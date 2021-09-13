王毅访问越柬 东南亚成美中博弈场

中国外长王毅周末先后访问了越南和柬埔寨。在刚刚接待完王毅之后，越南方面就与日本达成了防卫装备和技术合作的协议。而对于柬埔寨这个中国的紧密政治伙伴，美国方面不久前也提醒其保持“外交政策的独立性”。美中两个大国在该地区的政治博弈仍在继续。