代表，仅听取汽车工业的意见。如今，该组织呼吁德国政府重新举行一次有关柴油车的讨论峰会。

柏林市政府还在审核，到2020年是否甚至有必要限制Euro 6a、6b、6c排放型号柴油车的行驶。在法庭上，环保援助协会坚持要求将柏林内城区设定为柴油车禁驶区，并指出氮氧化物超标是一个"大面积问题"，因此仅在某些街道禁止旧柴油车行驶是不够的。今年德国联邦行政法院裁定，柴油车限行原则上是合法可行的，前提条件当然是范围要合理。

就在一周前，德国大联合政府推出一项方案，旨在避免实施禁行令。该方案是，在14个氮氧化物污染特别严重的城市，旧车换新车将获得补贴。此外，多达20万辆城市送货车将安装新的尾气净化器。联邦政府将承担八成费用，其余部分必须与汽车工业谈判。

联邦政府呼吁柏林提出上诉

汉堡的两条街道已经禁止旧型号柴油车行驶。斯图加特计划从2019年开始设立较大范围的柴油车禁行区。不久前一家法院裁定，通勤交通十分集中的法兰克福须从2019年起在市中心区禁止柴油车行驶。

德国交通部一名发言人称，政府提出的旧车换新车及补装尾气净化器方案能明显降低城市氮氧化物的污染指数，从而避免实施禁行令、以致阻碍交通。德国交通部呼吁柏林市政部门就相关裁决提出上诉。

柏林环境部长君特（Regine Günther）则认为行政法院的裁决是合宜的。她不认为禁行令会导致交通混乱。不过，她也承认，禁行令落实中如何核查车辆是否合乎标准，是个难题，只能进行抽查。

柏林-勃兰登堡企业联合会则批评禁行令的裁决有损无益，因车辆绕道会在别处带来更多堵车和尾气排放。

欧盟国家环境部长目前也在卢森堡就汽车环保标准举行磋商，希望达成共同的政策要点，以便明年初与欧洲议会一起制定出具有约束力的法规。然而在汽车工业应该以何种速度做功课的问题上，欧盟28个成员国的立场相去甚远。

苗子/李鱼（路透社）