柯文哲获释批检方“压迫凌虐” 北检：与事实不符

前台北市长柯文哲上週五因为京华城弊案而遭搜索调查、週六遭逮捕，本週一获法院裁定无保请回。他主张自己遭疲劳讯问，并声称对弊案争点完全不知情。检方则强调依法办案，并将进一步对此案提起抗告。

（德国之声中文网）前台北市长、台湾民众党主席柯文哲因台北“京华城”弊案，遭台北地检署以“违背职务收贿及图利罪”调查，随后因拒绝夜间审讯欲离开、遭检方当庭逮捕。週一（9月2日）凌晨，台北地方法院裁定柯文哲“无保请回”，认为检方举证“无法认定柯文哲犯罪嫌疑重大”。

此前，由于北检认为柯文哲“犯罪嫌疑重大”，且有事实足认有“湮灭证据或勾串共犯或证人之虞”，因此向法院声请羁押禁见。

2日获释后，柯文哲在妻子陈佩琪、同党立委黄国昌等人陪同下，向聚集在地检署外的支持者发表谈话。

柯文哲主张，司法单位“有问题可以传讯”，而非在清晨“搜索台湾主要在野党主席的住处”和该党中央党部。“无法理解他的目的是什么……他们在搜索以后查扣手机跟硬盘，再拿里面的资料去编故事；在这两天当中，可以说是极尽压迫跟凌虐。”

对此，北检回应，柯文哲声称遭“压迫凌虐”的说法“与事实完全不符”，检方侦讯皆依法办理，“更不可能编故事”。接下来，检方将对此案提起抗告。

週日（9月1日），民众党曾召开记者会质疑北检对柯文哲“疲劳讯问”；不过，检方表示，柯文哲移送北检后，检方有适时询问他是否需休息，但柯文哲拒绝。

检方强调，搜索过程是依法院核发的搜索票进行，并遵守“侦查不公开”原则，依循证据客观办案。

法院怎么说？

“京华城”案主要争议在于，该案改建计画的“容积率”在柯文哲市长任内大幅扩大为840%，遭质疑不符合台湾都市计画法规，可能有“图利”或“护航”业者之嫌。

柯文哲称“完全没有过问”840%的容积率一事，“因为作为市长不应当去过问、干预个案……我其实完全不知道，直到今年3、4月”。

台北地方法院认为，京华城案的容积奖励“客观上确有违法的情形”；关键在于，柯文哲是否明知这点违法、是否明知都市计画委员会“将以形成违法决议的方式图利京华城”。

据北院看法，柯文哲不是都委会的与会人员，“无从直接知悉开会情形”且无相关专业；照检方提出的事证，也还没达到“有犯罪之高度可能性”的程度，因此对于羁押要件内“犯罪嫌疑重大”的部分，法院认定尚有不足。

柯文哲曾于2014至2022年之间担任台北市长 图像来源: Wally Santana/picture alliance/ASSOCIATED PRESS

政治献金争议

此前，柯文哲也卷入了2024年总统大选政治献金疑云。外界质疑柯文哲政治献金帐目不清，有漏报、浮报争议，且涉嫌图利“木可”公司；该公司董事长与柯文哲竞选总部当时的财务长是兄妹。

柯文哲曾召开记者会回应质疑，声称当初是为了“节省人力”，却变成没有监督，赔上自己和民众党的声誉和形象，并鞠躬致歉。他指出，自己“要负最大责任”，因此决定向党部请假三个月，暂时卸下党主席职务，并自请党内中评会调查。柯文哲还表示，要好好反省，自己“还能不能带领台湾民众党、能不能继续给支持者愿景与继续前进的力量？”

政治献金争议尚未平息之际，柯文哲又被爆出用4300万新台币选举补助款，购置立法院附近的商业办公空间，而且登记在自己名下。为此，柯文哲解释，该党需要一个在立法院附近的办公室给立法委员和智库等使用，他“只看到需要，没有考虑后果”，这是他行事风格错误之处。而将办公室登记在他个人名下，柯文哲表示，无论登记谁名下，都是他与党在使用，“两者不冲突”。

路透社观察到，台湾媒体普遍预计柯文哲将再次参选2028年总统大选。然而，民调显示，围绕柯文哲及其政党的丑聞已严重打击了他和民众党的支持率。

从异军突起到丑聞缠身

柯文哲于五年前创立的民众党是台湾立法院内仅次于国民党、民进党的第三大党。在今年一月举行的台湾总统和立法委员选举中，柯文哲获得369万票，得票率26.46%。有观察人士认为，这对于一个首次参选总统的政党或者个人而言，算是相当不错的成绩。

目前，虽然民众党在台湾113席立法院中仅有8个席位，但由于执政的民进党和最大的反对党国民党均未能在立法院选举中赢得半数，所以民众党民众党成为关键少数，扮演著举足轻重的角色。

然而， 这名曾于2014至2022年之间担任台北市长的柯文哲，近日却接连卷入政治丑聞。许多观察指出，此事可能标示了台湾其中一支重要“第三势力”的衰落。

在新竹清华大学任教的日本学者小笠原欣幸接受朝日新闻访问时指出，柯文哲身为“台湾政坛异类”，吸引了台湾年轻人支持；然而，近期一系列丑聞与争议，恐怕重创他的“清新”与“清廉”形象；即使他的政治生涯不会因此终结，也难以再重拾去年的声势或翻转两党结构。

美国内华达大学拉斯维加斯分校政治系助理教授王宏恩则撰文指出，过去几年来，台湾的无党派选民响应了柯文哲“民粹主义式的号召，以蓝绿一样烂作为口号争取选票”；不过，民众党“除了靠民粹主义的修辞来建立起支持基础之外，并没有进一步的建立起自己的执政地盘、并透过地盘来建立起新维度的政策方向或者是证明其能够落实政见的能力”。

王宏恩认为，从2024年总统大选的选情可以看出，民众党的吸引力不及柯文哲个人魅力；盡管如此，这也不代表台湾“第三势力”会就此灭亡，而是会产生“质变”，“走出全新的政策来获得这些反蓝反绿的选民支持”。

（中央社、朝日新闻等）

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