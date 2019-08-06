柯文哲生日创党 选不选总统未松口

(德国之声中文网) 台北市长柯文哲筹组的「台湾民众党」在他6日生日这天举办创党大会。虽然没有确定表态要选总统。但已有过去的支持者出面抗议，认为他跟韩国瑜一样，「市长做到一半就要去选总统」。

根据央广报道，柯文哲再次被问到是否投入大选。他回应自己会做好准备。他说：「其实我们不用去回答假设性的题目，其实是这样，做为一个外科医生，特别是一个急重症的外科医生，我们都是做最好的准备，就这样。 」

联合新闻网报导，创党党员包含许多市府核心幕僚。对于外界关心柯文哲是否与鸿海创办人郭台铭合作，报导也提到大会有保留位置给郭台铭之子郭守正。

此外，郭台铭送抵会场的花篮上有藏头「台铭」的祝贺引人遐想。上面写道:「台湾安定繁荣是共识，铭记找回良心的初衷。」

综合台湾媒体报导，成立大会外有不同团体抗议，包括台联党、台湾国、柯黑等。不过在大批警力维安下没有发生大衝突。

沾蒋渭水惹争议

「台湾民众党」这个名称原为台湾医师蒋渭水在日治时期所成立的政治团体。他当时号召台湾民众团结抵抗日本的高压殖民统治。

柯文哲传出从政以来便以蒋渭水为精神导师，以「台湾民众党」为名创党更是要向蒋致敬。不过蒋渭水被台湾民间视为推动本土文化的先驱。这让曾喊出「两岸一家亲」的柯文哲被蒋渭水后代和相关团体批评不符合蒋渭水精神，是消费蒋渭水。

夏立民 (综合报导)