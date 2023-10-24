 柯文哲：提出對台新方案是中國義務 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2023

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柯文哲：提出對台新方案是中國義務

柯文哲是目前台灣在野黨中民調最高的總統候選人，他在一場記者會談及兩岸政策時表示，中國「九二共識」當前定義不明，而「一國兩制」若是香港模式，在台灣沒有市場。在回應DW提問時，他指，提出對台新提案「是它（中國）的義務，不是我的。」

台北市長的柯文哲：「不要把習近平的中國，視為是永久的中國」

台北市長的柯文哲：「不要把習近平的中國，視為是永久的中國」

（德國之聲中文網）台灣總統候選人、民眾黨主席柯文哲週二（10月24日）上午在台北舉行一場針對國際媒體的記者問答會，吸引數十名外媒記者到場。柯文哲談及他的兩岸政策以及「藍白合」在野整合現況，稱兩岸應交流，從能談的先談起，但有底線，並表示「不要把習近平的中國，視為是永久的中國」，認為中國總有一天也會有民主自由。

在被問及對「九二共識」、「一國兩制」的看法時，柯文哲表示，中國官方對於「九二共識」的定義至今都不明確，台灣跟中國之間為了一個名詞吵了30年，「一直到今天為止，中方能夠提供的『九二共識』都是拿1992年的版本。我很想問他說，那在2023年的時候，你的官方版本是什麼？」

DW記者追問，在「九二共識」的分歧之下與中國展開對話時，台灣底線具體為何時，他重申台灣的底線即「台灣自主」，也就是維持台灣目前自由民主的政治體制跟生活方式，並表示提出新的對台方案應是中國的義務，不是他的。

柯文哲說道：「新的提案是它（中國）的義務，不是我的義務，他們應該要先自己提出方案出來讓我們參考看看，但是我現在可以告訴你，『一國兩制』如果是指香港模式，我現在告訴你在台灣沒有市場。」

在被媒體問到，如何說服北京不要以「一國兩制」作為與台灣往來的前提時，他也舉香港為例，並引用鄧小平的話回應：「實踐是檢視真理的唯一標準」，稱香港模式已經是個失敗例子，「再來說服台灣，它不會成功 」。

九二共识30年 30位台湾人这样看“统一”

中國國家主席習近平2019年曾在提到「九二共識」時，稱其是「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識」。2022年，習近平在二十大報告稱，「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式...我們堅持一個中國原則和『九二共識』。」

中國國台辦今年2月則表示，「九二共識」是1992年海協會與台灣海基會被授權達成、各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，「一國兩制」則是國家統一後的制度安排，兩個概念有區別。

民進黨政府曾多次表示願與中國在尊嚴及對等情況下展開對話，但因北京將台灣總統蔡英文和民進黨視為「台獨」而遭到多次拒絕

根據台灣民意基金會本週最新民調，在「三角督」的情況下，民進黨候選人賴清德雖然仍暫居第一，但支持度跌破3成，只領先居次的柯文哲約4個百分點。

「藍白合」分歧

台灣國民黨以及民眾黨近日就在野黨整合、「下架民進黨」展開討論，但屢現分歧。雙方對於如何決定正、副總統候選人，一直未能達成共識

在記者會上，柯文哲稱自己民調大幅領先國民黨候選人侯友宜，也表露對於國民黨提出的「民主初選」方案的不信任。柯文哲稱：「他搞那個民主初選，把投票所設在國民黨的民眾服務社，然後再叫他們...按照他們的名冊叫來投票...他知道按照那個規則，他一定會贏。」他認為，國民黨考慮的首要之務不是贏得選舉，而是「把民眾黨併購」，雙方因此在戰略上存在衝突。

在被DW記者提問，民眾黨與國民黨在與中國交流方面立場相近，雙方差異為何時，柯文哲則回應，國民黨與中國交往因為過去的買辦文化而失去台灣人民的信任，「從2014太陽花協議就很清楚了。」柯文哲還稱，台灣與中國往來需要足夠國防力量，「沒有準備好是不應該上談判桌做的」，國民黨過去阻擋軍購案，「不準備就要上台跟人家玩，這是不對的。」

專訪國民黨主席朱立倫

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