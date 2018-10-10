柴油基金用不完 德国车商要求还

（德国之声中文网）对于联邦政府和汽车制造商投入柴油基金的资金，估计地方政府不可能一下子用完。因此，这些公司可以收回部分已付款。这是联邦运输部对绿党议会党团的询问作出的回应。正如丰克传媒集团（Funke-Mediengruppe）援引相关文件所报道的那样，总计5亿欧元的柴油基金中，最多支出了4.515亿欧元。至少还有4850万欧元尚未使用，因此汽车制造商可以收回其交纳的份额。

然而绿党认为大众、宝马和戴姆勒将获得更多资金。绿党议会党团副主席克里舍尔（Oliver Krischer ）向丰克传媒集团表示，他认为汽车制造商将可收回超过5000万欧元的资金。地方政府提交的一些请求将不予批准，其它项目可能无法实现。

根据报道，地方政府可以在8月底之前为应急方案递交资金申请。到目前为止，已经分配了大约9550万欧元，另外还有已经提交的3.56亿欧元资金申请。据联邦运输部称，最终将支付多少资金目前尚不清楚。三家德国汽车制造商已向联邦政府支付了2.5亿欧元的柴油基金。大众汽车支付了1.6亿欧元，戴姆勒和宝马各支付了4500万欧元。双方于2017年8月会面时就此达成一致。

据报道，制造商坚持收回尚未使用的资金。地方政府则希望通过柴油基金获得对那些尤其受到氮氧化物排放，例如柴油车尾气排放的污染补贴。目前，有14个城市的空气污染尤其严重，其每立方米年均空气二氧化氮含量超过50微克，而限量为40微克。

2017年8月的柴油峰会

绿党呼吁将未使用的资金用于其他减少空气污染的项目。负责财政预算的政治家金德勒（ Sven-Christian Kindler）表示，还款计划是在"瞎胡闹"。尚未使用的资金应该用来购买城镇地区需求很高的电动公交车。虽然联邦政府已经提供资金，但城镇申请购买此类车辆的补贴资金明显高于联邦政府提供的资金。金德勒批评说，这意味着许多城市得不到补贴。

在几个主要城市禁止柴油车

由于氮氧化物含量增加，现在包括汉堡在内的多个德国城市禁止较老型号的柴油车在市内行驶。最近，柏林的一个行政法院裁定，11条污染尤其严重的街道禁止排放等级为1至5的柴油车辆行驶。联邦政府希望避免禁行令，因此10月初决定为改造和置换柴油车提供补贴。不过汽车制造商拒绝承担全部改造费用。

李京慧/任琛 (法新社)