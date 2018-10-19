 柴油车掉价 德国消费者协会状告大众 | 经济纵横 | DW | 01.11.2018

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经济纵横

柴油车掉价 德国消费者协会状告大众

德国消费者协会日前向布劳恩施魏格上诉法院递交了长达250页的诉状。这是德国首起所谓“范本性”起诉。数万名柴油车车主希望获得赔偿。

Klage gegen VW (picture-alliance/dpa/P. Steffen)

状告大众！

（德国之声中文网）德国联邦消费者协会律师乌尔布莱希（Tobias Ulrich)表示，该协会已向布劳恩施魏格上诉法院传真了诉状，此外也通过邮差向该法院递交了诉状文本。布劳恩施魏格上诉法院证实收到了诉状原件。这起所谓"范本性"起诉的目的是，让操纵尾气排放的大众企业对数百万车主的损失负责。联邦消费者协会主席克劳斯·米勒（Klaus Müller）表示，"大众进行了欺骗，应该赔偿受损失的消费者。"

消费者应该因柴油车掉价获赔

有关"范本性"起诉的法规从11月1日起生效，为状告大众提供了前提条件。消费者保护协会可以代表受害者起诉大众，而消费者本人不用担经济风险。

德国消费者协会希望通过这起诉讼，让受大众柴油车召回事件波及的车主为汽车掉价获赔。米勒说，消费者协会的目标是退回购车费。由于所赔最后期限是今年12月底，大联合政府因此加快通过了"范本性"起诉法。消费者协会的诉状涉及使用EA 189型柴油引擎的大众、奥迪、斯柯达和西雅特各车款。

VW Dieselmotor (picture alliance/dpa/J.Stratenschulte)

所有装配EA 189型柴油发动机的车主都可以加入“告状”的行列

消费者可以登记参加起诉

上述车款的车主或者购买者可以免费登记参加起诉。如果这起范本性起诉以"损害评估"，而非庭外调解告终，那么各车主或消费者就可以针对大众单独起诉。优势是罪责问题在范本性起诉中已经得到澄清。联邦消费者协会称，理论上讲涉及到200多万车主。

2015年9月，大众承认对柴油车引擎进行了操纵。美国环保当局先前认定，大众柴油车的尾气净化装置只有在测试时才完全启动，行驶在路上的排放量要高很多。大众宣布义务召回的车辆高达250万。这些车的主人如果没有单独起诉大众，现在可以参加范本性起诉。消费者协会的律师估计会有数万人参加。

大众并不认为针对它的起诉会成功。大众表示，尽管有尾气净化控制装置，顾客也无权提出索赔要求，因为这些车获准销售，技术可靠，可以行驶。大众称，目前和柴油门相关的起诉有2.66万起，大约7400起已做出判决，大多数在州法院都败诉。起诉方律师指责说，案子到了上诉法院层面，大众就会寻求庭外和解。但大众方面则称庭外和解的数量相对较少。至于具体数量，大众却拒绝透露。

乐然／苗子（路透社、德新社）

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