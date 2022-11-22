客座評論：被詐騙集團利用的「完美風暴」

台灣大約有兩千多人疑似被騙去柬埔寨「當豬仔」進行詐騙工作，中國方面說，台灣人遇險可以向中國駐外使領館求助，台灣則是形容中國「吃台灣的豆腐」，一來一往之間顯示的則是詐騙集團得以猖獗的原因。