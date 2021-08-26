 柴可夫斯基：西班牙舞曲 | 文化经纬 | DW | 27.08.2021

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文化经纬

柴可夫斯基：西班牙舞曲

19世纪伟大的俄罗斯作曲家柴可夫斯基的《天鹅湖》组曲闻名遐迩。请听莫斯科柴可夫斯基交响乐团演奏的组曲中的西班牙舞曲。

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柴可夫斯基：西班牙舞曲

《天鹅湖》是19世纪俄罗斯作曲家柴可夫斯基于1875年-1876年间为莫斯科帝国歌剧院所作的芭蕾舞剧，于1877年3月4日在莫斯科大剧院首演，之后作曲家将原作改编成了在音乐会上演奏的《天鹅湖》组曲，于1900年11月出版。

《天鹅湖》组曲包括场景一、 圆舞曲、 王子和白天鹅、四小天鹅舞、 天鹅之舞、 玛祖卡舞曲、 那不勒斯舞曲、西班牙舞曲、匈牙利舞曲和终场等10支乐曲。

请欣赏莫斯科柴可夫斯基交响乐团演奏的西班牙舞曲，指挥为该乐团首席指挥和音乐监督弗拉基米尔·费多谢耶夫（Vladimir I. Fedossiev）。清脆的响板、快速移动的舞步展现了西班牙民族的热情与奔放。

 

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