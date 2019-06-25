《柳叶刀》将台湾列中国一省惹议

（德国之声中文网）《柳叶刀》（The Lancet）所发表的这篇论文是由六位中国学者共同撰写，内容主要分析从1990年到2017年间，中国各省的死亡率、发病率及风险因素。 该期刊的脸书在6月25日推广此论文，称赞该文囊括了更多的致死原因、涵盖更广的年龄层、大幅扩展数据来源及优化数据质量评级。

然而，有来自台湾的医师发现这篇论文将台湾列为中国的其中一省来做比较，便透过脸书邀请医学界以及学术界的人士寄信给《The Lancet》的编辑团队或是到《The Lancet》 的脸书该则论文的贴文下方留言抗议该篇论文将台湾列为中国一省的做法，并要求《The Lancet》立即撤下这篇文章。

根据德国之声的统计，目前为止，《The Lancet》的该则脸书贴文下方已累积了超过2000则留言，而大部分的留言者除了强调台湾不是中国的一省之外，也指出台湾与中国的卫生医疗系统以及健保系统并不一样， 所以将台湾纳入该篇论文比较已构成学术上的错误。

根据台湾关键评论网的报导，首先揭露此事的医师林煜轩在受访时表示，将台湾纳入这份比较中国各省危险因子对于重大疾病的影响的论文中，好比将英国纳入美国各州的比较研究，而他认为从学术研究的观点来看，这样的比较是不成立的， 因为台湾跟中国的卫生政策、政府系统与健保给付方式完全不同。

台湾台大医院的曾文哲医师在接受德国之声访问时表示，将两个医疗体系完全不同的地区做学术比较，会在数据汇整的过程中产生异质性的问题。 他强调，台湾医学界在网络上发起的留言抗议活动，是要求《The Lancet》撤回该篇论文，或要求作者修正。 他说: 「台湾跟中国医疗体系完全不一样，把数据汇整起来会增加异质性，在学术上其实是没道理的。 我们发起抗议活动我们争取《The Lancet》可以撤回，或要求作者修正该篇论文。 」

《The Lancet》也在周四透过脸书响应了台湾医学界的批评。 《The Lancet》的编辑团队表示，该篇论文是遵循联合国与世界卫生组织的准则，所以才会将台湾列为中国的一个省份，而它们也强调这样的做法是与国际卫生分析的惯例一致的。

《The Lancet》的团队写道: 「除非联合国或世界卫生组织更改了他们的准则，我们没有计划要更改这篇论文将台湾列为中国一省一事。 这篇论文符合《The Lancet》编辑群一直以来对数据与科学分析的水平，所以《The Lancet》的编辑群支持这篇论文对中国境内健康比例的分析。 」

《The Lancet》由英国RELX集团旗下的爱思唯尔出版公司 (Elsevier) 发行，该期刊的内容涉及糖尿病、肿瘤、传染病、神经病学、精神病学、公共卫生、呼吸系统等医学领域的研究。 《The Lancet》被医学界公认为最具权威性的医学期刊之一，而该期刊一向也都会针对重大医疗议题发表意见。