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柬埔寨

东南亚国家，位于中南半岛南部。

首都金边

(210912) -- PHNOM PENH, Sept. 12, 2021 (Xinhua) -- Visiting Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi (L) meets with Cambodian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Prak Sokhonn in Phnom Penh, Cambodia, on Sept. 12, 2021. (Xinhua/Mao Pengfei)

王毅访柬大撒币 洪森回报支持北京立场 13.09.2021

中国外长王毅9月10日至15日出访越南、柬埔寨及新加坡三国，与上个月刚访问完东南亚的美国副总统哈里斯（Kamala Harris）分庭抗礼。他有什么收穫？
24.11.2020 *** China's State Councilor and Foreign Minister Wang Yi waves as he leaves a joint news conference with his Japanese counterpart Toshimitsu Motegi, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan, November 24, 2020. REUTERS/Issei Kato/Pool

王毅访问越柬 东南亚成美中博弈场 12.09.2021

中国外长王毅周末先后访问了越南和柬埔寨。在刚刚接待完王毅之后，越南方面就与日本达成了防卫装备和技术合作的协议。而对于柬埔寨这个中国的紧密政治伙伴，美国方面不久前也提醒其保持“外交政策的独立性”。美中两个大国在该地区的政治博弈仍在继续。
07/03/2021 Wang Yi, Außenminister von China, nimmt am Rande der vierten Sitzung des 13. Nationalen Volkskongresses (NVK) in der Großen Halle des Volkes per Videolink an einer Pressekonferenz teil. Yi hat Pekings umstrittene Pläne für eine Wahlreform in Hongkong verteidigt. Loyalität zum Vaterland sei eine Anforderung für Amtsträger in jedem Land. +++ dpa-Bildfunk +++

美中官员相继出访 东南亚或成中美角力场 10.09.2021

中国外长王毅于9月10日至15日访问越南、柬埔寨、新加坡及韩国。中国外交部发言人汪文斌表示，这些国家都是中国周边近邻和重要合作伙伴。不过，美国早已开始建立区域联盟，美国副总统哈里斯八月底刚访问了新加坡和越南。
190925 -- SESAN, Sept. 25, 2019 -- Aerial photo taken on Sept. 20, 2019 shows a view of the Lower Sesan II hydroelectric power station at Sesan District of Stung Treng Province, Cambodia. The Lower Sesan II hydroelectric power station, born of cooperation between Cambodia and China under the framework of the Belt and Road Initiative, was inaugurated in December 2018. With a length of 6,500 meters, the 400-megawatt dam is the largest and the seventh one built by China in Cambodia. Photo by /Xinhua CAMBODIA-SESAN-CHINA-HYDROELECTRIC POWER STATION ChenxGang PUBLICATIONxNOTxINxCHN

人权观察：柬埔寨一带一路水坝造成「人权灾难」 11.08.2021

人权观察8月10日发布报告指，由中国「一带一路」项目所资助的柬埔寨水坝发电站对当地原住民丶少数族裔生计以及当地渔业造成损害。
(200823) -- VIENTIANE, Aug. 23, 2020 (Xinhua) -- Aerial photo taken on July 17, 2020 shows the construction site of the Nam Theun 1 hydropower project in Borikhamxay Province, Laos. A group of Chinese builders have been working day and night in the vast Lancang-Mekong River Basin with strengthened measures on fighting COVID-19, pressing forward the construction of the China-Laos Railway to forge a thriving Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Economic Development Belt. TO GO WITH Feature: Chinese builders work hard to press forward Lao projects to forge LMC Economic Development Belt (Sinohydro 3/Hangout via Xinhua)

美控中国黑客攻击全球 北京盟友柬埔寨意外上榜 23.07.2021

美国指控中国黑客的起诉书中，攻击目标中竟出现北京在东南亚最忠诚的盟友柬埔寨。中国黑客窃取了什麽机密资料？
(190801) -- BANGKOK, Aug. 1, 2019 (Xinhua) -- Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi takes an interview after his meeting with U.S. Secretary of State Mike Pompeo in Bangkok, Thailand, Aug. 1, 2019. (Xinhua/Zhang Keren) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

