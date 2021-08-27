 柴可夫斯基：《曼弗雷德交响曲》 | 文化经纬 | DW | 17.09.2021

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柴可夫斯基：《曼弗雷德交响曲》

柴可夫斯基的《曼弗雷德交响曲》创作于1886年，取材于英国作家拜伦的长诗《曼弗雷德》。

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柴可夫斯基：《曼弗雷德交响曲》

彼得·柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky，1840年5月7日－1893年11月6日）是俄国浪漫乐派作曲家，其创作几乎涉及了所有的音乐体裁和形式，交响乐创作占有尤为重要的地位。

b小调标题交响曲《曼弗雷德交响曲》(Manfred Symphony）创作于1886年，取材于英国作家拜伦(Lord Byron)的同名长诗《曼弗雷德》。作家笔下的主人公曼弗雷德（Manfred）伯爵是一个痛苦的自我主义者，独居于阿尔卑斯山中。他曾和继妹阿斯塔尔塔恋爱，后因自悔而杀了她，从此精神上极端痛苦，被生命的空虚和无意义所困扰，渴求忘却世间的一切。他无法从宗教中找到慰藉，也不愿向魔鬼屈服，最终走上自我毁灭的道路。

在柴可夫斯基的作品中，饱受痛苦和反叛的曼弗雷德形象是整个作品的主轴。乐曲共分四个乐章。第一乐章是一幅曼弗雷德的心理画像，也是整首交响曲最主要的一部分。

第二乐章是轻快而有活力的谐谑曲，描绘了阿尔卑斯山的美景和生机勃勃的景象。中段如歌的旋律优美深情。

第三乐章是“间奏曲”式的行板。其间，活泼轻快的牧歌突然被紧张而悲剧性的曼弗雷德主题打断，曼弗雷德忧郁和悲伤的形象游荡徘徊，牧歌的音调则愈来愈弱，消失在远方。

第四乐章视为快板，生动描绘出拜伦长诗中地狱统治者阿里曼的王国。为了见到日夜思念的阿斯塔尔塔，曼弗雷德毫无畏惧地来到这里，想借助于地狱之神把她召唤来。在死亡中，曼弗雷德得到了宽恕。

请听《曼弗雷德交响曲》，由莫斯科柴可夫斯基交响乐团演奏，指挥弗拉基米尔·费多谢耶夫（Vladimir Fedossiev）。

 

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