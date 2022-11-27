柯文哲将以台湾总统大选参选人身份赴美访问

（德国之声中文网）据路透社报道，台湾民众党党主席柯文哲将从4月8日开始以该党总统候选人的身份对美国进行为期21天的访问。不过目前民众党尚未敲定参选总统党内提名的时间表。民众党成立于2019年。

路透社指出，传统意义上，台湾各党派的总统候选人均会在大选之前前往美国访问。

根据民众党今天公布出来的访美行程安排，柯文哲一行20人4月8日将先飞往纽约，在那里参加哥伦比亚大学座谈、侨界座谈餐叙，并官方拜会政策委员会。之后在波士顿与哈佛大学学者座谈，并至生物科技企业参访。波士顿站之后，柯文哲一行将继续前往华盛顿，行程内容包括拜会布鲁金斯智库、国务院以及美国国会议员等等。

民众党秘书长周台竹对媒体表示：“我们想借这个机会与美方交换在外交及两岸关系等问题上的意见。”就柯文哲如何阐述两岸论述，周台竹说，民众党的基调是“两岸和平、台湾自主”。

2015年举办的双城论坛上，柯文哲提出他的两岸论述是秉持“两岸一家亲”精神及“四个互相”（互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作）的原则。去年，他批评“共机频繁扰台，两岸局势严峻”。

民众党成立的时间不长，在台湾立法院113个议席中只占5席。但是民众党给自己的定位是在执政的民进党和最大的在野党国民党中间寻找一条中间道路，因此民众党在中间选民和青年选民中颇具吸引力。

前民众党立委蔡壁如不久前曾公开表示，民众党欢迎与鸿海创办人郭台铭一起合作参加2024年总统大选。柯文哲回应表示：“会团结一切可团结的力量。”

民进党和国民党也都还未宣布各自的总统候选人。但外界普遍认为，代表民进党参选的将是该党现任党主席赖清德。

上周末在台湾南投举行的立委不选中，民进党候选人蔡培慧击败国民党候选人、前南投县县长林明溱而当选。南投此前一直被看作是国民党的铁票仓。台湾风传媒发表文章分析指出，国民党党主席朱立伦原本希望借由4连胜营，来营造最强党主席或是“绿惧人总教练”2.0的形象失败，竞逐2024总统大位恐怕已成为梦幻泡影。目前国民党内民调较高的还有新北市长侯友宜。

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（路透社等）

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