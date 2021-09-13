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东南亚国家，位于中南半岛南部。
首都金边
中国外长王毅9月10日至15日出访越南、柬埔寨及新加坡三国，与上个月刚访问完东南亚的美国副总统哈里斯（Kamala Harris）分庭抗礼。他有什么收穫？
中国外长王毅周末先后访问了越南和柬埔寨。在刚刚接待完王毅之后，越南方面就与日本达成了防卫装备和技术合作的协议。而对于柬埔寨这个中国的紧密政治伙伴，美国方面不久前也提醒其保持“外交政策的独立性”。美中两个大国在该地区的政治博弈仍在继续。
中国外长王毅于9月10日至15日访问越南、柬埔寨、新加坡及韩国。中国外交部发言人汪文斌表示，这些国家都是中国周边近邻和重要合作伙伴。不过，美国早已开始建立区域联盟，美国副总统哈里斯八月底刚访问了新加坡和越南。
人权观察8月10日发布报告指，由中国「一带一路」项目所资助的柬埔寨水坝发电站对当地原住民丶少数族裔生计以及当地渔业造成损害。
美国指控中国黑客的起诉书中，攻击目标中竟出现北京在东南亚最忠诚的盟友柬埔寨。中国黑客窃取了什麽机密资料？
今年是中国与东盟建立对话关系30周年，6月7日至8日中国外长王毅将与东盟各国外长举行会议，过去数十年中国与东盟关系越趋紧密，各国态度如何？
柬埔寨否认，制定网络新法是要引用中国式防火墙进行网络监控和审查，并补充说，将很快起草法律来保护个人数据。
柬埔寨将建立一个集中管理全国互联网流量的国家门户。批评者担心，这将是一道中国式防火墙，进一步收紧网上言论。
就在世界各国陆陆续续收到大批中国疫苗的同时，法国总统马克龙提醒，这些有效率低的中国疫苗可能会对防疫带来反效果。
印度官方周日表示，该国已经批准向柬埔寨提供新冠疫苗，另外印度还计划向蒙古和太平洋国家提供疫苗。路透社分析认为，这属于印度扩大疫苗外交工作的一部分。
中国与柬埔寨在10月12日正式签署了双边自由贸易协定。目前，中国国务委员兼外交部长王毅正在对包括柬埔寨在内的4个东南亚国家进行访问。分析人士认为，北京希望通过王毅此行打造可靠的地区伙伴形象。
卫星图片显示，柬埔寨云朗海军基地一处美国出资援建的设施被拆除。由于此前有报道称中国有意在该毗邻南中国海的基地停靠军舰，这一动作引发诸多疑问。
随着中国新冠疫情渐趋稳定，中国政府也开始把防疫焦点转移至其他正与新冠病毒搏斗的国家。除了贩售大量医疗物资到90个国家外，中国也派遣医疗团队到十多个国家，提供他们防疫的相关咨询与协助。然而专家认为，中国的一系列行为，都是其大外宣策略的一部分。
台湾出现了首起新冠肺炎死亡病例。另据中国官方数据，过去一天中，中国新增确诊病例2014起，比前一天略有下降。而在海上漂泊多日、周五刚刚在柬埔寨获准登岸的2300名“威士特丹号”游轮旅客中，出现了一名新冠肺炎确诊患者。
在新冠病毒疫情阴影之下，一艘来自香港的邮轮在漂泊多日之后，得以在柬埔寨入港。越南则对首都附近一个出现疫情的地区“封村”，隔离万人。
近年来，大量来自中国的投资、工人和游客流入柬埔寨。很多柬埔寨人越来越担心中国带来的负面影响。
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