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东南亚国家，位于中南半岛南部。
首都金边
周五晚间，缅甸军政府发表声明称，警方本周在仰光针对网络诈骗团伙进行了突击搜捕行动，查获了一些用于诈骗的电子设备，逮捕了近百名犯罪嫌疑人。作为缅甸的主要盟友，北京要求该国铲除这些通常针对中国公民的诈骗组织。
柬埔寨的联合国教科文组织世界遗产——吴哥考古公园，过去吸引了来自世界各地的数百万游客。但自从疫情爆发以来，到访的人数已经大大减少。许多商家和酒店都面临生存困境。一座新落成的机场，有望能带来中国游客。
习近平近日接连会见来自委内瑞拉、柬埔寨和赞比亚的领导人。有专家认为，中国的长期目标是成为世界第一，但近期目标是成为南半球的领导者。
铁腕统治柬埔寨将近四十年的洪森，在其领导的政党在一场被西方国家和机构普遍谴责为虚假选举的大选中获胜之后宣布退休，传位给长子洪玛奈。柬埔寨国王西哈莫尼周一发布皇家法令，宣布了这项“任命”。
柬埔寨周日举行国会大选，在位近40年的洪森首相继续当选早是铁板钉钉。人们更为聚焦的是，他的长子是否被指定接班。
在Facebook表示将删除柬埔寨首相洪森威胁要殴打政治对手的视频之后，洪森宣称可能会在柬埔寨禁用该社交平台。人权观察组织表示，这一事件体现了“大型科技公司与独裁者的对峙”。
日前引起譁然的柬埔寨「殺豬盤」人口販運活動，即使遭有關單位打擊，活躍程度卻不減反增，甚至擴及動物走私。DW訪問了成功逃離的人口販運受害者、險些被騙走畢生積蓄的受害者、人口販運專家，瞭解東南亞相關犯罪活動的最新情況。
中国新冠疫情政策放开后，首批旅行对象国中有柬埔寨。2月6日，团客可以出境旅行了，首批客人在柬埔寨受到欢迎。
美国国防部长奥斯汀和中国国防部长魏凤和周二在柬埔寨举行会晤。双方都表示会谈具有建设性，但同时也强调了各自的核心利益。中方重申，台湾是中美关系第一条“红线”。
这是新冠疫情以来首次线下举行东盟系列峰会。中国方面由将在明年卸任的国务院总理李克强参加，美国方面则是拜登亲自出席。外界预计，拜登会试图拉拢东南亚国家，制衡中国在该地区的影响力。此外，俄乌冲突、缅甸危机、朝鲜半岛以及气候变化等话题也都在议事日程上。
韩国梨泰院、印尼足球场、上海外滩、圣地麦加、德国杜伊斯堡都发生过严重的踩踏事故，群众因恐慌而发生推挤进而造成伤亡。若遇到踩踏事故时如何“保命”？
柬埔寨西哈努克省政府9月24日表示，救援人员目前仍然在寻找沉船事故中失踪的中国公民。目前，确认死亡的中国公民数量已经上升到3人，尚有8人失踪。
一艘自广州出发、载有41名中国人的渔船周四晚间在柬埔寨西哈努克港海域翻覆，目前已知19人获救、1人死亡。中国驻柬使馆正和当地政府合作，继续搜救失踪人员。
台灣大約有兩千多人疑似被騙去柬埔寨「當豬仔」進行詐騙工作，中國方面說，台灣人遇險可以向中國駐外使領館求助，台灣則是形容中國「吃台灣的豆腐」，一來一往之間顯示的則是詐騙集團得以猖獗的原因。
高薪詐騙、人口販運、性侵虐打......，台灣近期傳出數百人受騙滯留柬埔寨，引發熱議。有台灣專家指，柬埔寨受中國滲透嚴重，增加救援難度；中國國台辦發言人週五則喊話海外「台胞」，若遇困難可求助中國使館，並暗批台灣當局消極處理，企圖「甩鍋大陸」。
中国帮助柬埔寨改建一处海军基地的工程引起多方对中国扩大在东南亚军事足迹的担心。柬埔寨会成为中国加强在南海军事存在的跳板吗？
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