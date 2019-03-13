柯文哲开微博账号 大陆网友积极互动

（德国之声中文网）这个帐号为"台湾阿北-柯文哲"在4月8日凌晨发了第一条微博，内容是："大家好，我是台北市長柯文哲。大多數人都叫我「柯P」，年輕人則喜歡叫我「阿北」。作為一名醫學院教授，我明白充足的資訊交流，才能讓各項病症得到妥善照料，更明白保持「多元開放」的重要性。今天，我的微博正式開站！歡迎大家持續關注鎖定。"

4月11日上午，该帐号又发了一个秒拍视频，视频中柯文哲向网友问好，称自己"在公车上要去上班"，欢迎大家订阅这个微博，"认识不一样的台北市"。

据中央社报道，台北市政府副发言人黄瀞莹表示，柯文哲已开通微博账号，"目的是要行销台北市，由幕僚共同经营"，称柯文哲"一直都有开通微博帐号的想法，现在开帐号不是特别选的时间"。柯文哲目前在脸书、YouTube等社交媒体都有个人帐号，现在又多了微博。

对于这位台北市长的到来，很多微博网友表示欢迎。截至发稿，柯文哲的微博已经有超过5万粉丝。在两条微博下方，网友们也积极留言，有数千评论。很多是针对两岸和独统议题。

帐号"爱食火锅嘅肥猫"写道："我国第一个省会城市的首长开通微博个人账号，促进两岸人民交流沟通，有益于人民了解市政，更加理解支持政府工作，希望我国其他省会城市首长也能参考下。"这条评论获得了一千多个"赞"。

也有网友表示，"希望大家不要太政治化"，呼吁大家关注这位台北市长"做公交上班多少年吧"。

针对微博网友要求柯文哲对统独议题表态，台北市政府副发言人黄瀞莹回应，"各种在社群平台上的声音与意见，都予以尊重"。

在台湾，柯文哲此举引发了一些质疑和批评。据《自由时报》报道，台北市议员李明贤认为，微博内容应多行销北市，"而不是行销你（指柯文哲）个人，现在两篇文章都是你个人"。另一位议员张斯纲的批评则更为尖锐，柯文哲"有雄心大略、要逐鹿中原的意思吗？"张斯纲还指出，"微博网友留言问说开帐号要给谁看，难道选票来自中国，要争取中国网友支持"。

对于这些质询，柯文哲强调，"不要怕接触，自己站得住"，并称"谁统谁还不知道"。