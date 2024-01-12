彼得·伊里奇·柴可夫斯基（Peter Ilyich Tchaikovsky，1840年5月7日—1893年11月6日）是俄罗斯浪漫乐派作曲家。

他的创作涉及几乎所有的音乐体裁和形式，并取得了极高的成就。艺术歌曲也不例外。作为民族主义音乐文化的集大成者，柴可夫斯基的艺术歌曲旋律美妙、伤感，也体现出强烈的民族风范。

1872-1873年,柴可夫斯基为声乐和钢琴创作了一组艺术歌曲，即《六首浪漫曲》，Six Romances Op.16 。《摇篮曲》是其中的第一首。歌词作者为阿波罗·尼古拉耶维奇·梅科夫(Apollon Nikolayevich Maykov)。歌词中写道：“睡吧，我的孩子，睡吧，睡吧，将自己投入甜梦之中。我已为你找好保姆——风儿、太阳和海鸥。”

请欣赏这首艺术歌曲，由乌克兰女高音歌唱家奥尔加·贝斯梅尔特纳（Olga Bezsmertna） 演唱。钢琴伴奏菲利纳·兹史金纳（Frina Ziskina）。

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