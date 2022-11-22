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东南亚国家，位于中南半岛南部。
首都金边
美国国防部长奥斯汀和中国国防部长魏凤和周二在柬埔寨举行会晤。双方都表示会谈具有建设性，但同时也强调了各自的核心利益。中方重申，台湾是中美关系第一条“红线”。
正在柬埔寨出席东盟峰会的中国总理李克强，周六在和国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃会晤时表示，中国政府的稳经济措施已经止住了下滑势头。他还强调，中国没有在全球通货膨胀率高企期间大肆购买能源和粮食，这是对全世界的贡献。
11月13日，柬埔寨举行的东盟系列峰会期间，澳大利亚总理阿尔巴尼斯与中国总理李克强进行了简短会谈。此举引发了人们对于阿尔巴尼斯可能会同中国国家主席习近平在二十国集团峰会上会面的猜测。
这是新冠疫情以来首次线下举行东盟系列峰会。中国方面由将在明年卸任的国务院总理李克强参加，美国方面则是拜登亲自出席。外界预计，拜登会试图拉拢东南亚国家，制衡中国在该地区的影响力。此外，俄乌冲突、缅甸危机、朝鲜半岛以及气候变化等话题也都在议事日程上。
韩国梨泰院、印尼足球场、上海外滩、圣地麦加、德国杜伊斯堡都发生过严重的踩踏事故，群众因恐慌而发生推挤进而造成伤亡。若遇到踩踏事故时如何“保命”？
柬埔寨西哈努克省政府9月24日表示，救援人员目前仍然在寻找沉船事故中失踪的中国公民。目前，确认死亡的中国公民数量已经上升到3人，尚有8人失踪。
一艘自广州出发、载有41名中国人的渔船周四晚间在柬埔寨西哈努克港海域翻覆，目前已知19人获救、1人死亡。中国驻柬使馆正和当地政府合作，继续搜救失踪人员。
台灣大約有兩千多人疑似被騙去柬埔寨「當豬仔」進行詐騙工作，中國方面說，台灣人遇險可以向中國駐外使領館求助，台灣則是形容中國「吃台灣的豆腐」，一來一往之間顯示的則是詐騙集團得以猖獗的原因。
高薪詐騙、人口販運、性侵虐打......，台灣近期傳出數百人受騙滯留柬埔寨，引發熱議。有台灣專家指，柬埔寨受中國滲透嚴重，增加救援難度；中國國台辦發言人週五則喊話海外「台胞」，若遇困難可求助中國使館，並暗批台灣當局消極處理，企圖「甩鍋大陸」。
由東盟輪值主席國柬埔寨主辦的東亞合作系列外長會議，於週三（8月3日）至週五（5日）在首都金邊登場。與此同時，美國眾議院議長裴洛西訪台的政治風暴，如今已外溢到今年的外長會上。
俄罗斯对乌克兰久攻不下，会对北京的对台策略产生怎样的影响？而台湾又将如何应对？中国帮助柬埔寨扩建海军基地，为何引发美国和一些周边国家的疑虑？德国之声就此采访澳洲国立大学亚太学院学者宋文笛。
中国帮助柬埔寨改建一处海军基地的工程引起多方对中国扩大在东南亚军事足迹的担心。柬埔寨会成为中国加强在南海军事存在的跳板吗？
日前《華盛頓郵報》引述多名西方官員稱，柬埔寨雲朗海軍基地北部的一座秘密基地將在本週舉行奠基開工儀式，並指該秘密基地是專供中國使用，對此柬中兩國皆出面否認。
柬埔寨「血奴事件」在中國引發熱議。日前中國駐柬埔寨大使館稱，據柬警方初步調查，「血奴」事件純屬編造。但不只許多中國網友對此懷疑，根據德國之聲採訪柬埔寨賭博業人士，西港與博弈業有關的社會新聞層出不窮。通過訪問，德國之聲揭露非法網絡博弈產業鍊如何在當地遍地開花？
柬埔寨效仿中国网络防火墙的言论管制项目（NIG）本周决定推迟实施。柬埔寨政府称，NIG将增加国家税收，并帮助解决网络犯罪。人权活动者说，这个项目的主要目是打击柬埔寨的言论自由和异议人士。
中国外长王毅9月10日至15日出访越南、柬埔寨及新加坡三国，与上个月刚访问完东南亚的美国副总统哈里斯（Kamala Harris）分庭抗礼。他有什么收穫？
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