中国与东盟建立对话30周年：东南亚对中态度为何？ 07.06.2021

今年是中国与东盟建立对话关系30周年，6月7日至8日中国外长王毅将与东盟各国外长举行会议，过去数十年中国与东盟关系越趋紧密，各国态度如何？
FILE - In this Jan. 30, 2020, file photo, Cambodia's Prime Minister Hun Sen gestures during a speech on the current state of a new virus from China in Phnom Penh. A Cambodian court began Thursday, Nov. 26, hearing the cases of nearly 130 opponents and government critics charged with treason for taking part in nonviolent political activities over the past three years. (AP Photo/Heng Sinith, File) |

柬埔寨否认会进行中国式互联网管控 19.02.2021

柬埔寨否认，制定网络新法是要引用中国式防火墙进行网络监控和审查，并补充说，将很快起草法律来保护个人数据。
In Kambodscha unterstützt die DW Akademie die lokale Jugendorganisation Youth Resource and Development Program mit Trainings für Medienkompetenz bei Jugendlichen. Workshop in Phnom Penh, Januar 2016. Copyright: DW/T. Karg via Charlotte Hauswedell, DW Akademie

柬埔寨要引入“中国式”防火墙 17.02.2021

柬埔寨将建立一个集中管理全国互联网流量的国家门户。批评者担心，这将是一道中国式防火墙，进一步收紧网上言论。
FILE - In this Jan. 30, 2020, file photo, Cambodia's Prime Minister Hun Sen gestures during a speech on the current state of a new virus from China in Phnom Penh. A Cambodian court began Thursday, Nov. 26, hearing the cases of nearly 130 opponents and government critics charged with treason for taking part in nonviolent political activities over the past three years. (AP Photo/Heng Sinith, File) |

柬埔寨收60万剂中国疫苗　欧洲促北京公布数据 08.02.2021

就在世界各国陆陆续续收到大批中国疫苗的同时，法国总统马克龙提醒，这些有效率低的中国疫苗可能会对防疫带来反效果。
A health department driver washes a vaccine van before transporting the vaccine developed by Oxford/AstraZeneca to various vaccination centres from a regional vaccine store, during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Koraput, India, January 14, 2021. REUTERS/Danish Siddiqui SEARCH SIDDIQUI OXFORD/ASTRAZENECA FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES

寻求与中国抗衡 印度开打疫苗外交 07.02.2021

印度官方周日表示，该国已经批准向柬埔寨提供新冠疫苗，另外印度还计划向蒙古和太平洋国家提供疫苗。路透社分析认为，这属于印度扩大疫苗外交工作的一部分。
A Chinese Blue bay resort under construction is seen at the Preah Sihanoukville province, Cambodia November 26, 2017. Picture taken on November 26, 2017. REUTERS/Matthew Tostevin To match Feature CAMBODIA-POLITICS/CHINA

展开地区魅力攻势：中国与柬埔寨签署自贸协定 12.10.2020

中国与柬埔寨在10月12日正式签署了双边自由贸易协定。目前，中国国务委员兼外交部长王毅正在对包括柬埔寨在内的4个东南亚国家进行访问。分析人士认为，北京希望通过王毅此行打造可靠的地区伙伴形象。
This photo taken on December 14, 2018 shows the facilities of Sihanoukville port in Sihanoukville, the coastal capital of Preah Sihanouk province. - Cambodia's love affair with its communist neighbour has meant big bucks for the once-impoverished Southeast Asian country, injecting billions into its economy without questions about its abysmal rights record. And China's largesse is none more apparent than in Sihanoukville, the nexus of China's One Belt, One Road infrastructure plan which includes a planned highway to Phnom Penh. (Photo by TANG CHHIN Sothy / AFP) / To go with Cambodia-China-development-politics, FEATURE by Sophie DEVILLER and Suy SE (Photo credit should read TANG CHHIN SOTHY/AFP via Getty Images)

柬埔寨拆除美资援建军事设施 为中国开门？ 04.10.2020

卫星图片显示，柬埔寨云朗海军基地一处美国出资援建的设施被拆除。由于此前有报道称中国有意在该毗邻南中国海的基地停靠军舰，这一动作引发诸多疑问。
An handout picture taken and released by the Serbia's presidential press office on March 21, 2020, shows Serbian President Aleksandar Vucic (L) welcoming a group of Chinese doctors at Belgrade's airport. - When six Chinese doctors landed in Belgrade two weeks ago, Serbia's president greeted them with elbow-bumps before laying a kiss on their country's flag, a gesture of gratitude that sent Chinese social media aflutter. These doctors are now running the Balkan state's COVID-19 strategy, as Serbia becomes a willing theatre for Beijing's mask diplomacy. For weeks China has been showering European countries with millions of face masks, test kits and other aid, recasting itself as the hero in the battle against coronavirus. (Photo by Dimitrije GOLL / Serbia's Presidential press service / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT FP PHOTO / Dimitrije GOLL/ Serbia's Presidential press service - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

从塞尔维亚到柬埔寨 新冠疫情下的大外宣 14.04.2020

随着中国新冠疫情渐趋稳定，中国政府也开始把防疫焦点转移至其他正与新冠病毒搏斗的国家。除了贩售大量医疗物资到90个国家外，中国也派遣医疗团队到十多个国家，提供他们防疫的相关咨询与协助。然而专家认为，中国的一系列行为，都是其大外宣策略的一部分。
13.02.2020, Kambodscha, Sihanoukville: Das Kreuzfahrtschiff «Westerdam» ist in den Gewässern vor Kambodscha unterwegs. Das aus Hongkong kommende Kreuzfahrtschiff «Westerdam», das wegen Coronavirus-Angst an mehreren asiatischen Häfen nicht andocken durfte, ist vor Kambodscha eingetroffen. Foto: Heng Sinith/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

台湾出现首个死亡病例 遊轮噩梦持续 16.02.2020

台湾出现了首起新冠肺炎死亡病例。另据中国官方数据，过去一天中，中国新增确诊病例2014起，比前一天略有下降。而在海上漂泊多日、周五刚刚在柬埔寨获准登岸的2300名“威士特丹号”游轮旅客中，出现了一名新冠肺炎确诊患者。
13.2.2020*** The Westerdam cruise ship is seen past fishing boats as it approaches port in Sihanoukville, Cambodia's southern coast on February 13, 2020, where the liner had received permission to dock after been refused entry at other Asian ports due to fears of the COVID-19 coronavirus. - Japan, Guam, the Philippines, Taiwan and Thailand all refused to allow the ship to dock, despite operator Holland America insisting there were no cases of the deadly disease -- which has killed over 1,100 -- on board. (Photo by TANG CHHIN Sothy / AFP)

“威士特丹”结束漂泊 越南隔离万人村庄 13.02.2020

在新冠病毒疫情阴影之下，一艘来自香港的邮轮在漂泊多日之后，得以在柬埔寨入港。越南则对首都附近一个出现疫情的地区“封村”，隔离万人。
A Chinese Restaurant, Hotel and Casino was seen at the Preah Sihanoukville province, Cambodia September 27, 2017. Picture taken on September 27, 2017. REUTERS/Samrang Pring To match Feature CAMBODIA-POLITICS/CHINA

中国投资如何改变柬埔寨？ 01.09.2019

近年来，大量来自中国的投资、工人和游客流入柬埔寨。很多柬埔寨人越来越担心中国带来的负面影响。
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